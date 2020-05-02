Россия «принуждает к миру» на Донбассе

В Москве ждут, когда Украина дозреет до мирного договора. Несмотря на коронавирус Кремль не отказывается от своих агрессивных планов на Донбассе.

От людей не равнодушных к Украине и имеющих возможность периодически бывать на позициях 1 АК, входящего в 8-ю Армию ЮВО МО РФ известно, что враг не сидит сложа руки, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.

«И хоть эпидемия короновируса, в том числе и среди российских военных, существенно изменила планы и ситуацию в противостоянии с Украиной, враг не сидит сложа руки», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Украинские патриоты отмечают, что всем нам в Украине следует помнить, что каждый день российские военные шлют доклад в Генштаб МО РФ, что главная задача на этот период – сдерживание ВСУ– выполнена! Но если враг задачу выполнил, то мы на своей территории, получается, не выполнили? Мы ж ни на метр никуда не продвинулись?

«Что еще происходит в этот период в войсках противника?», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Поставки военной техники, боеприпасов и продовольствия хоть и в меньших количествах, но продолжаются. Только сейчас около 90% поставок идут железнодорожным транспортом с минимумом перегрузов и контактов с людьми.

«Продолжается наращивание и уплотнение позиций боевиков военной техникой. Заезд военной техники и автомобилей своим ходом в настоящее время сведен к минимуму», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

На период эпидемии российским военным поставлена задача:

• сдерживать возможные попытки ВСУ атаковать позиции 1 АК на всех участках;

• проведение разведки и доуточнения позиций ВСУ.

• особый интерес представляют командные пункты, места дислокации личного состава, места хранения отведенной техники, складов боеприпасов и ГСМ;

• обеспечение скрытной подготовки подразделений 1АК к возможному прорыву позиций ВСУ на заранее обозначенных участках.

По словам российских кураторов в «ДНР», у России все равно остается приоритетом на 2020 год: «решение «украинского вопроса», сухопутного коридора в Крым и вода для Крыма».

«Все действия властей и военных будут крутиться вокруг этих вопросов, а заняты их решением будут все: от президента, генштаба, МИДа, министров и до солдата», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Все команды по действиям 1 и 2 АК на Донбассе приходят из Москвы. Поэтому все в ожидании команд после завершения эпидемии короновируса, скорее всего, в начале-средине июня.

«В последнее время среди российских кураторов появились мнения о том, что «ничего существенного не произойдет. Военным путем Украину сейчас вряд ли целесообразно захватывать», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

В Москве ждут, когда Украина дозреет до мирного договора или когда Украина согласиться на мир на условиях России». Ну что ж, пускай ждут. Только россияне забыли, что в Украине последнее слово всегда за народом!

По моему мнению, в связи катастрофической ситуацией в финансово-экономической сфере РФ, грозящей массовыми протестами в стране, вплоть до потери власти, «кремлевским мечтателям» сейчас не до Украины.

«В этой ситуации любые заигрывания и союзы с врагом губительны не только для украинской власти, но и для суверенитета страны в целом. И этого никто не допустит», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.