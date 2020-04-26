Икона Путина: о чем мечтает кремлевский тиран?

Путин не просто жаждущий власти диктатор, но и тщеславный человек стремящийся обрести бессмертие в качестве «божества», на корого моляться в церквях РПЦ.

Российское руководство обнародовало планы по строительству главного православного храма вооруженных сил. Нацлидер России Владимир Путин и его ближайшее окружение планирует увековечить себя в изображения на мозаичных фресках строящегося храма, пишет на страницах «Радио Свобода» журналист и публицист Виталий Портников

«Летом 1989 года я путешествовал тогда еще по единой и социалистической Югославии. Государство медленно и неуклонно сползало к развалу, его жители были ошарашены речью тогдашнего президента Сербии Слободана Милошевича на церемонии празднования юбилея знаменитого сражения на Косовом поле», – пишет публицист.

Политик, который закончит свои дни в тюрьме для военных преступников в Гааге, пообещал тогда, что «все сербы будут жить в одной державе», что открыло дорогу к кровопролитной войне.

«Но у меня было и личное впечатление, связанное с Милошевичем. Во время поездки в столицу Косова Приштину я посетил старинный православный монастырь Грачаницу – один из самых известных в этих местах. И там в иконной лавке рядом с изображениями святых увидел изображение президента Сербии в роскошном окладе», – отмечает Портников.

«Именно тогда я понял, что ситуация является гораздо более серьезной, чем могло показаться гостю, да и жителю этой все еще очень спокойной и мирной страны. Что деградация общества достигла самого дна и войны не избежать», – подчеркнул он.

Все это Портников и вспоминает в связи с обнародованными российскими планами по строительству главного храма вооруженных сил.

«Об этом давнем эпизоде я вспомнил, когда рассматривал изображение мозаик, которым планируют украсить главный храм Вооруженных сил России. Да, такое трудно было себе представить еще несколько лет назад!», – отмечает Портников.

В этом храме будут изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу, Николая Патрушева, Александра Бортникова и других представителей российского политического руководства.

«Замечу – не в дворце культуры, не в государственном учреждении. В храме Русской православной церкви», – подчеркивает Портников.

Конечно, это не первое появление изображения главы государства на стене храма – достаточно зайти в киевскую Софию, чтобы в этом убедиться. Но в случае Ярослава Мудрого и других государственных лидеров речь шла о монархах, «помазанниках божьих», сама власть которых была освящена церковью.

«Какое отношение к этому могут иметь избираемый народом президент республики, почему его изображают на стене храма вместе с высокопоставленной челядью, понять совершенно невозможно. Ну, или возможно, если вернуться к теме глубокой деградации. Деградации российской власти, общества и самой церкви», – отмечает Портников.

О деградации церкви – особая тема. Появление на мозаике Путина можно считать особым случаем чиновничьего рвения.

«Но российский президент хотя бы утверждает, что он верующий. Чего не скажешь о герое другой фрески этого храма – атеисте Иосифе Сталине», – подчеркивает Портников.

Во время правления Сталина были убиты тысячи священников, пасторов, раввинов, лам. Людей нередко убивали просто за то, что они продолжали верить в Бога и ходить на церковные службы.

«Я даже не буду напоминать о расправах над иерархами и прихожанами Украинской греко-католической церкви и Украинской автокефальной православной церкви – возможно, многие адепты «русского мира» не увидят в этом особого преступления. Я напомню о массовом уничтожении священников и верующих Русской православной церкви, о постоянных репрессиях и унижениях», – отмечает Портников.

Вот история всего лишь одной семьи при Сталине. Дед, Василий Гундяев, священник, 30 лет провел в заключении, был одним из первых заключенных страшного Соловецкого лагеря.

«Отец – Михаил Гундяев – провел три года на Колыме. Дети – Николай и Владимир – тоже стали священниками. Младший из них, Владимир Гундяев – это московский патриарх Кирилл», – подчеркивает Портников.

А в храме, который строится его церковью, будет изображение Сталина, мучившего его близких. И изображение Путина, который начал войну в Украине и разрушил жизни миллионов людей, среди которых, кстати, немало прихожан Русской православной церкви в Украине, там тоже будет.

«Если людям не нужен мир и если они забывают о страданиях своих близких и ближних – то нужен ли им храм и нужен ли им Бог?», – подытожил Портников.