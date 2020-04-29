Кто спасет российских медиков от коронавируса?

Ситуация с развитием пандемии в России более удручающая, чем может показаться. Под угрозой оказалось здоровье и жизни медиков борющихся с пандемией.

Пока все активно обсуждали цены на нефть, девальвацию рубля и «крабовую барыню», забыли о главном – в стране эпидемия, пишет на страницах интернет-портала «Конт» блогер Оксана Захарова.

«По состоянию на сегодня, 28 апреля, Москва стала лидером среди столиц мира по количеству инфицированных, а Россия обогнала Китай по числу больных. И в этой ситуации нас спасет не президент, правительство, Роспотребнадзор или Центробанк, а врачи и медперсонал, о которых все забыли», – пишет блогер.

Да, забыли

Но голоса медиков звучат все громче – и не только из регионов, но и относительно богатой Москвы. Как и все остальные, они боятся говорить вслух о проблемах в сфере отечественного здравоохранения, которую все эти годы чиновники активно «пилили».

«Боятся выразить свой протест тому, как активно наши чиновники рассылали по другим странам аппараты оборудование, лекарства, средства защиты. Боятся говорить о низких зарплатах, отказе в выплате обещанных президентом надбавок, работе в режиме 24/7», – отмечает Захарова.

Но, когда заходит речь о жизни и смерти, уже не до политкорректности – тут бы только выжить.

«В соцсетях начали появляться видеообращения медиков из разных регионов. И если раньше власть пеняла на оппозицию, которая, мол, раскачивает нашу лодку в бушующем океане, то теперь, исходя из количества этих обращений, становится понятно, что это «живые люди», а никак не «подсадные утки», – подчеркивает Захарова.

Удивительно, что обращений по всей огромной стране много, а жалобы – одинаковые: нет аппаратов ИВЛ, нет средств индивидуальной защиты, больницы стали очагом инфекции, врачи болеют и умирают.

«Когда умер депутат Московской областной думы от коронавируса, его коллеги сразу же предложили дать ему героя, а когда умирают врачи и медсестры – тишина. Более того, чиновники не особо хотят признавать тот факт, что медики заражаются на работе во время исполнения обязанностей», – отмечает Захарова.

В частности, по факту смерти медсестер в Санкт-Петербурге было сказано: «Четыре медсестры скончались с начала апреля. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей. Медики могут заражаться, как и все другие люди, в других местах. Не только на работе».

«Когда читаешь нашу новостную повестку дня, кажется, что попал в какое-то безумное Зазеркалье», – подчеркивает Захарова.

Далее она приводит цитаты из российских новостных сообщений:

• «В Центральной районной больнице города Белебей в Башкирии выявили 44 случая заражения коронавирусом».

• «Чебоксарская поликлиника отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск и объяснила это их просьбой».

• «Заместитель главного врача нижегородской больницы №33 Алексей Аристов умер от коронавируса, сообщил вице-губернатор региона Давид Мелик-Гусейнов».

• «Девять сотрудников республиканской больницы в Элисте заболели коронавирусом, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на министра здравоохранения региона Юрия Кикенов».

• «В Воронеже у 41 человека в больнице «Электроника» подтвердились положительные анализы на коронавирус, сообщает «Блокнот» со ссылкой на региональный оперативный штаб».

• «В Петербурге умерла врач отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой помощи Антонина Рында. В заключении о смерти врача, пишет «Фонтанка», сказано, что она была заражена коронавирусом».

• «В Курганской области не хватает врачей для лечения пациентов с коронавирусом, а также коек и аппаратов ИВЛ, сообщает «Znak.com» со ссылкой на полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова».

• «В Краснодарском крае умер 52-летний врач-рентгенолог с коронавирусом, сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональный оперативный штаб».

• «Примерно у 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге выявили коронавирус, сообщили «Фонтанке» в больнице».

• «Глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил заразившихся коронавирусом врачей городской больницы №4 в Улан-Удэ в нарушении карантина и сокрытии симптомов, что привело к распространению инфекции, передает «ТАСС».

• «Исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна во время селекторного совещания с главой регионального Минздрава Борисом Немиком. Об этом сообщает местное издание «ТВК» со ссылкой на источник».

• «Первый корпус Клинического онкологического диспансера №1 в Краснодаре закрыли на карантин из-за выявленного коронавируса. Об этом сообщает краевой оперштаб по борьбе с эпидемией».

Ну и видео, как говорится, на закуску

«К чему мы все это?», – отмечает Захарова

«Может, пора спустится на землю и заняться земными делами – проблемами врачей?», – подчеркивает Захарова.

«Хорошо, конечно, что теперь 28 апреля – День работников скорой помощи, но это не спасет жизни людей», – подытожила она.