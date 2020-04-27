Как появились «украинские наемники» в Ливии?

Распространение фейков российской пропагандой всегда имело структурированный характер и сам процесс можно разделить на три категории, зависящее от масштабов, качества исполнения и цели, которую пытаются достигнуть вбросом данной лживой информации, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«С учетом данных факторов российской пропагандой используются определенные, неизменные цепочки вброса, по которым можно, например, определить какая силовая структура осуществляла распространение данного фейка, и многие другие его отличительные черты», – пишет военно-политический обозреватель.

На этой неделе российские ресурсы серого сегмента интернет (аккаунты в социальных сетях, блоги и новостные площадки категории «С») стали распространять видео, якобы сделанное в Ливии и на котором записаны переговоры ведущиеся между бойцами Правительства национального согласия (официально признанного на международном уровне и в ООН).

«Причем переговоры эти ведутся на украинском языке», – отмечает Коваленко.

Это видео распространялось по классической схеме фейка среднего уровня важности, начиная с площадок в социальных сетях и заканчивая новостными лентами категории «В». По крайней мере, на сегодняшний день оно не стало вбросом федерального уровня, хотя, кто знает.

«Возможно, на этих выходных о нем заговорит Киселев и Скабеева, что предаст ему первую категорию важности», – подчеркивает Коваленко.

Но, давайте разберемся, почему можно с такой уверенностью утверждаю, что это видео фейк и главное – зачем этот фейк появился именно сейчас.

«Напомню, что на этой неделе глава МВД ПНС Фатхи Башага заявил, что Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара (которого поддерживает Россия и на стороне которого воюет ЧВК «Вагнер»), применяет в боях в районе Триполи химическое оружие, в частности – нервнопаралитический газ в районе Салахаддин на юге Триполи», – отмечает Коваленко.

В применении химического оружия российских наемников, а так же режимы которые они поддерживают, обвиняют довольно часто. Главной площадкой применения запрещенных видов вооружений до недавних пор оставалась Сирия и на сегодняшний день, совершенные там преступления, российским военачальникам могут вылиться в кругленький срок в международных судебных инстанциях.

«А потому, очередную волну обвинений нужно было чем-то на информационном плацдарме гасить. И чем же еще, как не украинским вопросом?», – подчеркивает Коваленко.

С этой целью в открытый доступ через Telegram-канал РЫБАРЬ было заброшено видео с записью переговоров якобы украинских наемников ПНС. Этот вброс тут же поддержали другие аккаунты в Telegram и лидеры общественного мнения на блог-платформах.

«То есть, вброс осуществлялся по классической схеме, от инфо-низов и до СМИ», – отмечает Коваленко.

На втором этапе, данный вброс был подхвачен новостными лентами, в частности Федеральным агентством новостей, которое даже утрудило себя взять интервью по данному фейку у таких прожженных пропагандистов как Владимир Соловьев и Александр Коц.

«Разумеется, пропагандисты ничего другого кроме как конвульсий кивающей головы выдать не смогли, хотя само видео не выдерживает элементарной критики», – подчеркивает Коваленко.

Во-первых, – само видео опубликовал не некий независимый или более-менее независимый расследовательский канал, а аккаунт, распространяющий пропаганду в режиме нон-стоп.

«Причем его тут же поддержали каналы, работающие в связке по линии МО РФ, от «Генерал майор» до Дианы Михайловой в ЖЖ. А в завершении, оперативное распространение в СМИ началось именно через аффилированный силовой структурой ФСБ – ФАН, что и не удивительно», – отмечает Коваленко.

Как-никак, а ЧВК «Вагнер» это филиал ФСБ, а потому пригожинская рать оперативно включилась в игру.

Во-вторых, – на видео нет не только каких-либо четких определений местности, но и вообще отсутствует какая либо гарантия того, что сама запись переговоров была сделана в Ливии и вообще, что переговоры ведут украинцы.

«Ведь говорят они, не на чистом украинском, а на суржике, с вкраплениями украинских слов. Фактически, с таким же успехом это могли быть простые парни с Кубани…», – подчеркивает Коваленко

Интересно, Соловьеву и Коцу известно про разнообразие диалектов русского языка за пределами кольцевой?

«Таким образом, что мы имеем?», – уточняет Коваленко

А имеем видео, на котором некто, без определенного месторасположения объектов, разговаривает на некоем диалекте, который вполне может быть отнесен как к южно-украинскому суржику (разговор на котором мог быть записан на передовой, на Донбассе), так и к кубанскому и донскому региону РФ, при этом пропагандистскими каналами и СМИ тут же квалифицирующийся как принадлежащий украинским наемникам в Ливии.

«Как-то уж для таких выводов, доказательная база вообще минимальная, если не сказать больше – нулевая», – подчеркивает Коваленко.

Но, что важнее всего, это слепленное наспех видео, было опубликовано сразу после того, как глава МИД ПНС обвинил российских наемников в применении химического оружия. То есть, шумихой с «украинскими наемниками» российские СМИ пытаются загасить сообщения о своих преступлениях в Ливии.

«Это вполне стандартная методика, применяемая россиянами с примитивным постоянством», – отмечает Коваленко.

Например, когда в прошлом году «Новая Газета» опубликовала первую порцию своего расследования об издевательствах наемников ЧВК «Вагнер» над пленным сирийцем, российские СМИ и ресурсы серого сегмента стали неистово распространять сообщения о неких преступлениях британского спецназа на Ближнем Востоке.

«Когда факт поставок российского оружия, денег и живой силы Халифе Хафтару и его террористической ЛНА подтвердился на международном уровне, в Ливии хафтаровские боевики развернули охоту на украинскую транспортную авиацию, выполняющую рейсы в интересах «Красного креста», а российские СМИ и псевдо-эксперты попытались обвинить нашу страну в контрабанде оружием. Но тоже – фиаско», – подчеркивает Коваленко.

Украину даже пытались обвинить в поставках оружия Башару Асаду, что и вовсе не соседствовало даже с зачатками здравого смысла у авторов данного фейка.

А про перевалочные базы ИГИЛ в Украине и вспоминать смешно, но эту тему до сих пор продолжает поддерживать и финансировать Россия, страна, являющаяся одним из основных поставщиков боевиков для этой террористической организации.

«Теперь, поняв, что в ИГИЛ не выгорело, решили переориентироваться на Ливию?», – подчеркивает Коваленко

Эти и множество других фейков, без труда развенчивались и нивелировались. Но, что самое главное, в их распространении, от самых низов информационного цеха роспропаганды, до самих верхов, участвуют практически одни и те же ресурсы, по практически одной и той же неизменной цепочке.

«Что тут еще можно сказать… Скучно, девочки, скучно!», – подытожил Коваленко