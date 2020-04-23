В Донецке слили данные об оккупационных силах

Хотите увидеть документы, подтверждающие службу человека в НВФ «ДНР»? В Донецке подобные «справки» используют для разжигания печек в котельных.

В Донецке, по чьей-то счастливой халатности, стали доступными секретные документы, свидетельствующие о личном составе незаконных вооруженных формирований созданных Россией. Среди уничтожаемых в котельной документов попадались весьма любопытные экземпляры, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Еще зимой знакомые привезли из ДНР несколько интересных документов. По их словам, из-за отсутствия работы и средств к существованию, их дальний родственник, проживающий в ДНР, пошел работать в котельную», – сказано в сообщении Telegram-канала.

В один из дней котельная, работающая на твердом топливе, переходила на резервную печку и родственник участвовал в ее розжиге. Для розжига котельной работники брали бумагу из связанных пачек, ну примерно таких, как раньше сдавали макулатуру.

«Родственник обратил внимание, что бумага изобиловала различными отчетами, в том числе и финансовыми, и различными справками», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Родственник поинтересовался, что это за бумаги. Старые работники рассказали, что года 2-3 назад им привезли целую «Газельку» таких бумах для розжига печки. Эти бумаги якобы были на каких-то складах, куда свозили документацию с предприятий.

«Скорее всего, это отчеты для налоговой или для исполкомов, где и хранились отчеты из предприятий. Там было много интересного, но почти все уже сожгли», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Гораздо позже родственнику поручили розжиг основной печки. Среди бумаг он нашел:

▪ списки работников предприятий, ушедших в «ополчение» в 2014 году, которым предприятия обязаны выплачивать среднюю зарплату;

▪ справки, подтверждающие службу работников предприятий в «ополчении» или других подразделениях «ДНР»;

▪ отчеты предприятий в «КМ «ДНР» на их письма по выплате ополченцам денег, в период их отсутствия и т.п.

«Представляете, сколько интересного для ВСУ, СБУ и ГПУ там было интересного? Вот часть таких бумажек родственник передал знакомым, с некоторыми из них хотим ознакомить, чтобы Украина знала предателей», – подчверкивают в сообщении Telegram-канала.

Ниже фото справки, подтверждающей службу конкретного лица в войсках «ополчения», которое вошло в 1-й Армейский корпус в составе 8-й Армии Южного ВО МО РФ.

«Как правило, такие вояки, когда попадают в руки ВСУ, рассказывают басни, что они «варили каши ополченцам или с охотничьими ружьями несли охрану блок-постов». Ну прямо все белые и пушистые и вдруг прозрели», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.