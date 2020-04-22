Кто и почему топит головорезов ЧВК «Вагнера»?

По репутации ЧВК «Вагнер» был нанесен очередной удар. Кто пускает под нож российских головорезов? Явно не обошлось без ведомства Шойгу.

Вчера российское издание «Новая газета» неожиданно решило продолжить серию своих статей, посвященных преступлениям против человечности, совершаемым ЧВК «Вагнер» в Сирии, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Правда, вместо нового разгромного репортажа или расследования, мы увидели продолжение знакомой истории издевательств и убийства вагнеровцами гражданина Сирии Хаммади Таха Аль-Бута в 2017 году», – пишет военно-политический обозреватель.

В нынешнем материале журналисты представили больше фотодоказательств зверств российских наемников, а так же отметили, что происходили эти чудовищные события в районе месторождения Аш-Шаер в Сирии.

«Причем ворота газоперерабатывающего завода, находившегося под охраной вагнеровцев, «украсили» отрезанной головой убитого сирийца», – отмечает Коваленко.

Более подробно со старым-новым расследованием «Новой газеты» вы сможете ознакомиться в этом материале.

«Меня же больше интересует другой вопрос. Почему издание, не с того не с сего, решило реанимировать эту скандальную историю? Хотя, даже не так, чем была вызвана данная реанимация?», – уточняет Коваленко

Следует напомнить, что в последнее время ЧВК «Вагнер» терпит регулярные поражения, что на поле боевых действий, что на информационном плацдарме. Провальная операция в Мозамбике, завершившаяся потерей Кабо-Дельгадо и большим количеством погибших российских наемников.

«Захлебнувшееся наступление в Ливии, и окружение войск Халифы Хафтара в районе авиабазы Аль-Ватийя, в составе которой так же находятся вагнеровцы», – подчеркивает Коваленко.

Все это единичные примеры в череде тотальных провалов ЧВК «Вагнер» на мировой арене боевых действий и потере репутации не только как частной военной компании, которая может профессионально выполнять возложенные на нее задачи, но и дискредитирующие РФ в целом.

Кадры с издевательствами вагнеровцев над сирийцем облетели весь мир и создали соответствующий информационный фон для данной ЧВК.

«Не как грозной структуры, которую следует бояться, но как шайки подонков, которых без труда могут выбить фермеры из занятых населенных пунктов, или совершенно без последствий для себя перекрошить в капусту американские ударные вертолеты, или банально, которых может убить «блатное» командование, у ближайшего бархана, чтобы не выплачивать заработанные деньги», – отмечает Коваленко.

И на этом фоне, совершенно разительно начинает смотреться ЧВК «Патриот», работающее под патронатом МО РФ. ЧВК, с которой в большинстве своем работают отставные военные и которая не запятнана скандальными историями или неизвестная провальными операциями.

«Вот и становится все на свои места. Ведь четвертый год к ряду МО РФ в лице Сергея Шойгу пиарит ЧВК «Патриот» на самом верху и параллельно ведет прессинг ЧВК «Вагнер», представляющую собой детище конкурирующей конторы – ФСБ», – подчеркивает Коваленко.

Сейчас, когда цены на газ и нефть рухнули, а экономика РФ покатилась в тартарары с троекратным ускорением, на Фрунзенской набережной задумались о сытом будущем как никогда ранее.

«Ведь и до того, конфронтация за скудеющие финансовые потоки между ФСБ и МО РФ шла довольно жесткая, а в нынешних условиях, «поножовщина» начнется уже не за пределами сакральных границ РФ, а в пределах кольцевой», – отмечает Коваленко.

И возвращение «Новой газеты» к теме преступлений ЧВК «Вагнер» в Сирии это ничто иное, как привет Кужугетовича «Повару» Путина.

«Безусловно, в ближайшее время мы увидим информационную ответку от ФСБ. Не исключено, что послана она будет через знакомый нам всем «The Insider». Но эпоха информационных оплеух подходит к концу», – отмечает Коваленко.