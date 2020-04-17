Автор нового победобесия «3.09» – изверг Шаманов

Российский генерал Шаманов стал автором идеи переноса празднования окончания Второй мировой войны на День памяти жертв террористической атаки в Беслане.

В России перенесли празднование Дня воинской славы в связи с окончанием Второй мировой войны на День памяти жертв Беслана, который отмечают 3 сентября. Автором идеи такого переноса стал изверг российский генерал Владимир Шаманов, прославившийся свои «подвигами» по уничтожения мирного населения Чеченской республики в 1994-1996 годах, пишет на своей странице в Facebook известный блогер Евгений Гайворонский.

«Автор идеи нового дня победобесия «3.09» генерал Шаманов садистски убивал чеченских женщин и детей», – пишет блогер.

Далее Гайворонский приводит рассказ беженца из Чечни, который был записан во время долгой и доверительной беседы.

«Российские военные окружили наше село, в котором остались лишь дети, женщины и старики. Им отрывало руки, ноги, головы, вспарывало животы.

По безоружным били кассетными бомбами и артиллерией. Уши закладывало от воя ужаса, воняло палеными человеческими телами. Такого убивающую всю суть этого мира кошмара я больше никогда не испытывал.

Я не знаю как я вынес зрелище умирающих в страшных конвульсиях искалеченных родных и близких. Я был единственным ребенком, который выжил в той кровавой бане – «зачистке чеченских экстремистов» россиянами, которая в реальности была жуткой расправой над простыми чеченскими детьми, девушками и бабушками.

Мужчин и «боевиков» в деревне не было, все давно ушли в горы и россияне об этом знали. Всем лично командовал генерал Владимир Шаманов, я видел его и его офицеров из своего укрытия, которое чудом уцелело во время бомбардировки и артобстрела. Он стоял на возвышенности и я сквозь расстояние чувствовал как он упивается тотальным ужасом и безысходностью наших чеченских детей, женщин и стариков, как будто наслаждался муками их тяжелой смерти.

Прошло очень много лет.

Через несколько дней я обессиленный выполз из заваленного трупами поселка. Я был ребенком и смог выбраться из Чечни и больше туда никогда возвращался.

Но я до сих пор не смогу спать, почти каждую ночь мне является картинка страшной казни моих близких – только за то, что они чеченцы и лицо радующегося этому Шаманова».

Это о том самом «Герое России», депутате Госдумы РФ Владимире Шаманове, который предложил праздновать в России день окончания Второй Мировой войны 3 сентября, вместо всемирно признанной, а главное, истинной даты 2 сентября.

«Очень символично, что палач мирных чеченцев назначает Новый День Победобесия на дату смерти детей в Беслане. И убили тех детей россияне», – отмечает Гайворонский.

«Я осуждаю терроризм, но я понимаю что терракты в Чечне – это реакция свободолюбивого народа на стремление Кремля сломать их об колено и создать рабскую марионеточную республику ОПГ Кадырова», – подчеркнул он.

Символично что Шаманов синхронизирует памятную дату на китайский лад – где аналогично российским военным преступлениям против чеченцев китайцы уничтожают уйгуров.

«Где и когда была беседа с очевидцем преступлений Шаманова опустим из опасений за безопасность этого человека. Я потом проверил по его окружению и через доверенных людей несколько раз убедился, что я на самом деле узнал жуткую правду», – отмечает Гайворонский.

О Шаманове, с которым лично общался в Симферополе 8 мая 2017 года. Туда на шабаш победобесия меня пригласил известный российский фсбшный преступник, активист российского захвата Судака в 2014 году Дмитрий Джигалов.

«Тогда я сотрудничал с сайтом «Примечания» и редакция попросила меня задать Шаманову вопросы «Почему удалось быстро и без сражений захватить Крым и не удалось также выполнить операцию в Донбассе?», – пишет Гайворонский.

Вот, что Гайворонскому ответил Шаманов на его вопрос:

«В Крыму выполнена блестящая спецоперация с участим новых подразделений и вооружения. Как нам все это на самом деле удалось засекречено и будет рассказано не раньше, чем через 50 лет. И все говорить не буду, потому что война России за территории продолжается».

После этого Гайворонского отвели от Шаманова, и заблокировали ему возможность задавать дальнейшие вопросы.

Автор идеи нового дня победобесия «3.09» генерал Шаманов садистски убивал чеченских женщин и детей «Российские военные… Geplaatst door Євген Гайворонський op Donderdag 16 april 2020

«Интервью не состоялась», – подчеркнул Гайворонский.

Но Гайворонский стал личным свидетелем того, что генерал Шаманов имеет прямое отношение к военной агрессии России в Украине. И через время узнав прошлое Шаманова понял, что ничего человеческого в россиянах нет.

«Крым, Донбасс, Кубань – это Украина! Курилы – Япония! Империи зла и нелюди не имеют права на существование», – подытожил Гайворонский.