«Служу России!»: EBLA-тролли Ганы работали против США

Редакция сайта международного волонтерского сообщества «InformNapalm» эксклюзивно публикует перевод статьи лектора Факультета коммуникации Вильнюсского университета Дали Банкаускайте (Dalia Bankauskaitė) о деятельности подконтрольных России интернет-троллей из Африки. Оригинал статьи на литовском языке доступен на страницах «15min.lt».

В ходе расследования стало известно, что на Россию из Ганы против США работала «фабрика троллей», созданная организацией с мелозвучным для российского слуха названием EBLA. Подробнее читайте в статье.

Принцы Ганы и Нигерии не только письма о богатствах посылают

На этот раз им не повезло. Не удалось вызвать хаос и рассорить общество, отравить информационное, социальное и политическое пространство.

«Несмотря на то, что время очень подходящее – во время пандемии COVID-19 общество становится особенно чувствительным и поддается воздействию, а осенью предстоят выборы и начнется новый политический цикл», – пишет лектор.

В марте платформы социальных сетей Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов и страниц, действовавших в Гане и Нигерии и транслировавших на США. Все эти аккаунты созданы Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency (IRA) – это инициатива, более известна как «фабрика троллей». В феврале секретные службы Ганы выявили и организовали рейд на «фабрику троллей», в пригороде Аккры – столицы Ганы.

«Эту фабрику создала зарегистрированная в Гане некоммерческая организация «Eliminating Barriers for the Liberation in Africa» (EBLA). В переводе – «Устранение барьеров на пути освобождения Африки», – отмечает Банкаускайте.

Звучит как из времен Холодной войны, когда Советский Союз опекал африканские государства и создавал «неправительственные» организации под аналогичными названиями. EBLA выполняла так называемый заказ по менеджменту социальных сетей из России.

«Заказчик – зарегистрированное в Санкт-Петербурге агентство интернет-исследований («фабрика троллей»), принадлежащее российскому бизнесмену Евгению Пригожину, которого часто называют «поваром Путина», – подчеркивает Банкаускайте.

Повар Путина Пригожин

Facebook сообщил, что на своей платформе удалил 49 публичных и 85 личных страниц. Компания Instagram удалила 69 аккаунтов. Еще 71 удалила социальная сеть Twitter.

«Аккаунты набирали подписчиков, например, один аккаунт в Facebook имел 13 200 подписчиков. В Twitter один такой аккаунт имел 68 000 подписчиков, несколько аккаунтов в Instagram – около 263 200 подписчиков», – отмечает Банкаускайте.

EBLA

Платформы социальных сетей сообщили, что опубликованная в аккаунтах информация в основном (65 проц.) была адресована афроамериканцам США и «разжигала раздор, провоцировала споры по расовым вопросам и гражданским правам».

«Так же социальные сети отметили, что в содержании аккаунтов непосредственно не говорилось о выборах в США, «не было агитации и не очернялись кандидаты в президенты», – подчеркивает Банкаускайте.

Оказывается, что принцы или адвокаты Нигерии посылают электронные письма не только о унаследованном ими богатстве.

Deja vu

В Гане и Нигерии «фабрика троллей» действовала по такому же принципу, как «фабрика троллей» в 2016 г. в Санкт-Петербурге, пытавшаяся оказать влияние на выборы президента в США. После тщательного расследования в феврале 2018 г. органы власти США предъявили обвинения 13 гражданам России и трем организациям в незаконном вмешательстве в процесс выборов президента США.

«Среди них было и принадлежавшее российскому предпринимателю Евгению Пригожину Агентство интернет-исследований («фабрика троллей») и еще два его предприятия: Concord Management и Concord Catering», – отмечает Банкаускайте.

Напомним, что в отношении Пригожина и его предприятий США ввели санкции. В 2019 г. госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что «администрация США будет работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться».

Важно отметить, что подробное журналистское расследование о деятельности «фабрики троллей» в Гане и Нигерии провели и журналисты службы новостей «CNN». Журналисты «CNN» рассказали, что на «фабрике троллей» в Гане работали 16 двадцатилетних юношей, которые создавали и управляли аккаунтами при помощи выданных им сотовых телефонов, СМС’ы и видеоматериал они получали из России.

«Они работали в арендованном доме, сидя за столом, работа начиналась после обеда и продолжалась допоздна, когда в США был еще рабочий день. Предприятие возглавлял гражданин Ганы Sethas Wiredu, который проживает и в России. Работники – «тролли» – получали дополнительное вознаграждение за хорошо сформированные потоки подписчиков и сети», – подчеркивает Банкаускайте.

Некоторые из них не понимали, что работают на Россию. Важно и то, что S. Wiredu уже опять ведет переговоры с этими молодыми людьми о возобновлении работы. Кстати, журналисты CNN выяснили, что S. Wiredu ищет работников и по объявлениям в LinkedIne, предлагая рабочие места в США, штате Южная Каролина.

Что в результате и что делать?

Во-первых, важно знать, что это реально происходит.

«Важно мыслить критически и ответственно пользоваться социальными сетями», – отмечает Банкаускайте.

Также очень важно, чтобы сами платформы социальных сетей ответственно следили за тем, кто и с какой целью ими пользуется.

«Хочется верить, что такой ответственный мониторинг ведется не только потому, что это связано с установленной законодательством прямой ответственностью и их бизнес-моделью, опирающейся на надежность платформы и ее хорошую репутацию, но и потому, что владельцы социальных платформ действительно заинтересованы в этике и морали так, как ее понимает демократический мир», – подчеркивает Банкаускайте.

В-третьих, прекрасно, что информационное пространство защищают средства массовой информации.

В-четвертых, роль гражданского общества – активно защищать информационное пространство, сообщать об информации, разжигающей разногласия, и не превращаться в наемника таких «фабрик троллей».

«Тогда мошенникам, а также разработчикам и исполнителям информационных операций будет реже сопутствовать удача», – подытожила Банкаускайте.