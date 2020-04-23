Как в оккупированном Донецке Пасху «отпраздновали»

Празднование Пасхи в оккупированном Донецке прошло на удивление спокойно. Однако наблюдатели опасаются резкой вспышки эпидемии из-за посещения храмов.

В целом, в Донецке на Пасху ситуация была спокойной. Оккупационные власти сделали все и, скорее всего, смогли убедить местное население, чтобы оно «не верило брехливым украинским СМИ об эпидемии короновируса в Донецке». Поэтому на ночные службы в храмы Донецка люди пришли, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Комендантский час на пасхальную ночь был снят, но полиция и военные патрули усиленно патрулировали целую ночь центральную часть города (за другие районы не знаем). Патрули забирали в основном не в меру выпивших вояк», – сказано в сообщении Telegram-канала.

В храмах люди были и в масках, и без масок, и даже с детьми. Стояли на ночной службе, освящали паски и оживленно общались. Нужно отметить, что часть людей не стояла всю службу.

«Основная масса приходила утром только для освящения пасок (не куличей!)», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Так, в главном храме в центре Донецка:

• Спасо-Преображенском кафедральном соборе, ул. Артема, 1, в целом было около 50 чел. Но до утра много приходило освящать паски.

• В храме Иоанна Воина, ул. Горького.61, на службе было примерно 20-25 человек, но много приходило после службы освящать паски.

• В Храме Козельщанской иконы Божей Матери, проспект Комсомольский, 11, на службе было примерно 30-40 чел.

• Храм Александра Невского, проспект Ленинский,47, на службе было 15-20 чел.

• Говорят было много в Храме святых Петра и Февронии, ул.Куйбышева, но нам там не удалось побывать.

К чему приведет пренебрежение элементарными мерами безопасности, увидим скоро.

«Пока по словам официальных «местных властей», количество заболеваний короновирусом в городе существенно не увеличилось. Но это как считать! Местные врачи говорят другое», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Следует помнить, что многие священнослужители, призывавшие ничего не бояться и приходить на службу, сами от этого пострадали», – подытожили в сообщении Telegram-канала.