Нидерландского политика уличили в работе на Кремль

Журналисты раскрыли связь ультраправого политика Тьерри Боде из Нидерландов с Россией. Есть свидетельства его финансирования россиянами.

Нидерландские журналисты обнаружили связь между ультраправым голландским политиком и Россией, пытавшимся повлиять на референдум 2016 года по ратификации договора об ассоциации ЕС с Украиной, пишет издание «EU Observer».

Издание сообщает об этом в своем материале, ссылаясь на опубликованную на сайт «Zembla» и общественной радиостанции «De Nieuws BV» переписки в WhatsApp Тьерри Боде, члена ультраправой фракции FvD с его коллегами по партии.

Согласно полученной информации, Боде сообщил, что он встретил Владимира Корнилова, российского гражданина, связанного с Кремлем, в Нидерландах перед референдумом четыре года назад.

«Боде назвал Корнилова «русским, работающим на президента Владимира Путина» и «очень влиятельной фигурой».

«Я работаю с этим Корниловым», – написал он позже, хотя было неясно, что он имел в виду», – сообщает издание.

После того, как Боде повторил российские заявления в голландских СМИ о том, что Украина послала тайных агентов, чтобы вмешаться в голосование в Голландии, некоторые из его коллег из FvD спросили его, есть ли у него какие-либо доказательства. «Нет. Информация поступает от Корнилова», – ответил Боде.

«И когда Боде в какой-то момент не хватило денег, он написал: «Может быть, Корнилов хочет заплатить немного больше» и «Корнилов может победить это всеми своими деньгами», добавив подмигивающие и улыбающиеся смайлики», – отмечает издание.

Боде изначально и FvD были одними из инициаторов, наряду с «GeenStijl», голландским сатирическим новостным сайтом, выступивших против положительного голосования во время референдума в апреле 2016 года о том, должны ли Нидерланды ратифицировать договор об ассоциации ЕС с Украиной.

«Корнилов, бывший директор Российского института стран СНГ в Киеве, филиал Кремля, также прибыл в Гаагу для проведения кампании против договора. Голландцы проголосовали против ратификации, вызвав головную боль для Совета ЕС в Брюсселе», – подчеркивает издание.

Правительство Нидерландов, в конечном итоге, ратифицировало его, но добавило, с особой оговоркой, что договор не гарантирует военной помощи или будущего членства в ЕС.

Утечка в текстах WhatsApp также показала, что Боде против членства страны в НАТО.

«Теперь я также хочу выступить за выход из НАТО», – сказал он в своем сообщении в мае 2017 года. «Я бы подождал с НАТО. В конце концов, наша армия ничего не стоит», – ответил Пол Френтроп, его коллега из FvD.

В свою защиту Боде сказал в четверг (16 апреля), что все его старые тексты были ироничными.

Его комментарии к Корнилову были «игривым преувеличением», а в комментариях к НАТО он играл роль «защитника дьявола», сказал он журналистам.

«Мои старые сообщения в WhatsApp были написаны в ироничной форме и их трудно воспринимать всерьез», добавил Боде в заявлении на веб-сайте FvD. «Иногда мы выпускаем пар в сообщениях», – сказал он.

Голландско-российским отношениям был нанесен серьезный удар, когда российская ракета сбила пассажирский рейс MH17 с сотнями голландских граждан в небе над Украиной в 2014 году.

«Они также пострадали, когда российские оперативники попытались провести спецоперацию против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, в 2018 году», – подытожило издание.