Что связывает патриарха Кирилла и «повара Путина»?

Что объединяет Московского патриарха Кирилла со зверствами российских наемников в Сирии? Оказывается, – совместный бизнес с «поваром» Путина.

История со зверским убийством в Сирии местного жителя, которую устроили российские наемники ЧВК «Вагнера», продолжает обрастать подробностями. Стали известны подробности связывающие «повара Путина» Евгения Пригожин и Патриарха московского Кирилла, пишет на страницах своего портала «Духовний Фронт України».

Российская «Новая Газета» выложила в сети два новых видео убийства сирийца, осуществленного 2017 наемниками из российской компании, принадлежащей Пригожину.

«Помимо ранее показанных кадров, как пленного забили кувалдой до смерти, обезглавили, саперной лопаткой отрубили руки, а затем под музыку сожгли тело, журналисты опубликовали видео, как жертве подрывают в паху запал от ручной гранаты, стреляют в человека из автомата», – говорится в сообщении.

Ранее было установлено, что убийцы – наемники ЧВК Вагнера. В одном из них узнали Станислава Дичка, который служил рядовым во взводе патрульно-постовой службы полиции в российском Ставрополе, а потом решил стать «вагнеровцем» и поступил на службу в качестве стрелок-разведчик, также он участвовал в боевых действиях на Донбассе в рядах российских оккупантов.

«Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованные в СМИ кадры хоть и шокируют, но российские власти не владеет информацией о изображенных на них людей и не имеет к ним никакого отношения», – отмечается в сообщении.

В то же время, как отмечает российское издание «Собеседник», московский патриарх Кирилл имеет общий бизнес с тем же «поваром» Путина и владельцем Вагнера – Евгением Пригожин, чьи боевики и устраивают такие зверства.

«Несколько лет назад Кирилл попал в скандал вокруг своей 145-метровой квартиры в элитном доме в Москве. Он отсудил 19 млн рублей у экс-министра здравоохранения Юрия Шевченко в качестве компенсации ущерба за пыль во время ремонта», – подчеркивают в сообщении.

Стоит отметить, что интересы предстоятеля РПЦ в суде представляла Лидия Леонова, которая проживала с патриархом в одной квартире.

Именно эта Леонова – соучредитель компании «Владолид». Ее бизнес-партнер – Владимир Липарь, которому Кирилл лично вручал патриаршую награду.

«А еще Липарь – гендиректор фирмы «Конкорд», части холдинга «кремлевского повара» Евгения Пригожина, который через номинальных владельцев и директоров фирм является главным бенефициаром. В том числе и в сфере наемников», – подытожили в сообщении.