Как Симоньян «подключила» Джонсона к аппарату ИВЛ

Государственное информагентство РИА «Новости» оказалось единственным в мире СМИ, сообщившим на прошлой неделе о том, что британского премьер-министра Бориса Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. Новость оказалась ненастоящей. Издание «Медуза» выяснило, как ее писали и опубликовала историю создания очередного российского фейка.

История создания очередного российского фейка

Вечером 5 апреля в лентах мировых информагентств появились молнии – госпитализирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил офис премьера, отметив, что это «мера предосторожности» и что Джонсону нужно провести дополнительные анализы. Незадолго до этого, 27 марта, он сам рассказал у себя в твиттере, что у него обнаружили коронавирус.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus. I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus. Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Но не все СМИ поверили официальному сообщению. Российское государственное информагентство РИА «Новости», входящее в медиахолдинг МИА «Россия сегодня», в полночь с 5 на 6 апреля выпустило новость из Лондона о том, что госпитализация Джонсона на самом деле была экстренной.

Более того, в сообщении от лондонского бюро агентства со ссылкой на один анонимный источник, «близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии», говорилось, что Джонсону «будут проводить искусственную вентиляцию легких».

Это сообщение появилось в ленте агентства для подписчиков, на сайте и в соцсетях. Через некоторое время текст новости на сайте агентства был изменен (оригинал остался в архивной версии статьи). Оттуда исчезла прямая цитата анонимного источника об экстренной госпитализации, но осталась цитата об искусственной вентиляции легких.

Офис британского премьера отреагировал сразу: представитель премьер-министра назвал это сообщение «дезинформацией». Бориса Джонсона впоследствии поместили в палату интенсивной терапии, однако к ИВЛ не подключали – это подчеркивала пресс-служба премьера. Вскоре Джонсон пошел на поправку, и 12 апреля его выписали из больницы. ИВЛ ему так и не понадобилась.

Как выяснила «Медуза», эта неподтвержденная новость РИА о подключении британского премьера к ИВЛ появилась необычным образом. По словам источников «Медузы» в МИА «Россия сегодня», инициатива выпустить новости о том, что Бориса Джонсона собираются подключить к аппарату ИВЛ, исходила от руководства агентства в Москве, а лондонское бюро РИА даже не было поставлено в известность о публикации.

«Новость была подписана, как будто она была написана в Лондоне, но это не так. Корпункт в Лондоне к ней не имел отношения и узнал о ней постфактум», – сказал один из источников «Медузы».

Под «руководством агентства» имеется в виду его главный редактор Маргарита Симоньян, она же руководитель телеканала «Russia Today» (на его сайте такой новости не было) – это подтвердил «Медузе» второй источник, близкий к руководству агентства.

Саму новость, по словам другого собеседника «Медузы», написал, находясь в Москве, один из руководителей агентства, который уверял, что информация от источника надежная. При этом другие сотрудники агентства так и не узнали, что это был за источник.

Вечером 6 апреля, комментируя в своем канале в телеграме новость о том, что Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии, Симоньян перепостила такое сообщение:

«Плановые тесты, ничего особенного. Джонсону я никаких несчастий и страданий не желаю, хоть бы он даже и англичанин. А желаю доброго здоровья и скорейшего возвращения к активной политической работе. И все же, сами вы фейкньюз».

И добавила от себя: «Ч.Т.Д. [что и требовалось доказать] К сожалению».

Несмотря на то, что офис Джонсона официально опроверг сообщение РИА «Новости», руководство агентства требовало от корреспондентов в дальнейшем вставлять во все последующие новости о здоровье британского премьера информацию о том, что его якобы подключат к ИВЛ, говорит собеседник «Медузы» в агентстве.

Такое упоминание действительно можно найти почти в каждом материале о Борисе Джонсоне до того, как он пошел на поправку – от новости о том, что Владимир Путин пожелал Джонсону скорейшего выздоровления, до мнения эксперта МГИМО о политическом будущем Великобритании.

Госпитализацию Джонсона РИА «Новости» освещали необычайно подробно. Повышенное внимание к Джонсону руководство агентства объясняет тем, что якобы тема очень читаема, говорит источник «Медузы».

На самом же деле, за исключением первоначальной заметки о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату искусственного дыхания, собравшей к моменту выхода этого материала больше 400 тысяч просмотров на сайте РИА, все последующие новости и другие материалы о состоянии здоровья британского премьера собирали в лучшем случае несколько тысяч, а то и сотен просмотров.

Тем не менее даже после выписки Джонсона из больницы РИА «Новости» в своем канале в телеграме опубликовали «хронологию» его болезни, в которой вновь упомянули информацию о подключении к ИВЛ: «Источник РИА «Новости» сообщил, что Джонсона могут подключить к аппарату ИВЛ, его состояние тяжелое, при этом офис премьера все отрицал и настаивал на версии с анализами».

По словам одного из собеседников «Медузы», в агентстве есть тенденция много писать о том, как западные страны плохо справляются с эпидемией коронавируса. Руководители новостных лент, в частности, ежедневно просят корреспондентов проверять информацию из сомнительных источников о том, «как там все плохо за границей», мотивируя это тем, что «тема в топе». Часто то, что они присылают, оказывается фейком, говорит собеседник.

Но с Британией и с Борисом Джонсоном давнее противостояние у телеканала «Russia Today», также возглавляемого Маргаритой Симоньян. Джонсон еще в 2017 году в должности министра иностранных дел раскритиковал депутатов от Лейбористской партии за выступления в эфире телеканала «Russia Today».

«Если вы внимательно изучите содержание канала «Russia Today», а также общее положение прессы в России, то я считаю скандальным тот факт, что члены оппозиционной партии продолжают ходить в качестве гостей на их передачи, таким образом узаконивая эту пропаганду и придавая ей налет солидности», – заявил он на заседании нижней палаты британского парламента.

На это «Russia Today» в своем материале ответили, что не только члены Консервативной партии Джонсона регулярно бывают в эфире «Russia Today», но и незадолго до его выступления там же был родной отец самого Джонсона. Телеканал «Russia Today» в Британии регулярно подвергается санкциям со стороны медиарегулятора Ofcom – апелляцию по последнему штрафу в 200 тысяч фунтов стерлингов за «нарушение принципа непредвзятости» в освещении темы отравления Скрипалей телеканал проиграл в марте 2020 года.

Российские власти и официальные лица не раз прямо говорили, что реакцией на любые действия британской стороны в отношении «Russia Today» могут быть ответные санкции против журналистов Би-би-си, работающих в России.

«Медуза» направила запрос в пресс-службу МИА «Россия сегодня» и ожидает комментария. На вопрос корреспондента «Медузы» Маргарита Симоньян ответила в вотсапе следующее: «Ваши источники врут. Или вы врете, что они у вас есть. Я узнала эту новость из ленты, так же, как и вы. И не просто не давала такого «требования», а, наоборот, как раз сама позвонила главреду ленты узнать, откуда появилась эта новость. Ищите другие источники, эти сломались. Процитировать прошу дословно, не перевирать».

Что произошло уже после публикации этого материала

После выхода этого материала РИА «Новости» опубликовало в своем телеграм-канале сообщение под заголовком «Как «Медуза» выдумала новость о том, что РИА «Новости» выдумало новость про Бориса Джонсона и ИВЛ». Вот его краткий пересказ.

• Лондонское бюро РИА принимало непосредственное участие в подготовке новости о подключении Джонсона к ИВЛ; опубликованная в «Медузе» информация об обратном – «вранье»;

• Об источнике новости говорится следующее: «Наш источник описан четко – это был источник, имеющий очень доверительные отношения с высокопоставленным представителем руководства Национальной системы здравоохранения Англии»;

• Официальные комментарии офиса премьера Великобритании РИА «Новости» называет «абсолютно лживой официальной версией», а в словах представителя офиса Джонсона «уже содержится ложь»;

«Мы не писали, что Джонсон подключен к ИВЛ, а написали, что, по словам источника, ему «будут» делать ИВЛ на фоне экстренной госпитализации». Агентство считает, что его новость «по своей сути подтвердилась»;

• РИА «Новости» отрицает, что новость была написана одним из руководителей агентства: «Она диктовалась на выпуск «с колес» сразу после официальных сообщений о «плановой» госпитализации премьера»;

• В сообщении агентства говорится, что утверждение, что указание поставить новость пришла от его главного редактора Маргариты Симоньян – ложь: «Она узнала об этой новости, когда прочла ее на ленте РИА «Новости»»;

• Кроме того, РИА «Новости» утверждает, что руководство агентства не давало указаний о включении этой новости в каждую заметку о состоянии здоровья британского премьера; это решение, говорится в публичном ответе на запрос «Медузы», принимал выпускающий редактор.

Информацию о том, что в агентстве есть тренд на написание новостей о том, что западные страны плохо справляются с коронавирусом, РИА назвало «абсурдной» и «заслуживающей внимания юристов».

И последнее, отметим, что генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев написал в собственном телеграм-канале:

«Узнаем ли мы правду о подключении премьера Бориса Джонсона к ИВЛ? Судя по британским традициям, вряд ли. Когда премьер Ллойд Джордж в 1918 болел испанкой и был чуть ли не при смерти, об этом не сообщали. Когда премьер Уинстон Черчилль в 1953 пару месяцев отходил от инсульта – молчок. Когда сегодня никто в Лондоне так и не смог ответить, в чьих руках была «красная кнопка» ядерной державы, то и это говорит о многом».