Зона «русского мира»

Из-за Украины у Путина все катится кувырком

2020 год должен был стать временем настоящего политического триумфа нацлидера России Владимира Путина. Планы хозяина Кремля были амбициозными.

Россияне на референдуме должны были одобрить изменения в Конституцию, которые неожиданно свелись к «обнулению» сроков действующего президента страны. Стало ясно, что Путин готовится к пятому, а то и шестому сроку пребывания на посту главы государства, пишет на страницах «Радио Свобода» журналист и публицист Виталий Портников.

«Парад 9 мая должен был подчеркнуть триумф российской официальной имперской идеологии, его гостями могли стать даже руководители тех стран, которые ввели санкции против России и выступают за прекращение ее агрессии против Украины – вспомним хотя бы об обещании прибыть в Москву, которое дал президент Франции Эммануэль Макрон», – пишет публицист.

Цены на нефть давали российскому президенту уверенность в завтрашнем дне. Можно было увеличивать вклады в стабилизационные фонды и тратить деньги на агрессию и диверсии. На украинском направлении была надежда, что неопытного президента Владимира Зеленского и его помощников можно будет заманивать в новые и новые ловушки и, в конце концов, принудить к капитуляции перед Кремлем.

«Всей этой картины мира больше нет. Неприятности, собственно, начались еще в конце прошлого года. На саммите «нормандской четверки» в Париже оказалось, что Путин и его советники преувеличили готовность Зеленского к компромиссу – встреча российского и украинского президентов оказалась классической беседой слепого с глухим, а сам саммит завершился без каких-либо серьезных договоренностей», – отмечает Портников.

Уже через несколько месяцев новый короновирус изменил жизнь во всем мире и привел к падению цен на нефть. Владимир Путин не сумел правильно оценить последствий этого падения и ввязался в нелепую ценовую войну с Саудовской Аравией – войну, которую он не мог выиграть по определению.

«В результате даже после капитуляции Москвы перед странами ОПЕК и снижении объемов добычи нефти цены не спешат восстанавливаться. А это ударит по российской экономике и только усилит последствия кризиса», – подчеркивает Портников.

Но самое интересное началось после того, как новый короновирус пришел в Россию. Наблюдатели отмечают, что российский президент не спешит проявлять лидерские качества.

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«Великий диктатор» Путин решил возложить всю ответственность за борьбу с эпидемией на региональных руководителей, которые нередко вступают в конфронтацию с российским правительством», – отмечает Портников.

А Кремль наблюдает за этим как бы со стороны. Даже решение об отмене парада 9 мая было оформлено, как ответ президента на просьбу ветеранских организаций. Российский президент постоянно демонстрирует: он не принимает решения. А это – вовсе не путинский стиль.

Возможно, эта неуверенность Путина связана с пониманием того, что эпидемия «обнулила» все достижения двух десятилетий его пребывания у власти. Россияне вновь беднеют не по дням, а по часам.

«Нефть опять стоит копейки. Референдума пока что не будет. Парада – тоже. В Чечню, возвращение которой в состав России было первым кровопролитным результатом «воцарения» Путина, теперь пускают только ее жителей», – подчеркивает Портников.

На Крымском мосту – там, где проходит настоящая государственная граница Российской Федерации и Украины – теперь стоит блок-пост.

Если Путин решит остаться на посту президента России, это будет вовсе не продолжение его правления. Ему придется начинать все сначала, вернуться в 2000 год.

«И это при том, что годы пребывания у власти явно лишили его той энергетики, которая еще чувствовалась в 2014 году, когда Кремль решился на оккупацию Крыма и войну на Донбассе. В 2000 году у Путина хотя бы не было войны с Украиной и даже первый Майдан и провал Виктора Януковича в 2004 году не привел к краху отношений между двумя странами», – отмечает Портников.

О восстановлении этих отношений в ближайшие годы говорить не приходится хотя бы потому, что кризисной России просто нечего будет предложить кризисной Украине.

«Но «подешевевший Путин» не сможет позволить себе и серьезную войну с Украиной. Скорее всего, все, что ему останется – это заморозка конфликта до окончания своего правления. А пытаться выйти из кризиса отношений с Украиной будут уже его преемники», – подытожил Портников.

Автор Виталий Портников
Источник Радио Свобода

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