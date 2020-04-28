«Смерть обидчикам России»: в Прагу приехал отравитель

В Прагу из России был отправлен курьер ГРУ с дипломатическим паспортом и посылкой в виде яда – рицином. Кода ждать новых отравлений?

Итак, ситуация в Праге продолжает накаляться. Причем накал этот возымел место после того, как власти чешской столицы демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«После чего была приставлена охрана к коменданту района Ондржее Коларе и мэру Праги Зденеку Гржибе из-за поступающих в их адрес угроз», – пишет военно-политический обозреватель.

К слову сказать, мэр Праги, распорядился переименовать площадь перед российским посольством в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова, что вызвало еще больше негатива в свой адрес.

«Кроме того, в последние дни на чешские больницы активизировались атаки российских хакеров, а по информации чешских СМИ в Европу из России была отправлена группа военных разведчиков. Причем один из представителей данной группы, на днях прибыл в Прагу», – отмечает Коваленко.

Некоторое время спустя, стало известно больше подробностей об этом прибытии.

«В частности, чешские СМИ уточнили, что прибывший в Прагу россиянин, в аэропорту Вацлава Гавела был встречен представителями российского дипломатического корпуса и доставлен прямо в посольство», – подчеркивает Коваленко.

Дипломатический статус его оградил от возможного задержания сразу после прибытия в Прагу, в частности, данный персонаж был владельцем дипломатического паспорта.

«Но, что особо важно, сам персонаж являлся курьером рицина – белкового яда растительного происхождения (фитотоксин), чрезвычайно ядовитого (особенно в виде аэрозоля, для человека средняя смертельная доза (ЛД50) составляет 0,3 мг/кг перорально)», – отмечает Коваленко.

«Сам россиянин сейчас взят под наблюдение чешскими спецслужбами, но вот его «посылка» контролю не подлежит и вполне может себя в очень скором времени проявить. И это, как минимум», – подытожил Коваленко.