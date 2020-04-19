Торжество «победобесия» коронавируса в России

Во время репетиции парада на Красной площади заразились коронавирусом несколько нахимовцев. Вот до чего доводит торжество российского «победобесия».

На российских форумах пишут, что 49 кадетов и преподавателей Нахимовского военно-морского училища заболели коронавирусом. Это уже подтвержденный диагноз, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в России.

«Часть из них участвовали в репетиции Парада на Красной площади. Под подозрением еще 155 кадетов и их командование, просто диагноз пока еще подтвердился не у всех», – сказано в сообщении Telegram-канала.

В российских форумах сообщают подробности случившегося:

«Среди нахимовцев, заразившихся коронавирусом, и самый главный из них – контр-адмирал, начальник этого самого военно-морского училища Анатолий Минаков. Сейчас он находится в больнице в Москве вместе с несколькими остальными своими учащимися».

В Москву из Петербурга группа из 155 нахимовцев прибыли еще 20 марта – для участия в репетиции парада Победы. Но обернулось все иначе, и с 14 апреля все они один за другим начали получать положительные результаты анализов на коронавирус.

«Большинство из тех, кого поразила «корона» – кадеты, это 31 человек, от 15 до 17 лет. Но еще 18 человек – это преподавательский состав, который гораздо старше и находится частично в группе «риска», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Интересно, скажут ли что-либо в России о количестве заболевших из почти 15 тысяч российских военных, проходивших 29.03. 2020 в поселке Алабино общую репетицию к параду в то время, когда всем уже было ясно, что вирусная инфекция свирепствует в России?

«Неуемные амбиции и вера в собственную непогрешимость затуманивают разум лидерам, пренебрегающим жизнью и безопасностью собственного народа, что неизбежно приведет их к краху», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.