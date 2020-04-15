Как коронавирус косит российскую армия на Донбассе

Скрывают ли в российской армии заболевания короновирусом? Информирование общественности об эпидемиологической ситуации в армии говорит о сокрытии данных.

14 апреля в российских СМИ появилось сообщение, что минобороны России прекратило информировать о случаях заражения коронавирусом в российской армии, то выходит иная картина, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в России.

«Обычно так поступают, когда эпидемия прошла или все выздоровели. Может российским военным уже дали сыворотку и опасности нет?», – сказано в сообщении Telegram-канала.

Стоит отметить, что Минобороны России прекратило информировать о случаях заражения короновирусом еще 10 дней назад, когда заражения в различных воинских подразделениях уже приобрело форму эпидемии.

«Поэтому последние данные на этот счет приводились российским ведомством лишь 4 апреля, после чего, какие-либо отчеты попросту прекратили публиковать», – отмечает Telegram-канал.

В то же время, по информации российских СМИ, в минобороны РФ подготовили к приему больных коронавирусом 32 военных госпиталя (к чему бы это, если все хорошо?), а также развернули мобильные госпиталя, в том числе в районах проведения подготовки к параду 9 мая.

«Поэтому реальная ситуация в российской армии с зараженными коронавирусом, как и во всей России скрывается, чтобы не вызывать панику особенно в канун 9 мая», – подчеркивает Telegram-канал.

Ведь на данный момент по всей России к параду готовятся сотни тысяч военнослужащих, которые подвергаются угрозе заражения из-за отсутствия даже элементарных средств защиты (масок), о чем уже писали большинство СМИ.

«А что касается масштабов заражения в российской армии, то об этом можно судить даже по такому примеру», – отмечает Telegram-канал.

По информации от «военнослужащего 1 АК» из Донецка, российские офицеры – кураторы, которые недавно прибыли в Донецк из России, где проходили службу в десантных войсках, между собой обговаривали плачевную ситуацию с заболеваемостью в их штабе ВДВ, где, по их словам, уже более 40 зараженных офицеров, в том числе два генерала Холзаков и Волик.

«При этом, российские кураторы, обсуждали между собой, что может они сами уже носители этой «заразы», потому что с многими из заболевших общались лично перед отъездом в Донецк», – подчеркивает Telegram-канал.

Также, по информации этого «военнослужащего 1 АК», количество заболевших среди местных боевиков растет с каждым днем, но есть указание не госпитализировать инфицированых в гражданские больницы, а только в госпиталь.

«Понятное дело, там-то их никто не увидит и куда они денутся не узнает. Поэтому к параду можно готовится спокойно», – подытожил Telegram-канал.