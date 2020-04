Как Симоньян «подключила» Джонсона к аппарату ИВЛ

Государственное информагентство РИА «Новости» оказалось единственным в мире СМИ, сообщившим на прошлой неделе о том, что британского премьер-министра Бориса Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. Новость оказалась ненастоящей. Издание «Медуза» выяснило, как ее писали и опубликовала историю создания очередного российского фейка.

Вечером 5 апреля в лентах мировых информагентств появились молнии – госпитализирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил офис премьера, отметив, что это «мера предосторожности» и что Джонсону нужно провести дополнительные анализы. Незадолго до этого, 27 марта, он сам рассказал у себя в твиттере, что у него обнаружили коронавирус.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020