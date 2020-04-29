Наглая ложь роспропаганды об эпидемии коронавируса

Появилась информация, что российские банки из-за эпидемии коронавируса готовы перевести часть сотрудников на проживание в офисах.

Много писалось о вранье официальных российских властей, скрывающих истинную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, в том числе писал об этом и Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Так вот, по данным Роспотребнадзора первый случай заболевания COVID-19 в России официально зарегистрировали только 2 марта», – сказано в сообщении Telegram-канала.

Но уже в январе с.г. число заболевших «внебольничной пневмонией» в Москве, по данным того же Роспотребнадзора, выросло на 37% больше, чем в январе 2019 года.

«В феврале сего года в Москве заболели «внебольничной пневмонией» 7312 человек. В сравнении с февралем 2019 года число заболевших выросло на 54%, сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на данные Роспотребнадзора», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Пытаясь оправдаться перед российскими масс-медиа о «невыявленных и незафиксированных случаях заболевания в январе-феврале месяце сего года в Москве, скорее всего коронавирусом, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «в целом по России число заболевших пневмонией в феврале снизилось на 5% по сравнению с февралем 2019 года.

«Но в 32 регионах число заболевших выросло, причем в 21 регионе – более чем на 10%, а в Подмосковье на 28% больше, чем в феврале 2019-го. Мягко говоря, с цифрами кто-то явно перепутал!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Кроме того, глава Роспотребнадзора очевидно забыла, что в феврале с.г. сама заявила, что «все россияне, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке должны сдать тест на COVID-19».

«То есть, в январе-феврале сего года тесты на COVID-19 в Москве еще никому не делали! Откуда ж тогда могли появиться данные о заболевших?», – отмечается в сообщении Telegram-канала

Российские врачи и эпидемиологи, опрошенные «Русской службой Би-би-си» сообщают: «Пневмония-это осложнение, часто возникающее при коронавирусной инфекции COVID-19. Определенный рост числа заболевших пневмонией может быть связан с распространением коронавируса или другими причинами».

А уже в начале апреля, российские врачи предложили «отказаться от разделения стационаров на те, что принимают пациентов с коронавирусом, и те, где лечат остальные пневмонии».

«Тогда же глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что людей с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусной инфекцией», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Что же тогда была за вспышка заболевания в январе-феврале 2020 года в Москве, ни Роспотребсоюз, ни минздрав РФ ответить не могут, как всегда «сознательно запутавшись» в своих собственных данных.

«Ну и о текущей ситуации. Все в РФ так хорошо, что «Российские банки приготовились перевести часть сотрудников на постоянное проживание в офисах из-за эпидемии коронавируса», (13:49, 26 апреля 2020, Источник: РБК)», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Так, в условиях эпидемии коронавирусной инфекции в «Совкомбанке» на работу с проживанием уже переведены около 10 сотрудников, рассказал первый зампред и совладелец Сергей Хотимский.

«Условия для постоянного проживания в офисе сотрудников, обеспечивающих надежность и бесперебойность операций, создали и в банке «Зенит». Ну а пик заболеваемости по данным минздрава РФ ожидается в середине мая сего года», – резумируют в сообщении Telegram-канала.