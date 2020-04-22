Из-за коронавируса россияне могут лишится пенсий

В России, находящейся на самоизоляции из-за коронавируса, уже пугают пенсионеров возможными невыплатами пенсий. В настоящее время растет дефицит ПФР.

Финансовые аналитики различных российских центров пугают пенсионеров в России пессимистичными сценариями из-за эпидемии коронавируса, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Так, аналитики Высшей школы экономики полагают, что после карантина Пенсионный фонд РФ может не досчитаться 1,6 триллиона рублей. Поэтому выплачивать пенсии будет фактически нечем или весьма затруднительно», – сказано в сообщении Telegram-канала.

Нехватку средств в Пенсионного фонда аналитики объяснили тем, что от эпидемии коронавируса пострадает так называемая солидарная пенсионная система. Ее суть в том, что выплаты пенсионерам идут из средств, поступающих в виде отчислений от работающих граждан.

«В целом эпидемия коронавируса в России уже нанесла серьезный удар по пенсионной системе. Размер страховых взносов для малых предприятий вынужденно был снижен с 30% до 15%, некоторым срезали зарплаты, а другие и вовсе были уволены. А это, в свою очередь, влияет на объем поступлений в Пенсионный фонд», – пояснили экономисты.

По мнению доктора экономических наук НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, «во время эпидемии коронавируса поддержать ПФР должно государство. Это можно сделать, сократив расходы»,- полагает экономист.

«Ну а какие расходы могут сократить в России? Ну конечно, на «черную дыру» в виде несостоявшейся «Новороссии» или «ЛНР-ДНР», пожиравших ежемесячно около 2-х миллиардов рублей! Поэтому расходы на их содержание на 2020 год были сокращены почти на 20%. Интересно, а что будет дальше, если цены на нефть продержатся на таком уровне еще 3-4 месяца?», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Так, вчера на бирже в Лондоне, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 16$. В США стоимость июньских контрактов на техасскую WTI опустилась до 10,34$. Российская нефть Urals упала до семи долларов за баррель, но потом поднялась до 9,5$. Так дешево российская нефть стоила в 1998 году. Вчера курс доллара в РФ был выше 77 рублей, а курс евро достигал 84 рублей.

«Официальный Кремль назвал обвал цен на нефть «спекулятивным моментом». Москва считает, что ситуация на рынке не дает повода для слишком негативных прогнозов. Но это сказано, скорее, чтоб успокоить население. Эдакий «мудрый кремлевский ход», – подчеркивает в сообщении Telegram-канала.

Как подсчитали аналитики IHS Markit Ltd, себестоимость добычи российской нефти – $40. В бюджете РФ заложена цена $42. Это означает, что при стоимости от 42 до 40 $ не удастся выполнить бюджет, который пополняется в основном за счет продажи нефти и газа. А при цене ниже 40$, выгоднее вообще перестать добывать нефть.

«Похоже к этому все и идет, так как по оценка Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования (РФ) среднегодовая ценa нефти марки Urals в 2020 и 2021 годаx составит $25 и $35 за баррель соответственно. Не рентабельные $40! А за счет чего же тогда будет пополняться и до того отощавший бюджет России?», – отмечается в сообщении Telegram-канала

«Двойной удар от падения цен на нефть и пандемии коронавируса отправит российскую экономику в рецессию с мрачными социальными последствиями, включая скачок бедности и безработицы», – предупреждает Центр МЭАКП.

«А по мнению ряда российских экспертов «к началу июня экономика России будет разорвана в клочья, с около 16 миллионами людей без работы и средств к существованию». А что тогда будет с пенсионерами? И вы говорите в Кремле сидит самый умный, самый прозорливый, самый непогрешимый?», – подытожили в сообщении Telegram-канала