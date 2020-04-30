В России строят «храм» тирана Сталина

Советский тиран, который беспощадно уничтожал православную церковь в СССР будет увековечен в ранге «святого» российскими властями.

Новость о том, что на мозаике в строящемся главном храме министерства обороны России будет изображен Сталин в окружении маршалов и генералов выглядит еще менее правдоподобной, чем всего несколько месяцев назад выглядела возможность мировой пандемии и всеобщего карантина, пишет на страницах издания «Детали» журналист и публицист Виталий Портников.

«Однако факт остается фактом: пока москвичи находятся на самоизоляции и следят за статистикой заболеваемости в стране и в столице, в новой православной церкви вымалевывается лик генералиссимуса – человека, прямо причастного к уничтожению тысяч священников, ликвидации храмов, бесконечному террору против паствы тех, кто и сегодня хочет любоваться на светлый лик Иосифа Виссарионовича в обрамлении православных икон», – пишет публицист.

Конечно, «возвращение Сталина» наблюдалось к каждому празднованию победы во Второй мировой войне – то плакат на улице вывесят, но цитатку на станции метро восстановят.

«Но чтобы так нагло, напропалую – не было еще никогда. Даже в сталинское время такого не было, чтобы Сталин – и в церкви!», – отмечает Портников.

Это демонстративное безумие удивительным образом сплотило и либеральную, и самую что ни на есть религиозную общественность.

«Руководитель радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов напоминает, что по приказу Сталина «священников убивали только за то, что они были священниками» и утверждает, что «в храме изображение Сатаны может быть только в одном виде – поверженный», – подчеркивает Портников.

А директор православного радио «Радонеж» Евгений Никифоров пишет, что «изображение Сталина в сакральном пространстве храма вооруженных сил совершенно недопустимо».

«Сталин – символ богоборческого режима… Предлагаемая мозаика — это исполненный смальтой сталинский плакат… Позорно и гадко оправдывать это заискивание Церкви перед кесарем и языческой толпой», – отмечает Портников.

Кстати, о кесаре. Сталинская фреска и скандал вокруг нее отодвинули на второй план скверный анекдот из того же строящегося храма.

«На мозаиках здесь будут изображены не только генералиссимус с маршалами, но и Владимир Путин с приближенными, среди которых, разумеется – министр обороны Сергей Шойгу, секретарь совбеза Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников – так что можно сказать, что и здесь не обошлось без плотной опеки силовиков», – подчеркивает Портников.

Как ни странно, к мозаике с Путиным отнеслись гораздо спокойнее, потому что стремление выслужиться перед «кесарем» выглядит вполне естественной приметой эпохи, не обошедшей ни мирских, ни церковных чиновников.

«Ну и то, что сам Путин относится к себе, как к иконе – тоже не очень большой секрет. К тому же ясно, что когда Путина и Шойгу не станет, мозаику с их изображением заменят на портреты новых попечителей церкви и министерства обороны», – отмечает Портников.

Гораздо опаснее то, что Путин хочет оставить в наследство России не себя, а Сталина. Причем не только в православном храме.

«Как раз на днях, практически в одно время с обнародованием информации о скандальной мозаике, появился указ главы «Донецкой народной республики» Дениса Пушилина о переименовании города Донецк в… город Сталино, на время празднования военных годовщин», – подчеркивает Портников.

«И это, конечно, не личная инициатива человека, получающего прямые приказы из Москвы – причем практически от тех же людей и ведомств, которые тянут Сталина и Путина в православный храм», – резюмирует он.