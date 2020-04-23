Россия нагло лжет о смертности от коронавируса

Как известно, в России только официально выявили свыше 50 тысяч зараженных кроронавирусом. Однако, при этом смерть от болезни вызванной коронавирусом признали только в чуть более, чем в 400 случаях, что составляет менее 1% от количества зараженных, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Казалось бы, буквально вчера я задался вопросом о том, что в России крайне сомнительная статистика смертности от коронавируса, менее 1%, как сегодня министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко похвастался этими данными на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием субъектов РФ», – пишет военно-политический обозреватель.

Что же, то, что на самом деле не просто смущает, а выдает откровенную лживость официальных данных России по ситуации с короанвиурсом в стране, принято Минздравом России на вооружение в качестве главного пропагандистского нарратива.

«И вправду, как тут не восхититься великой российской медицине, поборовшей смертность от COVID-19, которая в отсталых США показатель смертности от коронавируса 5,32%, в загнивающей Испании 10,4%, в молящей о помощи Италии – 13,3%, во Франции – 17,6%, даже в Германии – 3,3% или Швейцарии – 5,16%! А в России какие-то ничтожные 0,86%!», – отмечает Коваленко.

Теперь же Коваленко сидит и думает, а не он ли сам «надоумил российский Минздрав воспользоваться расчетами смертности в своих корыстных целях».

«Но ведь в статье, черным по белому написано, что эти данные не выдерживают и малейшей критики! Или в Минздраве РФ до этого момента не дочитали?», – подытожил Коваленко.