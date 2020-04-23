В Москве выявили коронавирус почти у четверти медиков

По данным Оперативного штаба Москвы, за последние сутки в России зафиксировано 5 236 новых случаев коронавируса в 78 регионах, 57 летальных исходов, пишет на страницах интернет-портала «Конт» блогер Оксана Захарова.

«Всего зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах, 513 летальных», – пишет блогер.

Ранее в Кремле заявили, что Россия еще не вышла на пик эпидемии.

«Соответственно, на следующей неделе [с 20 по 26 апреля] тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме [самоизоляции]», – сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков 19 апреля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Война с коронавирусом продолжается – не на жизнь, а на смерть (звучит пафосно, но факт).

«И на передовой наши врачи, медсестры, младший медперсонал. Именно они принимают на себя удар в то время, как чиновники отсиживаются в кабинетах», – отмечает Захарова.

Представители народа не видят всех ужасов эпидемии, и щедро раздают то, что нужно нашим врачам, медсестрам и санитаркам: лекарства, аппараты ИВЛ и другое медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты.

«Куда наши самолеты с этим всем добром только не летали: и в Италию, и в Америку, и даже в Беларусь», – подчеркивает Захарова.

Народ возмущается, что все это у нас отняли и продали, а в Кремле нам говорят, что это выгодно:

«На следующий день после того, как в Нью-Йорке приземлился наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства ИВЛ в России».

Но какой прок от помощи, если в ответ никакой благодарности. Итальянцы окатили нас с головы до ног обвинениями, что 80% груза бесполезно; США заявили, что это не помощь, мол, они все оплатили; ну а Беларусь, как обычно – у нас эпидемии нет, «вся Россия полыхает от коронавируса», российские тесты «ни к черту».

А глава МИД Беларуси пробил дно, сказав:

«Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение?.. Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила – это тоже помощь России? Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания».

И пока нас продолжают «полоскать» в западной прессе, дома мы видим наглядные результаты нашей щедрости.

«Врачи на передовой продолжают работать «с открытым забралом», и болезнь начинает косить медицинский персонал один за другим», – отмечает Захарова.

«Мы уже приносили сюда официальные документы, которые подтверждают, что коронавирус обнаружен у 5 врачей, 8 медсестер и 2 санитарок Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского – главного, так сказать, учреждения в столице по вирусам и вакцинам», – добавила блогер.

Важно понимать, что с учетом инкубационного периода, скоро число заболевших резко возрастет, так как больные каждый день ходили на работу.

Результаты тестирования медперсонала на коронавирус. Результаты тестирования медперсонала на коронавирус. Результаты тестирования медперсонала на коронавирус. Результаты тестирования медперсонала на коронавирус. Пред 1 из 4 След

В нашем распоряжении также оказался документ, который подтверждает, что болезнь не щадит и врачей.

В таблице данные по Москве, а что творится в регионах – одному богу известно.

«В Кремле умыли руки, передав полномочия, а с ними и ответственность, на места. А там предпочитают преуменьшать масштаб трагедии, чтобы не поплатиться головой за провал миссии», – подчеркнула Захарова.

«Но мы-то с вами знаем, что именно больницы в регионах становятся очагом эпидемии. Яркий тому пример – республиканская клиническая больница имени Куватова, которую только после большого скандала закрыли на жесткий 2-недельный карантин», – резюмирует блогер.