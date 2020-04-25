Зачем Пушили переименовал Донецк в Сталино?

Пушилину приходится отчитываться перед московскими кураторами о деньгах потраченных на подготовку празднования 9 Мая в Донецке. Отсюда и странное заявление.

Когда «глава «ЛНР» Пасечник заявил об использовании названия «Ворошиловград», редакция Telegram-канала пошутила, что теперь осталось Донецк переименовать в Сталино, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Подслушали?», – сказано в сообщении Telegram-канала.

Дела у сталинцев–донетчан идут спокойно в соответствии с указаниями Кремля.

«Сказали короновируса у вас нет – его и скрывают, как могут. Сказали готовиться к параду 9 мая – готовимся. Сказали не готовиться-неготовимся. Сказали –Сталино, значит Сталино! Хорошо, что не Юзовка», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Но, присланные Россией деньги на подготовку и проведение парада 9 мая уже «немножко» украдены командой Пушилина.

«А за них-то отчитаться нужно! Поэтому у Пушилина нашли выход в скромном заявлении, что «день республики» (11 мая) мы все таки проведем! Может не так массово, но проведем», – подчеркивает в сообщении Telegram-канала.

Тут как раз можно будет много денег списать якобы на новые таблички с названиями Сталино!

«В любом случае, Пушилину это мероприятие нужно провести, ну хоть для галочки, лишь бы деньги было на что списать. Ну посмотрим», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Один уже весь мир собирался пригласить на 9 мая. Но, очевидно, на небесах не очень хотели этого.

Несмотря на то, что РФ все таки прислала «ДНР» финансовую помощь (около 1 млрд рублей), ситуация в целом там складывается печально.

«То шахтеры бастуют, то рабочие заводов, то бюджетники – все требуют денег. А где их взять, если экономики нет! Только в России!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

А России сейчас не до «ЛДНР». Там сами думают, как свести концы с концами. «Мудрая» многоходовочка кремлевских мечтателей с нефтью провалилась, из-за чего недовыполнение сборов в бюджет в настоящий момент составляет около 70%.

«А нефть вообще стало добывать в убыток: при рентабельности в 40$ за баррель, продается от 9 до 17$. Рубль упал до 80 за доллар. Из-за нехватки валюты РФ вывезла на продаж в Лондон 18 тонн золота, еще 9 тонн другие российские банки за первый квартал!», – отмечается в сообщении Telegram-канала

Золотовалютный и Резервный фонды тают. Поэтому не до «ЛДНР».

Вот из-за всего этого Пушилин сейчас в растерянности, не знает, что делать. Кроме того, ранее из Москвы пришло указание Пушилину, Пашкову, министру финансов и министру угольной промышленности ехать в Ростов на совещание с представителями Кремля.

«Но потом его отменили и ничего по этому поводу не сказали. А для Пушилина неизвестность хуже всего. Вот он и нервничает», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Особенно на фоне тотального недоверия к нему, как населения, так и военных-ополченцев, и даже российских кураторов.

«Ополченцы» давно говорят: «Это не наш. Он в окопах не был. Он проходимец, эмемемщик». Короче, есть от чего опечалиться», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.