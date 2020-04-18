Зона «русского мира»

Нидерландского политика уличили в работе на Кремль

epa07451959 Thierry Baudet of political party Forum voor Democratie (Forum for Democracy) during the election night of the Provincial Council elections and the water board elections in Zeist, the Netherlands, on 20 March 2019. EPA-EFE/BART MAAT

Журналисты раскрыли связь ультраправого политика Тьерри Боде из Нидерландов с Россией. Есть свидетельства его финансирования россиянами.

Нидерландские журналисты обнаружили связь между ультраправым голландским политиком и Россией, пытавшимся повлиять на референдум 2016 года по ратификации договора об ассоциации ЕС с Украиной, пишет издание «EU Observer».

Издание сообщает об этом в своем материале, ссылаясь на опубликованную на сайт «Zembla» и общественной радиостанции «De Nieuws BV» переписки в WhatsApp Тьерри Боде, члена ультраправой фракции FvD с его коллегами по партии.

Согласно полученной информации, Боде сообщил, что он встретил Владимира Корнилова, российского гражданина, связанного с Кремлем, в Нидерландах перед референдумом четыре года назад.

«Боде назвал Корнилова «русским, работающим на президента Владимира Путина» и «очень влиятельной фигурой».

«Я работаю с этим Корниловым», – написал он позже, хотя было неясно, что он имел в виду», – сообщает издание.

После того, как Боде повторил российские заявления в голландских СМИ о том, что Украина послала тайных агентов, чтобы вмешаться в голосование в Голландии, некоторые из его коллег из FvD спросили его, есть ли у него какие-либо доказательства. «Нет. Информация поступает от Корнилова», – ответил Боде.

«И когда Боде в какой-то момент не хватило денег, он написал: «Может быть, Корнилов хочет заплатить немного больше» и «Корнилов может победить это всеми своими деньгами», добавив подмигивающие и улыбающиеся смайлики», – отмечает издание.

Боде изначально и FvD были одними из инициаторов, наряду с «GeenStijl», голландским сатирическим новостным сайтом, выступивших против положительного голосования во время референдума в апреле 2016 года о том, должны ли Нидерланды ратифицировать договор об ассоциации ЕС с Украиной.

«Корнилов, бывший директор Российского института стран СНГ в Киеве, филиал Кремля, также прибыл в Гаагу для проведения кампании против договора. Голландцы проголосовали против ратификации, вызвав головную боль для Совета ЕС в Брюсселе», – подчеркивает издание.

Читайте также  Польша считает, что Россия может начать войну с НАТО

Правительство Нидерландов, в конечном итоге, ратифицировало его, но добавило, с особой оговоркой, что договор не гарантирует военной помощи или будущего членства в ЕС.

Утечка в текстах WhatsApp также показала, что Боде против членства страны в НАТО.

«Теперь я также хочу выступить за выход из НАТО», – сказал он в своем сообщении в мае 2017 года. «Я бы подождал с НАТО. В конце концов, наша армия ничего не стоит», – ответил Пол Френтроп, его коллега из FvD.

В свою защиту Боде сказал в четверг (16 апреля), что все его старые тексты были ироничными.

Его комментарии к Корнилову были «игривым преувеличением», а в комментариях к НАТО он играл роль «защитника дьявола», сказал он журналистам.

«Мои старые сообщения в WhatsApp были написаны в ироничной форме и их трудно воспринимать всерьез», добавил Боде в заявлении на веб-сайте FvD. «Иногда мы выпускаем пар в сообщениях», – сказал он.

Голландско-российским отношениям был нанесен серьезный удар, когда российская ракета сбила пассажирский рейс MH17 с сотнями голландских граждан в небе над Украиной в 2014 году.

«Они также пострадали, когда российские оперативники попытались провести спецоперацию против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, в 2018 году», – подытожило издание.

Источник EU Observer

Тоже интересно
Зона «русского мира»

Либерал Уткин сломался на украинском вопросе

Зона «русского мира»

Из-за Украины у Путина все катится кувырком

Зона «русского мира»

Торжество «победобесия» коронавируса в России

Зона «русского мира»

Автор нового победобесия «3.09» – изверг Шаманов

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Либерал Уткин сломался на украинском вопросе

Из-за Украины у Путина все катится кувырком

Торжество «победобесия» коронавируса в России

1 из 719