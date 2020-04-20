РФ строит инфекционные центры для военных

Правительство России в авральном порядке строит 16 инфекционных центров для военнослужащих по всей России. Если там все хорошо, то для чего?

От российских военных кураторов «ДНР» получена информация об очень большой заболеваемости короновирусом в рядах российской армии. Речь уже идет не на сотни, а на тысячи, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в России.

«В частности, по словам российских кураторов, в 8-й армии, входящей в структуру Южного военного округа МО РФ, было направлено 2200 тестов для проверки на короновирус. Положительный результат дали почти 2000 тестов (на 14-16.04.2020г). И это проверен в основном весь руководящий и офицерский состав», – сказано в сообщении Telegram-канала.

Инфицированных сразу же отправили на лечение в военные госпиталя в Ростове и области, часть заболевших так же отправляют в Симферополь и Севастополь в военные госпиталя. По какому принципу отбирают для отправки в Крым не известно.

«Кстати, в 8-ю армию входят 1-й и 2-й АК, расквартированные и воюющие на Донбассе. Там тоже ситуация тоже плохая. Но тестовых систем не хватает, поэтому проверку прошло только высшее руководство», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

В целом, ситуация с заболеваемостью военнослужащих МО, очевидно напугала руководство России, так как для Минобороны в срочном порядке было выделено 8,8 млрд рублей на строительство 16 инфекционных центров с общей площадью зданий 115 тыс м/кв по всей России.

Об этом сообщают российские СМИ:

«Деньги на строительство военных инфекционных больниц в авральном порядке были выделены из резервного фонда правительства РФ. Объявлено, что новые корпуса возведут с использованием модульных быстровозводимых конструкций. Работы уже активно ведутся в рамках государственного оборонного заказа, то есть в закрытом режиме».

На начало мая должны быть сданы 8 таких центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Уде, Уссурийске. Кстати, три модульных инфекционных центра будут возведены для военнослужащих ЮВО: в Ростове-на-Дону, Волгограде и Севастополе.

«Все это лишний раз только подтверждает серьезность ситуации с заболеваемостью среди военнослужащих в России», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.