Лавров принуждает Зеленского к «миру» с ОРДЛО

Лавров недвусмысленно намекает Зеленском на отказ от «нормандского формата» и переход на ведение «прямых переговоров» с ОРДЛО, при посредничестве России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что не ожидает никаких результатов от предстоящей виртуальной конференции министров иностранных дел стран «нормандского формата». Интересно в этом случае ответить на вопрос, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников, – а зачем вообще Россия согласилась на проведение такой конференции?

«Ответ на него можно найти в разъяснениях того же Лаврова, которые он дал во время программы российского Первого канала «Большая политика», – пишет публицист.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что ни о каком саммите руководителей стран «нормандской четверки» в Берлине не может быть и речи, пока Украина не будет выполнять договоренности, которые достигнуты во время саммита в Париже. Вернее, не сами договоренности, а желания Кремля, которые Лавров называет договоренностями.

«Проведение саммитов «нормандской четверки», как известно, является великолепным средством давления на Владимира Зеленского. Неопытный украинский президент до сих пор – судя по его высказываниям в недавнем фильме, посвященном годовщине победы на выборах главы государства – считает размораживание саммитов своим большим достижением», – отмечает Портников.

Зеленский никак не может понять, что саммитов не было не потому, что этого не хотел Порошенко, а потому, что этого не хотел Путин. А Путин не хотел встреч потому, что для него они интересны только в случае готовности украинской стороны к капитуляции.

«Порошенко не хотел капитулировать – с ним не встречались. Накануне встречи в Париже появилась надежда на капитуляцию Зеленского – с ним встретились. Зеленский не стал капитулировать – ни о каких встречах и речи быть не может», – подчеркивает Портников.

Если Зеленский хочет встречаться с Путиным – пусть даже и в «нормандском формате» – он должен, по мнению Лаврова, исполнять пожелания Москвы.

Первое – это, как ни парадоксально перестать рассчитывать на «нормандский формат». Лавров несколько раз возмущенно говорил о том, что Киев почему-то считает этот формат «единственным каналом по минским договоренностям».

«А какой же тогда есть еще формат? А простой – прямые переговоры Зеленского с «главами народных республик», «диалог» Киева с марионеточными властями», – отмечает Портников.

Саммит в «нормандском формате», по замыслу Лаврова, это встреча, на которой Меркель, Макрон и Путин должны согласиться с договоренностями Зеленского, Пасечника и Пушилина. А непонятливые украинцы «считают, что у них есть Россия в качестве страны-агрессора, а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама Украина в прямом диалоге с Донецком и Луганском».

«Лаврова это бесит», – подчеркивает Портников.

Второе – внести в украинское законодательство «особый статус Донбасса на постоянной основе». Это классическое требование Кремля – превратить Украину в федерацию, дать возможность оккупированным территориям диктовать всей стране выбор внешнеполитического вектора и модели развития.

«Путин хочет, чтобы Украиной управляли не из Киева, а из Сталино и Ворошиловграда, а марионетки из Сталино и Ворошиловграда во всем слушались кукловодов из Москвы», – отмечает Портников.

Третье требование – убрать из переговорного процесса вице-премьера Алексея Резникова, который «превратил работу в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в «полный саботаж». Попросту говоря, Резников не допускает обсуждения в Минске конституционных изменений по российскому образцу и требует модернизации самих Минских соглашений.

«Поэтому его нужно заменить переговорщиком, который будет устраивать Москву. Заметим, что Лавров ни разу в негативном контексте не упомянул главу офиса президента , пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий ПортниковУкраины Андрея Ермака, работа которого в Минске уже привела к серии скандалов и недоразумений», – подчеркивает Портников.

Это – только первоначальные требования к Зеленскому. Если он начнет их исполнять, появятся новые. В любом случае нужно понимать простую вещь: для России мир – это безоговорочная капитуляция противника.

«И пока Зеленский полностью и без всяких своих условий не капитулирует перед Путиным, не будет ни мира на Донбассе, ни результатов работы в «нормандском формате», – подытожил Портников.