Коронавирус не помеха планам России по захвату Украины
Несмотря на пандемию коронавируса, Россия не отказывается от своих планов по захвату Украины. При этом Путина могут сменить на другого руководителя.
От людей, занимающихся в Донецке обслуживанием высших российских военных, находящихся постоянно в «ДНР», стала известна информация об оценке россиянами текущей ситуации в Украине и их планах, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.
«В частности, российские кураторы в «ДНР» между собой говорят о том, что «в Украине все идет так, как им надо», – сказано в сообщении Telegram-канала.
По их словам, «Путин и его окружение очень эффективно работают не международной арене по Украине, с международными организациями и правительствами ведущих стран мира». Возможно этих усилий (Путина и команды) будет достаточно, чтобы Украина была дружественной для России страной и никакой войны не будет.
«Поэтому они убеждены в том, что в Украине «постепенно происходит возврат к власти нужных России людей, которые и помирят два народа». Т.е., руководители мирно договорятся. Крым и Донбасс будет российским, а Украина будет нашей братской страной, как при СССР, и этого в РФ все хотят. Тогда все военные планы отпадут», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.
Ну а пока российские кураторы говорят, что руководство РФ не отказалось от планов по захвату Украины, а просто отложило все ранее запланированные мероприятия на фронте до лета и ждут каких-то важных событий в Украине.
«Что это за события, ни разу об этом не говорили, но это будет поворотный момент в российско-украинском противостоянии и от этого яко бы будет зависеть реализация дальнейших планов», – отмечается в сообщении Telegram-канала.
Пока же все ранее запланированные мероприятия на фронте отложены на начало июня. При этом россияне говорят, что «зря сейчас отложили» мероприятия на фронте.
«ВСУ, по их мнению, сейчас «деморализованы», а сухопутный коридор на Крым все равно нужен». При этом, хвастаясь друг перед другом, говорят: «Да нам бы только команду! Мы бы быстро все сделали», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.
Ну что ж, сейчас не 2014 год и идентифицировать зеленых человечков никто не будет. Возможно, даже без команды из Киева. Да и встретят вас не с тем вооружением, что было в 2014 году.
«В последние дни российские военные говорят о подготовке к «летней компании» и ждут указаний с Кремля. Но скорее всего, российскому руководству сейчас не до военных действий. Оно больше озабочено финансово-экономической ситуацией в стране, с трудом гасит очаги народного недовольства в регионах и решает вопрос, как бы остаться у власти», – отмечается в сообщении Telegram-канала.
Эйфория от «мудрейшего в мире» ВВП и «крымнаш» сразу прошла, после падения цен на нефть и пандемии COVID-19, обнаживших несостоятельность российской власти, занимавшейся 20 лет только грабежом собственного народа.
Поэтому не случайно в информационном пространстве РФ все активней продвигается мысль: «Путин и его команда – это совсем не эффективные менеджеры.
«Такие каналы связи Кремля с миром, как «профессор Соловей» и «диверсант Гиркин» прямым текстом объясняют для тупых: на самом «верху» принято решение ликвидировать Путина, поскольку этот Акела стал слишком часто и фатально промахиваться». Подождем», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.