Скрепные «защитнички» «кидают» горловчан

В течение нескольких лет «бизнесмен» не выплачивает зарплату своим работникам в Горловке. Этот «бизнесмен» – представитель защитничков «русского мира».

Жизнь в оккупации очень тяжелая и непростая, если ты не вмазан в военные структуры «ДНР». А если ты с ними связан, то тебе многое позволено, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Жители черной дыры, под названием «ДНР», рассказывают о том, какая «справедливая республика, какие хорошие там законы и руководители, и как хорошо им там живется», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Итак, в Горловке по ул. Свердлова,151, недавно открылся магазин с поэтическим названием «Градус», который официально принадлежит таинственной «Ольге Сергеевне», тел. +380508142202. На самом деле всем распоряжается и управляет ее муж – Фартушин Сергей Александрович, тел. +380992227777, любитель русского мира, который якобы тесно связан с руководством местного МГБ.

«Ну а еще он часто носит подарки в мэрию. Но то говорят так, по мелочам», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Жительницы Горловки, которые работали в этой сети «магазинов» рассказывают, что на открытый «Градус» нет никаких документов. Нет кассового аппарата, оформлена только одна сотрудница, остальные не оформлены.

«Но главное – хозяева все время «кидают» сотрудников с зарплатой, просто не выплачивают, мотивируя тем, что не подходят или плохо работают. И это после месяца-двух работы и происходит систематически в течение несколько лет», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Хозяева даже объявление о наборе сотрудников на сайте никогда не убирают, «кидают» все новых и новых сотрудников.

«Это же происходит и в действующих под вывеской «Градуса» их ларьков-наливаек», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

В частности, по адресу: ул. Комсомольская, 53, и рядом с магазином по адресу ул. Свердлова,151, находятся торговые ларьки. Продавцы не оформлены, работают по двое суток, ночуя в складе, без туалета, бегая просто «под кустик».

«В лучшем случае за работу хозяева могут дать 200 руб. «В ларьках продают водку на разлив, даже людям в форме и несовершеннолетним, не говоря о пиве и сигаретах», чем возмущаются местные жители, так как все это запрещено», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

А вот в ларьке по ул. Комсомольская, 53, скрепных воинов запускают внутрь для распития спиртных на разлив и отпускают им водку и пиво в больших количествах. В этих ларьках оформлена одна сотрудница, остальные без оформления.

«Недалеко есть еще один ларек, где та же самая ситуация. А сотрудницам там вместо зарплаты предлагают взять товар, часто просроченный», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

При чем, в ларьках выставляют купленные неизвестно где товары, в том числе «паленую» водку и заставляют торговать. А по документам значится товар, якобы завезенный с базы.

«Обманутые продавцы, наслушавшись «ДНР»овской пропаганды о «самой справедливой республике в мире», насмелились и пошли пожаловаться в мерию и «Администрацию самообороны Горловки», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Там гневно обещали разобраться с хозяином и кинуть его на подвал», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Но никакой проверки не было, так как пресловутые связи в «МГБ» и российские покровители «Ольги Сергеевны», решают все. Наливайки процветают. Обман покупателей и продавцов продолжается.

«Великая и справедливая республика без олигархов, о чем так громко вначале кричали российские оккупационные власти, тихонько сдулась. Когда-то процветающий регион потихоньку превратился в зону беззакония и бандитизма», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.