Зона «русского мира»

Зачем Онуфрию смерть настоятеля Лавры Павла?

Можно назвать несколько причин неадекватного поведения иерархов РПЦ в Украине, во главе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием в период эпидемии коронавируса.

Последние события вокруг Русской православной церкви в Украине, так называемой «Украинской православной церкви Московского патриархата» наводят на тревожные мысли. Возникает вопрос, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко: почему Онуфрий имеет страстное желание, чтобы настоятель Лавры Павел умер от коронавируса?

«Все, что происходит вокруг коронавируса в московском патриархате – это не просто жлобство. Это тупая упертость твердолобых идиотов», – пишет политолог.

Каждое действие имеет свое объяснение (логическое оно или нет – это другой вопрос).

«Так вот, когда мы говорим об огульную московскую церковь, которая отказывается закрывать церкви и подвергает миллионы людей вирусом, мы глубоко ошибаемся. За всем этим стоит предстоятель этой русской церкви в Украине Онуфрий», – отмечает Денисенко.

Кто такой Онуфрий – это не очень далеко, не слишком образованный, но жесткая в своих действиях и твердолобости человек. Он солдафон и для него встал есть куда важнее все эти христианские истории с милосердием и помощью ближнему, и это можно назвать первой причиной.

«В его голове не укладывается, что через угрозу коронавируса можно хоть на миллиметр отойти от устава. Сто лет назад была чума и с ней боролись крестными ходами и святой водой. Тогда это не помогло, но церкви же не закрывали. Вот эта логика лежит в основе всех действий российской патриархии», – подчеркивает Денисенко.

Вторая причина – такая позиция, по мнению Онуфрия превращает священников на армию, которая воюет. И он считает, что эта история сцементирует дух коллективизма, ведь борцы за денежные знаки в рясах противостоят всему обществу.

«А значит каждом из этих бородатых и часто немытых борцов после этой войны не придет в голову переходить в ПЦУ. Более того, вокруг этого немытого дурака появится 10-20 юродивых, которые будут защищать храм в мирное время, когда общины захотят выйти из-под опеки московских попов», – подчеркивает Денисенко.

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Третья причина – деньги. Пасха и Рождество дают до 50% доходов церкви в год (если не считать ВИП-пожертвования во всевозможные оказии).

И, наконец, четвертая причина – нет прямых указания из Москвы, а потому солдафон выполняет устав.

«Российский патриархат считает, что публика дура и никуда она не денется, даже после коронавирусной эпидемии. И частично они правы, потому что публика действительно дура», – отмечает Денисенко.

Российский патриархат делает ставку на обочину и если кто-то считает, что они будут переживать по поводу смерти одного из мирян или клириков вы ошибаетесь. Российские церковники хотят этих смертей, чтобы попытаться построить мифы о мученичества.

Чому Онуфрій має хотіти, щоб настоятель Лаври помер від коронавірусу?Все, що відбувається навколо коронавірусу в…

Geplaatst door Vadym Denysenko op Vrijdag 17 april 2020

«Я уверен, что в Москве уже пишутся брошюрки о лаврских мучеников, принявших на себя весь удар и переболевшие коронавируса для того, чтобы отвлечь карающую руку от миллионов человек. И именно поэтому Онуфрий имеет хотеть смерти настоятеля Лавры Павла, который сейчас болеет коронавирус», – подчеркивает Денисенко.

И если кто-то сомневается, что русская церковь потом не придумает принесение к лику святых ста лаврских коронавирусных мучеников, то глубоко ошибается.

«Даст вся эта история плюсы для русской церкви? Наверное, нет. Но и глобальных минусов, как бы это странно не звучало, сейчас не будет. Что касается перспектив, то здесь все зависит от поведения государства и того, займет ПЦУ более агрессивную позицию», – подытожил Денисенко.

Автор Вадим Денисенко
Источник Facebook

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