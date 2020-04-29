Феерический провал российской пропаганды в Крыму

Свои катастрофические провалы в проводимой в оккупированном Крыму политике Россия пытается списать на действия украинских спецслужб.

Поскольку со временем российская оккупационная власть испытывает все больше провалов в Крыму, РФ пытается списать их на спецоперации украинских специалистов «Информационно-психологических технологий», говорится в материале Тимофея Гольца опубликованном на страницах портала «Міжнародного центру протидії російській пропаганді».

«Низкий уровень жизни населения, подкрепленный тотальной милитаризации полуострова, политическими преследованиями и короновирусом, приводят к распространению невдовольства действиями российских властей», – пишет эксперт.

Событиями, которые изнутри подрывают имидж оккупационной власти только на прошлой неделе стали:

• выступления жителей Севастополя закрытия мусора-сортировочного комплекса «Экоград» (значительно ухудшает экологическую ситуацию вокруг города),

• закрытие на обсервацию Симферопольского клинической больницы из-за повышения количества случаев заражения медперсонала короновирусом,

• привлечение подразделений Россгвардии к охране медицинских учреждений по полуострову (опосредованно свидетельствует о неконтролируемости эпидемии властью Крыма),

• прогнозируемый дефицит воды в городе Севастополь осенью 2020 (согласно заявлению директора Севастопольского «Водоканала»),

• задержания лиц руководящего состава Крыму в обвинены в измене в пользу Украины, дальнейшая милитаризация полуострова, снижение экологической безопасности и тому подобное.

Соответственно, международное сообщество продолжает призывать прекратить репрессии и запугивание граждан в оккупированном Крыму, а также допустить международных наблюдателей.

«В таких условиях, органы пропаганды РФ проводят мероприятия отвода внимания населения от неспособности оккупационных властей обеспечить нормальную жизнь и развитие полуострова», – отмечает Гольц.

Среди всего перечня таких мероприятий является:

▪ проведение флешмоба «Дню памяти жертв геноцида армян 1915 года»,

▪ распространение заявлений чиновников оккупационной администрации Крыма о начале роста туристического потока на территорию полуострова (в разгар эпидемии, во время которой снимаются по хранению даже госпитальные суда),

▪ публикации данных о существенном прирост населения города Севастополь за последние два года (за счет миграции из РФ),

▪ обвинения Украины в подрыве процесса развития общества АР Крым и тому подобное.

«Среди обвинений, внимание специалистов МЦПРП пригонуло обнародования материалов, вроде производства украинских специалистов по информационно-психологических операций», – подчеркивает Гольц.

Путем фальсификации показателей украинских информационщиков, руководство ФСБ пытается скрыть собственную несостоятельность удержать рост общественного недоверия и повышение фактов высмеивание власти России населением Крыма.

«Конечно, формирование образа врагу извне всегда лучше, чем подогрева негативных настроений в подконтрольном обществе. Подобные мероприятия проводились пропагандой Советского Союза, однако, как показывает история, их эффективность оказалась почти нулевой», – отмечает Гольц.

Сегодня потомки пропагандистов Советского Союза не находят ничего лучшего, чем проводить черный пиар в пользу их коллег из Украины.

«Следует отметить, что меры пропаганды организует и координирует четкая вертикаль соответствующих органов. В Кремле, при однозначно личном согласовании Путина, за них отвечает первый заместитель главы администрации президента РФ Алексей Громов (фамилия при рождении – Гробов)», – подчеркивает Гольц.

В сфере его задач является подготовка и координация мероприятий информационного воздействия на государственном уровне, руководство всей вертикалью органов информационной борьбы, в том числе и военных.

«Непосредственно в АР Крым за меры пропаганды и блокировки недовольство населением действий власти отвечает и центр информационного противоборства Южного военного округа (город Ростов-на-Дону)», – отмечает Гольц.

Однако, на этом центре лежат мощные нагрузки по воздействию на восточные территории Украины. Поэтому основное бремя по Крыму лежит на отряде психологических операций, который развернут на территории бывшего 39 учебного центра ВМС Украины.

«Следует отметить, что в его составе действуют и предатели – бывшие военнослужащие аналогичных подразделений Вооруженных Сил Украины», – уточнил Гольц..

Специалисты МЦПРП отмечают, что как бы там ни было, но освещены материалы являются неплохими, с признаками креативного подхода к воздействию на соответствующие целевые аудитории.

«Если бы эти материалы и были производства украинских информационщиков, то они бы свидетельствовали об их определенную эффективность», – подчеркивает Гольц.

Негативные комментарии и реакции потребителей данных материалов и являются свидетельствами их успеваемости.

В таких условиях, российским пропагандистам следует меньше разрабатывать подобные агитки.

«Они могут приводить к повышению популярности украинской стороны. А это не выгодно России и руководству этой страны», – подытожил Гольц.