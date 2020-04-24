Зона «русского мира»

Россия засылает своих диверсантов в Прагу

В Прагу были направлены сотрудники российской военной разведки, а мэру чешской столицы и старосте района Прага-6 предоставлена охрана.

Как известно, в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Данный демонтаж вызвал нешуточный ажиотаж в российских СМИ и высших эшелонах власти, вплоть до того, что министр обороны РФ Сергей Шойгу направил письмо чешским военным с просьбой передать России демонтированный в Праге памятник, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В свою очередь, официальный представитель ведомства Ян Пейшек, весьма дипломатично отказал Кужугетовичу, отметив, что Шойгу отправил свое письмо «не в ту организацию».

После этого Чехию захлестнула волна хакерских атак. Следы этой волны хакерских атак ведут в Российскую Федерацию.

«Буквально два дня назад я в материале «Кибератаки на чешские больницы – месть МО РФ за снос памятника Коневу» описывал ситуацию, когда под ударом российских хакеров оказались чешские больницы. И вот из этой страны приходит очередная порция тревожных сообщений, ярко демонстрирующих то насколько нетерпима и агрессивна российская разведка по отношению к ней», – пишет военно-политический обозреватель.

И, как вы уже могли догадаться, речь идет, о масштабных кибератаках на больницы Чехии, в которых чешские следователи увидели связь с Россией. Причем эти атаки были настолько серьезными, что на них обратили внимание даже в Госдепе США.

«Так, по словам чешских правоохранителей практически все IP-адреса принимавшие участие в атаках на больницы Чехии – российские», – подчеркивает Коваленко.

Как не казалось бы странным, но следы хакерских атак которые ведут в Россия – не должны удивлять. Фактически это стандартная реакция России, на любые действия, которые ей не по нраву.

«И знаете, ровным счетом не удивлен. И даже более того, убежден, что данная волна кибератак стала следствием одного, весьма громкого события, произошедшего на днях в Чехии», – отмечает Коваленко.

Вот и не удивительно, что после данного инцидента, чешские больницы ощутили на себе гнев кибергрупп МО РФ. Что примечательно, при МО РФ направление кибератак курирует именно ГРУ.

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«К слову сказать, напомню, что в прошлом году в МИД Чехии сообщили результаты расследования по кибератакам, осуществленным на министерство в 2016. Государственные специалисты по кибербезопасности в июне 2019 обвинил в этих атаках военную разведку ГРУ и ее группу APT28/Sofacy», – подчеркивает Коваленко.

А потому и не удивительно, что сразу после того как российское «величие» получило в Чехии очередную оплеуху, на горизонте сразу же нарисовались российские хакеры. Но, что самое омерзительное, целью они избрали не МИД Чехии или МО страны, или любую другую государственную структуру, а гражданские объекты – больницы.

«Так, стало известно, что мэр Праги Зденек Гржиба был взят под охрану полиции из-за поступивших в его адрес угроз расправы. Угрозы стали поступать в адрес политика после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу. Так же охрана была предоставлена старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу», – отмечает Коваленко.

Но куда интереснее другое. После демонтажа памятника Коневу и неудачной попытки министра обороны России Сергея Шойгу выпросить памятник, спецслужбы страны зафиксировали выезд из России в Европу группы лиц связанных с российской военной разведкой. А на днях в Прагу прибыл гражданин России, который может представлять угрозу для Коларжа.

«Таким образом, можно смело констатировать, что одним только кибер-терроризмом россияне решили не ограничиваться. Конечно, не факт, что те лица, которые спешно выехали в Европу из России, были направлены исключительно для физического устранения одного из причастных к сносу памятника политических деятелей», – подчеркивает Коваленко.

Но вот сыграть роль как кураторы социально-общественных волнений, хаотизации обстановки в Праге, где присутствует немалочисленная пророссийская прослойка – вполне.

«А потому, уверен, в ближайшее время российская военная разведка резко активизирует свою деятельность именно в этом городе, тем более что уже задействованные хакерские группы МО РФ подтверждают эту мысль», – подытожил Коваленко.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер

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