Либерал Уткин сломался на украинском вопросе

Русские не поумнеют, даже если завтра Путин вдруг исчезнет. А Россия всегда будет представлять серьезную угрозу для Украины и украинцев.

Российский журналист, футбольный комментатор и артист Василий Уткин возмутился действиями российских властей в период распространения коронавируса и заявил, что ему «такое государство не нужно», рассказывает в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«При этом обозвал телевизионного пропагандиста Владимира Соловьева «педерастической обезьяной».

Соловьев ответил: предположил, что у Уткина «синдром Туретта, отягощенный запущенной депрессией», а также выразил готовность оплатить ему лечение.

«Из-за этого публичного конфликта Уткин стал чуть-ли национальным героем в Украине. И вот он дает интервью украинским СМИ (Алесе Бацман)», – отмечает Соловей.

И что же мы услышали от светоча российских либеральной мысли:

▪ оккупация Крыма неправильная по форме. Но справедливая по сути;

▪ крымчане на самом деле хотят в Россию (с чего такой вывод? А потому что «там же нет партизанских отрядов»)

▪ Майдан и война на Донбассе – гражданский конфликт («убийцы-беркутА – это же ваши соседи по лестничной клетке»)

▪ жалеет, что нивелировано значение концепции «русский мир».

«Ну и много еще чего по мелочи», – отмечает Соловей.

Вот такое очередное прекрасное подтверждение старой истины: антипутинская риторика не предусматривает проукраинской позиции.

Поэтому не надо обольщаться, что после Путина новые русские вдруг поумнеют.

«Россия в нынешнем виде – источник угрозы существованию Украины и мировой безопасности в целом, в независимости от фамилий их царей в какой-то определенный период времени», – подытожил Соловей.