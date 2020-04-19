Россия снова в центре кокаинового скандала

Скандалы с российскими дипломатами в разных частях света – отнюдь не редкость. На сей раз дипломатически корпус Кремля оказался по уши в кокаине.

Два года назад информационное пространство всколыхнул «кокаиновый» скандал в Аргентине. Теперь зреет еще одна скандальная ситуация в Латинской Америке, пишет на страницах интернет-издания «Eustace-Spy» журналист Алекс Юсташевич.

«В центр внимания, из-за действий российского посольства, выходит Мексика. Далекая страна, в которой вряд ли хотя бы раз в жизни побывает абсолютное большинство россиян. Но для группы их соотечественников это не только временная родина, но и поле для коррупции», – пишет журналист.

Например, при российском посольстве в Мексике продолжает свою деятельность сотрудник Службы внешней разведки Андрей Пахомов. До этого он подвизался в посольстве России в Чили.

«Некоторые подробности его деятельности объясняют, почему российская дипломатия имеет, мягко говоря, нелицеприятный имидж во всем мире», – отмечает Юсташевич.

Семейный «бизнес»

Пахомов, который «работает» в посольстве Мексики по линии «Россотрудничества», пытается добиться увеличения финансирования из России. Он пишет письма в Россию, в которых размытыми формулировками аргументирует, что Совет «Ассоциации российских соотечественников в Мексике СОРУМЕКС» остро нуждается в средствах.

Юлия Пахомова – дочь сотрудника СВР России и «Россотрудничества». Юлия Пахомова с сыном. Елена Феник с мужем-мексиканцем. Елена Мелешко. Евгения Гуляева. Пред 1 из 5 След

«Им инициировано создание «кассы взаимопомощи». По сути, за всеми этими проектами скрывается чистое отмывание бюджетных денег», – подчеркивает Юсташевич.

Выделенные деньги российских налогоплательщиков «растворяются» в карманах разведчика Пахомова, который полностью провалил работу по поддержке соотечественников «на местах» – в мексиканских провинциях.

«Создание и развитие других общественных организаций и объединений соотечественников на территориальной и профессиональной основе, о подготовке которой Пахомов браво рапортовал в Москве, осталось лишь на бумаге», – отмечает Юсташевич.

Зато в поле его интересов попал контракт с мексиканскими властями на поставку российских вертолетов. Вероятно, здесь его интерес связан с дочерью – Юлией Пахомовой.

«Она также несколько лет живет в Мексике, вышла замуж за местного и родила сына (подобные связи строго не поощряются в МИД РФ). Работает в Deloitte Mexico, куда устроилась, разумеется, по протекции отца», – подчеркивает Юсташевич.

Красотки и наркотики

Под маркой развития русского сообщества в Мексике Пахомов окружает себя весьма странными личностями.

«Например, две украинки-эмигрантки, одна из которых – близкая подруга его дочери Юлии. 33-летняя Ольга Феник приехала в Мексику из Макеевки Донецкой области, вышла замуж за местного», – отмечает Юсташевич.

Феник трудится в индустрии красоты. Еще одна украинка из «бабского батальона» Пахомова – Елена Мелешко, также эмигрировавшая с украинского Донбасса.

«Такие связи дают Пахомову основания отчитываться в Москву об установлении связей с «украинской диаспорой» и получать дополнительные средства на развитие приоритетного для России направления», – подчеркивает Юсташевич.

Еще две персоналии из «профессионального» окружения разведчика Пахомова – Наталья Тинякова – член КОРСа – Координационного Совета организаций российских соотечественников в Мексике и сотрудница центра культуры «Россия-Мексика» – Евгения Гуляева, зарабатывающая частными уроками русского языка. Преподает она, в основном, местным горячим мачо, так как находится в поиске мексиканского супруга.

Все упомянутые «шалости» Пахомова меркнут перед его возможными связями с местными наркокартелями.

«Так, в среде российского посольства в Мексике и околодипломатических кругах активно обсуждают постоянные встречи Пахомова с представителями наркокартеля Синалоа. Сотрудники посольства не верят в случайность таких контактов», – подытожил Юсташевич.

Поэтому вполне может повториться сценарий «кокаинового скандала» в Аргентине. А посольство Росси в Мексике – превратиться в место хранения крупных партий наркотиков.