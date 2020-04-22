«Служу России!»: EBLA-тролли Ганы работали против США

«Фабрика троллей» EBLA в Гане работала против США по заказу России. Этой российской спецоперацией мог непосредственно руководить «повар Путина» Пригожин.

Редакция сайта международного волонтерского сообщества «InformNapalm» эксклюзивно публикует перевод статьи лектора Факультета коммуникации Вильнюсского университета Дали Банкаускайте (Dalia Bankauskaitė) о деятельности подконтрольных России интернет-троллей из Африки. Оригинал статьи на литовском языке доступен на страницах «15min.lt».

В ходе расследования стало известно, что на Россию из Ганы против США работала «фабрика троллей», созданная организацией с мелозвучным для российского слуха названием EBLA. Подробнее читайте в статье.

Принцы Ганы и Нигерии не только письма о богатствах посылают

На этот раз им не повезло. Не удалось вызвать хаос и рассорить общество, отравить информационное, социальное и политическое пространство.

«Несмотря на то, что время очень подходящее – во время пандемии COVID-19 общество становится особенно чувствительным и поддается воздействию, а осенью предстоят выборы и начнется новый политический цикл», – пишет лектор.

В марте платформы социальных сетей Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов и страниц, действовавших в Гане и Нигерии и транслировавших на США. Все эти аккаунты созданы Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency (IRA) – это инициатива, более известна как «фабрика троллей». В феврале секретные службы Ганы выявили и организовали рейд на «фабрику троллей», в пригороде Аккры – столицы Ганы.

«Эту фабрику создала зарегистрированная в Гане некоммерческая организация «Eliminating Barriers for the Liberation in Africa» (EBLA). В переводе – «Устранение барьеров на пути освобождения Африки», – отмечает Банкаускайте.

Звучит как из времен Холодной войны, когда Советский Союз опекал африканские государства и создавал «неправительственные» организации под аналогичными названиями. EBLA выполняла так называемый заказ по менеджменту социальных сетей из России.

«Заказчик – зарегистрированное в Санкт-Петербурге агентство интернет-исследований («фабрика троллей»), принадлежащее российскому бизнесмену Евгению Пригожину, которого часто называют «поваром Путина», – подчеркивает Банкаускайте.

Повар Путина Пригожин

Facebook сообщил, что на своей платформе удалил 49 публичных и 85 личных страниц. Компания Instagram удалила 69 аккаунтов. Еще 71 удалила социальная сеть Twitter.

«Аккаунты набирали подписчиков, например, один аккаунт в Facebook имел 13 200 подписчиков. В Twitter один такой аккаунт имел 68 000 подписчиков, несколько аккаунтов в Instagram – около 263 200 подписчиков», – отмечает Банкаускайте.

EBLA

Платформы социальных сетей сообщили, что опубликованная в аккаунтах информация в основном (65 проц.) была адресована афроамериканцам США и «разжигала раздор, провоцировала споры по расовым вопросам и гражданским правам».

«Так же социальные сети отметили, что в содержании аккаунтов непосредственно не говорилось о выборах в США, «не было агитации и не очернялись кандидаты в президенты», – подчеркивает Банкаускайте.

Оказывается, что принцы или адвокаты Нигерии посылают электронные письма не только о унаследованном ими богатстве.

Deja vu

В Гане и Нигерии «фабрика троллей» действовала по такому же принципу, как «фабрика троллей» в 2016 г. в Санкт-Петербурге, пытавшаяся оказать влияние на выборы президента в США. После тщательного расследования в феврале 2018 г. органы власти США предъявили обвинения 13 гражданам России и трем организациям в незаконном вмешательстве в процесс выборов президента США.

«Среди них было и принадлежавшее российскому предпринимателю Евгению Пригожину Агентство интернет-исследований («фабрика троллей») и еще два его предприятия: Concord Management и Concord Catering», – отмечает Банкаускайте.

Напомним, что в отношении Пригожина и его предприятий США ввели санкции. В 2019 г. госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что «администрация США будет работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться».

Важно отметить, что подробное журналистское расследование о деятельности «фабрики троллей» в Гане и Нигерии провели и журналисты службы новостей «CNN». Журналисты «CNN» рассказали, что на «фабрике троллей» в Гане работали 16 двадцатилетних юношей, которые создавали и управляли аккаунтами при помощи выданных им сотовых телефонов, СМС’ы и видеоматериал они получали из России.

«Они работали в арендованном доме, сидя за столом, работа начиналась после обеда и продолжалась допоздна, когда в США был еще рабочий день. Предприятие возглавлял гражданин Ганы Sethas Wiredu, который проживает и в России. Работники – «тролли» – получали дополнительное вознаграждение за хорошо сформированные потоки подписчиков и сети», – подчеркивает Банкаускайте.

Некоторые из них не понимали, что работают на Россию. Важно и то, что S. Wiredu уже опять ведет переговоры с этими молодыми людьми о возобновлении работы. Кстати, журналисты CNN выяснили, что S. Wiredu ищет работников и по объявлениям в LinkedIne, предлагая рабочие места в США, штате Южная Каролина.

Что в результате и что делать?

Во-первых, важно знать, что это реально происходит.

«Важно мыслить критически и ответственно пользоваться социальными сетями», – отмечает Банкаускайте.

Также очень важно, чтобы сами платформы социальных сетей ответственно следили за тем, кто и с какой целью ими пользуется.

«Хочется верить, что такой ответственный мониторинг ведется не только потому, что это связано с установленной законодательством прямой ответственностью и их бизнес-моделью, опирающейся на надежность платформы и ее хорошую репутацию, но и потому, что владельцы социальных платформ действительно заинтересованы в этике и морали так, как ее понимает демократический мир», – подчеркивает Банкаускайте.

В-третьих, прекрасно, что информационное пространство защищают средства массовой информации.

В-четвертых, роль гражданского общества – активно защищать информационное пространство, сообщать об информации, разжигающей разногласия, и не превращаться в наемника таких «фабрик троллей».

«Тогда мошенникам, а также разработчикам и исполнителям информационных операций будет реже сопутствовать удача», – подытожила Банкаускайте.