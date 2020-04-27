В ОРДЛО не умирают от пандемии, но хоронят по ночам

В «ДНР» от короновируса не умирают, а кладбища продолжают «работать» по ночам. При этом информации об эпидемии в городах ОРДЛО тщательно скрывают.

Заболеваемость на короновирус в «ДНР» по прежнему высокая, но истинное количество скрывается. Достаточно почитать посты в соцсетях, когда из Тореза, Шахтерска или Енакиево пишут о неоказании помощи и летальных исходах местных жителей, на которые вообще не реагировали врачи, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Какой же тогда учет?», – сказано в сообщении Telegram-канала.

Скрывается также заболеваемость среди военных, находящихся непосредственно на передней линии.

«И уже имеются случаи, когда родственникам звонят и сообщают, что их _Х_ умер на передовой. Похоронен там-то, под таким номером», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Поэтому ночные захоронения в «ДНР» продолжаются уже на нескольких кладбищах. Конкретно, на ранее уже выявленных кладбищах под Донецком: в г.Моспино (20 км от Донецка) и на окраине Донецка, в Пролетарском районе, на кладбище поселка шахты «6-Капитальная».

«В частности, 20.04.2020 ночью из морга ДОКТМО (больницы им. Калинина) на специально оборудованном автомобиле вывезли в целлофановых мешках 5 тел, которые были похоронены на кладбище «6-капитальной» под номерами. Жители крайних улиц видели все это и говорят, что приезжают часто», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Ночной вывоз тел от морга больницы Калинина зафиксирован и ночью 24.04, но количество не известно.

«Еще ночные захоронения зафиксированы на кладбищах в Енакиево и Горловке. Это известно со слов медперсонала местных больниц и водителей, которые рассказали своим родственникам под большим секретом», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Связано это с тем, что в этих городах действуют самые жесткие меры по контролю за распространением какой-либо информации о заболевших короновирусом и всем с этим связанным. Особенно, в Горловке.

Местные жители, не те, что кричали: «Путин, памагиии!» рассказывают, что в некоторых больницах Донецка, когда люди обращаются за помощью, врачи говорят, чтоб ничего не боялись.

Все у них есть, все под контролем «и если надо, то нам и вакцину привезут!» Надо понимать – из России.

«Ну что ж, будем ждать. Только если б это было правдой, то в бывшем «Лечсанупре»(проспект Ильича, 14), где сейчас лечится в основном «руководство республики и российские военные кураторы», было бы пусто. А так «Лечсанупр» переполнен, мест нет. Все занято», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«А насчет вакцины? Все может быть», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Может Россия и привезет испытать на донбасятах-сталинцах какую-то дрянь. Их-то не жалко, бывшие укропы.

«Да и 40 российских вирусологов и инфекционистов не случайно в «ДНР» крутятся. Что-то ж они там исследуют?», – резюмируют в сообщении Telegram-канала