ВидеоЗона «русского мира»

В России не хватает медиков для борьбы с коронавирусом

Коронавирусный коллапс все глубже затягивает Россию. В стране катастрофически не хватает медиков, желающих бороться с коронавирусом.

Скрывать масштабы распространения коронавируса по России нынешней власти, засевшей уже не в Кремле, а в Ново-Огарево, изначально было довольно просто, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Максимально оттягивая официальное признание наличия эпидемии в стране, фиксируя резкий скачок ОРВИ и пневмонии, Москва выиграла время для принятия ряда политических решений и реализации ряда проектов, в том числе и на международном уровне, но при этом крайне усугубила ситуацию внутри страны», – пишет военно-политический обозреватель.

Причем настолько усугубила, что привычные пропагандистские методы и запреты не позволяют скрыть происходящего коллапса, причем не только связанного с уровнем заражения.

«Видимо в Кремле забыли, что мы живем в XXI веке и те методы, по сокрытию правды, которые работали в минувшее столетие и перешли по наследству от НКВД и КГБ, нынешним носителям сакральных лампасов, сейчас бессмысленны и неэффективны. В наше время, когда каждый сам себе режиссер и ходячее телевиденье, скрывать правду от огласки невозможно», – отмечает Коваленко.

А потому и не удивительно, что всевозможные видеохостинги заполняют видео не только с обращениями россиян к правительству, озвучивающих свои насущные проблемы в связи с не совсем понятным по статусу карантином, но и непосредственно медиков.

«Врачи из регионов и столицы, порою скрывая свои лица маской, опасаясь быть узнанными, а иногда, возможно в порыве отчаяния, не скрывая лица, дабы никто не сказал, что это инсценировка, озвучивают проблемы», – подчеркивает Коваленко.

Проблемы, которые на фоне гуманитарной помощи России в другие страны, отправка медикаментов и аппаратов ИВЛ в США, Сербию, Венесуэлу, звучат как некий абсурд.

Читайте также  СБУ опубликовало видео задержания заказчика покушения на Бабченко

«Ведь оказывается, что в самой России медоборудования и медикаментов не хватает, средства индивидуальной защиты отсутствуют, либо используются б/у помногу раз подряд, и даже более того, медработники работающие с троекратной нагрузкой, не получают заслуженных выплат!», – подчеркивает Коваленко.

Причем врачи возмущаются, что ежедневно подвергая себя опасности, а порою этот риск завершается для медиков летальным исходом, отношение государства к ним, мягко говоря – скотское.

«В то время как врачи умирают при исполнении обязанностей, их не замечают, а когда от коронавируса умер депутат Московской областной думы, его тут же предложили наградить звездой героя России!», – отмечает Коваленко.

Когда в Дербенте от коронавируса стали падать медсестры, их разместили в подсобном помещении для сушки белья. А уровень заболеваемости и смертности среди медработников, просто зашкаливает.

«Например, в Санкт-Петербурге умерло от коронавируса четыре медсестры, только в апреле. Так же от коронавируса скончался заместитель главного врача нижегородской больницы №33 Алексей Аристов», – подчеркивает Коваленко.

В Центральной районной больнице города Белебей в Башкирии 44 сотрудника заразились коронавирусом, в воронежской больнице «Электроника» – 41 человек, в Мариинской больницы в Петербурге у 50 медиков выявлен коронавирус, а Чебоксарская поликлиника и вовсе распустила сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

«Список можно продолжать до бесконечности», – отмечает Коваленко.

Россия все глубже погружается в коронавирусный коллапс и вскоре, желающих предотвращать происходящее уже не останется, ведь они будут либо пациентами, либо клиентами бюро ритуальных услуг.

«А взамен из средней Азии в Россию съезжаются желающие подзаработать, а заодно бонусом получить COVID-19, что вполне может повлечь цепную реакцию замкнутого круга…», – подытожил Коваленко.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер

Тоже интересно
Зона «русского мира»

Скрепные «защитнички» «кидают» горловчан

Зона «русского мира»

Москва делает Донецк «столицей мирового сепаратизма»

Зона «русского мира»

Феерический провал российской пропаганды в Крыму

Зона «русского мира»

Наглая ложь роспропаганды об эпидемии коронавируса

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Скрепные «защитнички» «кидают» горловчан

Москва делает Донецк «столицей мирового сепаратизма»

Феерический провал российской пропаганды в Крыму

1 из 730