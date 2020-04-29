Москва делает Донецк «столицей мирового сепаратизма»

Москва передала титул «столицы мирового сепаратизма» Донецку. Россия переносит ежегодные сборища сепаратистов со всего мира в оккупированный Донецк.

На протяжении довольно долгого времени Москва организовывала разного рода мероприятия, на которые созывала представителей сепаратистских движений со всего мира, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Эти мероприятия в полной мере соответствовали не только ее внешнеполитической повестке дня, но и делали владелицей титула «столицы мирового сепаратизма», – пишет военно-политический обозреватель.

Например, в 2015 году, в Москве, под патронатом фонда президента Российской Федерации и с затратами на организацию в пределах 2 млн руб, провели съезд «Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира».

«В московском «Президент-отеле» собрались самые сливки сепаратистских движений со всего мира, в частности: лидеры североирландской «Шинн Фейн», сторонники независимой Каталонии, «Фронт Полисарио» из Западной Сахары, представитель Европейской коммунитаристской партии, ну и представители «ЛНР»/«ДНР», куда же без них!», – отмечает Коваленко.

Уточняется, что самые сливки сепаратистских движений со всего мира собрались всего на всего с одной целью, чтобы поругать президента США Бара Обаму и похвалить нацлидера России Владимира Путина.

«В 2016 году эта встреча была проведена вновь. Сепаратистов собрали в отеле «Ритц Карлтон Москва», а потрачено на мероприятие уже было 3,5 млн руб. На манеже были так же, все те же, и немного новых лиц, например представители Ливана в лице партии «Аль-Марада», короля Гавайев и представитель Сомалиленда», – подчеркивает Коваленко.

Собственно, так продолжалось от года к году, но сейчас стало известно, что сей шабаш, так называемого «антиглобалистского движения» будет проведен в оккупированном Донецке!

«Правда, будет проведено, исходя из опубликованной информации, в полусекретном режиме и называться будет не конференцией или съездом, а онлайн-форумом», – отмечает Коваленко.

В остальном же, опять же, на манеже все те же участники: сепаратисты из Каталонии, Пуэрто-Рико, «Шинн Фейн», Сомалиленд, такой себе представитель «ДНР» фин Йохан Бекман и прочие представители неизменного марионеточного пула.

«Итак. По сути, Россия передала титул «столицы мирового сепаратизма» от Москвы Донецку», – подчеркивает Коваленко.

Возможно, это решение было обусловлено тем, что международный сброд собирать ежегодно в столице РФ, селить в «Президент-отеле» или «Ритц Карлтон Москва», кормить, поить, забавлять, а потом с премиальными отправлять по домам, это поначалу было полезно и эффективно, но по мере падения цен на энергоносители и усугубляющегося кризиса, такие затраты уже кусаются.

«Кроме того, ни одна уважающая себя столица мира не устраивает подобного рода мероприятия. Даже в столице Сомали, Могадишо, провести аналогичный сбор нереально, и завершился бы он массовыми арестами участников. А в Москве, пожалуйста!», – отмечает Коваленко.

Но видимо даже самих кремлевских пропагандистов перестало устраивать то, что персонажи с крайне сомнительной репутацией и международным весом, в отличие, например, от тех же представителей Талибана, создающих серозный дисбаланс сил в регионе, требуют столько внимания и затрат.

«А потому и решено их было отправить из дорогой столицы, как говорится, світ заочі! И лучшего места, чем непризнанного ДНР не найти. Да еще и рассказать, что столицу независимой, молодой республики, посетила большая международная делегация, политических представителей со всего мира! Ну, прямо таки, признание вселенского масштаба!», – подчеркивает Коваленко

Но, мировая пандемия и тут сослужила кремлевским пропагандистам услугу, и конференция, вероятнее всего, будет проведена – онлайн!

«То есть, даже не нужно будет оплачивать проживание в пропахших махоркой и блевотными массами «пятизвездочных» отелях Донецка, тратится на просроченную селедку и паленую водку из соседней «ЛНР», – отмечает Коваленко.

А потому, статус антиглобалистского движения и без того воспринимавшегося исключительно как сборище клоунов, был их спонсорами, Россией, опущен еще ниже, если не сказать похуже – полностью нивелирован.

«Но куда интереснее, как все же пропагандистские СМИ это мероприятие озвучат и преподнесут. Вероятнее всего как нечто глобальное, масштабное и величественное», – подытожил Коваленко.