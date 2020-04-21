Кремль снимает «санкции» со своих адептов в Украине

Похоже Медведчуку Кремль «освободил» инвесторов. Снятие российских санкций с Новинского и Киселева является очень нехорошим знаком для Украины.

Сегодняшний день прямо таки праздник какой-то для двух украинских олигархов – «православного» Вадима Новинского и его партнера Андрея Киселева, – пророссийской колонны, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«И хотя одному из них не до веселья, ведь у него был диагностирован коронавирус, но все же…», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, стало известно, что российское правительство исключило из так называемого «санкционного списка» одиозного и всем прекрасно известного Вадима Новинского и Андрея Киселева, владельца группы «УкрМет», через которую отмывались и обналичивались деньги «Семьи», и который вытеснил с рынка Юрия «Енакиевского» Иванющенко.

«И было очень странным то, что данные персонажи, до мозга кости прожженные украинофобы, а Вадим Новинский (настоящее имя Вадим Малхасян) и вовсе получивший гражданство нашей страны в 2012 году и изначально представлявший интересы России, попали под санкции РФ», – отмечает Коваленко.

Но то был период, достаточных финансовых запасов для реализации Кремлем реваншистских амбиций, причем в формате конфронтации кремлевских же башен.

«Вот Новинский-Малхасян и Киселев оказались не в той башне… Но, время идет – все меняется. Особенно когда нефть и газ соревнуются в том, кто кого быстрее обгонит в погружении на бездонное дно», – подчеркивает Коваленко.

И Кремлю необходимы новые источники финансирования. При этом российский олигархат с недавних пор стал ограничивать свое спонсорство кремлевским амбициям, и нехватка инвестиций требует решительных мер.

«Для того, чтобы России осуществлять свою пропагандистскую деятельность, особенно в контексте медиа-поддержки своих людей, таких как Виктор Медведчук, которого готовят к борьбе за президентский пост, нужны значительные средства. А потому, сразу после Пасхи, аки «божье благословенье», Новинского-Малхасяна и Киселева постигло «прощение», – отмечает Коваленко.

Следующий шаг – это восстановлению торговли компаний вышеупомянутых олигархов с Россией, что помимо повышения их доходной части, будет являться и фактором дестабилизации внутри Украины.

«Ведь тема растущего товарооборота со страной оккупантом всегда умело используется российской и пророссийской пропагандой, для деморализации общества. И в первую очередь используется теми, кто эту торговлю осуществляет», – подчеркивает Коваленко.

Ну, а в свою очередь, рост доходов данных олигархов будет направляться на кремлевские проекты в Украине, от финансирования Виктора Медведчука, до поддержки РПЦвУ, которая ввиду вышеупомянутых проблем в самой России испытывает нехватку «инвестиций».

«Таким образом, команде Виктора Медведчука – прибыло и в ближайшее время мы сможем с вами увидеть результат этого пополнения. В первую очередь заключающегося в наращивании медиа-давления. Да и поизносившаяся РПЦвУ получит дополнительный стимул к дестабилизации и реализации своих хаотизирующих общество проектов», – подытожил Коваленко.