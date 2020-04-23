В Москве выявили коронавирус почти у четверти медиков

В Москве эпидемия коронавируса косит врачей. Российски блогер Оксана Захарова опубликовала официальный документ, свидетельствующий о масштабах проблемы.
По данным Оперативного штаба Москвы, за последние сутки в России зафиксировано 5 236 новых случаев коронавируса в 78 регионах, 57 летальных исходов, пишет на страницах интернет-портала «Конт» блогер Оксана Захарова.
«Всего зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах, 513 летальных», – пишет блогер.
Ранее в Кремле заявили, что Россия еще не вышла на пик эпидемии.
«Соответственно, на следующей неделе [с 20 по 26 апреля] тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме [самоизоляции]», – сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков 19 апреля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Война с коронавирусом продолжается – не на жизнь, а на смерть (звучит пафосно, но факт).
«И на передовой наши врачи, медсестры, младший медперсонал. Именно они принимают на себя удар в то время, как чиновники отсиживаются в кабинетах», – отмечает Захарова.
Представители народа не видят всех ужасов эпидемии, и щедро раздают то, что нужно нашим врачам, медсестрам и санитаркам: лекарства, аппараты ИВЛ и другое медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты.
«Куда наши самолеты с этим всем добром только не летали: и в Италию, и в Америку, и даже в Беларусь», – подчеркивает Захарова.
Народ возмущается, что все это у нас отняли и продали, а в Кремле нам говорят, что это выгодно:
«На следующий день после того, как в Нью-Йорке приземлился наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства ИВЛ в России».
Но какой прок от помощи, если в ответ никакой благодарности. Итальянцы окатили нас с головы до ног обвинениями, что 80% груза бесполезно; США заявили, что это не помощь, мол, они все оплатили; ну а Беларусь, как обычно – у нас эпидемии нет, «вся Россия полыхает от коронавируса», российские тесты «ни к черту».
А глава МИД Беларуси пробил дно, сказав:
«Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение?.. Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила – это тоже помощь России? Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания».
И пока нас продолжают «полоскать» в западной прессе, дома мы видим наглядные результаты нашей щедрости.
«Врачи на передовой продолжают работать «с открытым забралом», и болезнь начинает косить медицинский персонал один за другим», – отмечает Захарова.
«Мы уже приносили сюда официальные документы, которые подтверждают, что коронавирус обнаружен у 5 врачей, 8 медсестер и 2 санитарок Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского – главного, так сказать, учреждения в столице по вирусам и вакцинам», – добавила блогер.
Важно понимать, что с учетом инкубационного периода, скоро число заболевших резко возрастет, так как больные каждый день ходили на работу.
В нашем распоряжении также оказался документ, который подтверждает, что болезнь не щадит и врачей.
В таблице данные по Москве, а что творится в регионах – одному богу известно.
«В Кремле умыли руки, передав полномочия, а с ними и ответственность, на места. А там предпочитают преуменьшать масштаб трагедии, чтобы не поплатиться головой за провал миссии», – подчеркнула Захарова.
«Но мы-то с вами знаем, что именно больницы в регионах становятся очагом эпидемии. Яркий тому пример – республиканская клиническая больница имени Куватова, которую только после большого скандала закрыли на жесткий 2-недельный карантин», – резюмирует блогер.