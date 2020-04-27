В России скрывают масштабы эпидемии коронавируса

Уроженка Донецка, которая еще до войны по семейным обстоятельствам выехала жить в Россию и устроилась фактически на аналогичную работу в департамент здравоохранения одной из областей РФ, общается со своей донецкой подругой из «министерства здравоохранения «ДНР», которая поделилась новостями из России со своими коллегами, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.

«3 марта я написал рассказ знакомой из Донецка, которая общается со своей подругой, выехавшей еще до войны в одну из областей России, где работает в департаменте здравоохранения», – сказано в сообщении Telegram-канала.

«Напомню, тогда по словам уроженки Донецка, реальная ситуация с короновирусом в России скрывается, что подтверждают ее коллеги из других регионов РФ. Тогда же (в начале марта) она рассказала, что по российским регионам в департаменты здравоохранения пришло указание скрывать реальную статистику заболевания коронавирусом», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

При этом, указание на местах директорам департаментов под роспись, личный контроль и ответственность доводят сотрудники ФСБ.

«Так вот, на днях женщины опять пообщались и самое интересное, что ситуация практически не изменилась. По ее словам, в России, несмотря на то, что публикуют каждый день несколькотысячный прирост больных коронавирусом, реальную картину и статистику скрывают», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

По словам подруги из России, у них в области количество заболевших за сутки, согласно ранее разосланному предписанию и под контролем ФСБ, занижают в 4-5 раз (в зависимости от реального количества заболевших), а смертность в 2-3 раза. При этом, большинству умершим продолжают ставить причину смерти не коронавирус, а осложнения от пневмонии, гриппа и ОРВИ.

«Знакомая из России спрашивает: «Вы что не видите, что основная масса заболевших показывается в Москве и Петербурге. И не только из плотности населения. Просто в Москве скрывать данные тяжелее: там зарубежные посольства и представительства, там активные и независимые журналисты, да и врачи не бояться говорить об отсутствии средств защиты», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Она спрашивает, может москвичи и петербуржцы самые некультурные, не моют руки и не соблюдают меры предосторожности? Поверьте, лучше и тщательнее, чем в любом другом регионе России», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Например, в Забайкалье или в Амурской области, куда поехать никто не может и проверить, как данные, так и экипированы ли врачи средствами защиты? Да если там кто-то из врачей скажет о реальной ситуации, его же завтра уволят.

«А ведь там полно приехавших китайцев, а заболевших нет? Не смешите мои нервы, как говорят одесситы. Просто там никто не может проверить! И такая ситуация по всему Дальнему востоку и Сибири», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Россиянка предлагает обратить внимание на официальные данные властей: (https://yandex.ru/maps/covid19?ll=37.622504%2C55.753215&z=3).

«Например, Хабаровский край: 351 заболевший, 5 летальных; Приморский край: 220/2; Амурская область: 28/0. Так вот, количество заболевших в этих регионах, по ее словам, как минимум в 5 раз выше, чем приведенные данные, а летальные случаи вообще не указаны, потому что записаны, как умершие от пневмонии», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

То же самое по Сибири, особенно в приграничных с Китаем регионах, где работает много китайцев.

Но это еще не пик эпидемии. По прогнозам российских специалистов максимальный прирост числа больных будет в середине мая.

«По этой причине власти в спешном порядке по всей стране оборудуют дополнительные койко-места. В частности, в Москве продолжают осуществлять перепрофилирование медучреждений для приема больных, зараженных коронавирусом», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

По заявлению замглавы Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, «до конца текущей недели число коек для заболевших Covid-19 в больницах возрастет до 22 тысяч».

«И снова вылезает неправда. То есть, если на 23.04 число заболевших в Москве было 34 938 чел., а число коек для их госпитализации еще только будет 22 тысячи, то где сейчас лечатся еще 13 тысяч заболевших?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

В нынешней ситуации властям все труднее скрывать реальную картину. Очень многие стали открыто писать в соцсетях. А люди, которые потеряли близких, несмотря на запугивания ФСБ и МВД, все равно говорят правду своим родственникам, знакомым, соседям, коллегам по работе.

«И этого уже не скрыть. По этой причине в соцсетях Путину вспоминают все: и нефть, и крымнаш, и Новороссию, и обнуление на вечное царствование, и просто просят: «дед, уходи!», – резюмируется в сообщении Telegram-канала.