Путин требует от Зеленского «договорняка» по Донбассу

Зачем Путин позволил встречу глав дипломатических ведомств стран входящих в «нормандскую четверку»? Ответ прост – принудить Зеленского к «договорняку».

22–23 апреля украинские и российские масс-медиа со ссылкой на собственные источники сообщали, что 30 апреля состоится видеоконференция с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России. Отмечается, что согласие на «нормандскую встречу» дали министры всех 4 стран, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«К чему может привести встреча глав дипломатических ведомств, которая запланирована на 30 апреля в привычном уже на время карантина «виртуальном» формате? Ответ на этот вопрос очень прост – ни к чему», – пишет публицист

«Не трудно заметить, что после встречи в Париже никаких реальных подвижек в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе не просматривается, затормозились даже обмены, которые до последнего времени были главным политическим козырем президента Владимира Зеленского», – добавил он.

Меняют очень немного людей, среди них нет военных. Вопрос об освобождении активистов в Крыму вообще завис. И удивляться этому не следует.

«Путин относится к украинским пленным и заключенным как к заложникам. И обменивает их тогда, когда ему нужно освободить какого-то конкретного человека или группу людей», – подчеркивает Портников.

Например, Цемаха, чтобы не было никаких свидетельских показаний в Гааге. Или «беркутовцев» – чтобы показать, что Кремль не оставит в беде тех, кто стреляет в собственных сограждан. Если Украине некого отдавать – то и обмены не нужны.

«И урегулирование на Донбассе не нужно. Напротив, Кремль воспользовался ситуацией для того, чтобы полностью перекрыть линию разграничения, превратить ее в настоящую границу, лишить живущих под оккупацией украинцев возможности посещать свободную часть страны», – отмечает Портников.

Это и есть реальное свидетельство российских намерений. А «прогресса» в российском понимании можно достигнуть только тогда, когда стороны выходят на классический «договорняк», как это было в истории с консультативным советом Ермака и Козака.

Только для этого договорняка нужно, чтобы рядом не было западных посредников.

«Тогда зачем нужны переговоры министров? Об этом четко сказал президент России Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Ангелой Меркель», – подчеркивает Портников.

Российская сторона хочет в очередной раз попытаться надавить на Киев, заставить Зеленского прописать в Конституции особый статус оккупированных территорий.

«Не для того, чтобы их отдать, вовсе нет. А для того, чтобы повысить градус дестабилизации в нашей стране на фоне пандемии и экономического кризиса», – отмечает Портников.

Путин продолжает идти к своей цели – уничтожению Украины – даже в условиях возможного краха самой России.

«Какова цель Зеленского в этой ситуации, неизвестно даже самому Зеленскому», – подытожил Портников.