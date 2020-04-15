Война на рынке нефти приведет к уничтожению России

Несмотря на заключенное соглашение ОПЭК+ о сокращение добычи нефти, цена барреля продолжает снижаться. Ценовая война на рынке нефти далека от завершения.

Война на рынке нефти продолжится до полного нивелирования статуса России как полноценного игрока. Не смотря на сделку ОПЭК+, цена на нефть продолжила свое плавное снижение, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Как долго продержалась нефть на сделке ОПЭК+, которую так ждали, на которую уповали и делали ставки?», – пишет военно-политический обозреватель.

По факту, сделка еще не вступила в полную силу и, как такового, ее разрыва не произошло, равно как и нарушения, членами картеля или около него, но вот то, что рынок она не взбодрила – это факт.

«Намедни я описывал презабавнейшую ситуацию, когда Саудовская Аравия объявила об очередных, щедрых скидках на свою нефть для покупателей в Европе и Азии, тем самым вновь перейдя дорогу российским Urals в ЕС и Sokol в Азии», – отмечает Коваленко.

Российская жижа, с трудом торговавшаяся с учетом скидок в пределах $17 за баррель, потеряла не только в цене, в объемах, на которые Россию обязали сократить добычу, но и что самое главное – теряет клиентскую базу.

«Но все же, вернемся к рынку. А на рынке сегодня официальная цена барреля сорта Brent пробила отметку в $29 и устремилась покорять не так давно уже покоренные $28 за бочку «черного золота». И это речь идет об официальной цене, а не реальной, учитывающей скидки и прочие «loyalty», – подчеркивает Коваленко.

То есть, временный, я бы даже сказал – спекулятивный эффект был лишь от ожидания сделки, но результаты показали не только несогласованность позиций, вспомнить хотя бы Мексику, но и сохранение Эр-Риядом тренда на демпинг.

«Итак, что мы имеем в итоге?», – задает вопрос Коваленко.

Далее Коваленко констатирует, что «ползучее падение цен сохранилось».

Россию вынудили принять условие на сокращение добычи на 2,7 млн баррелей в сутки, что в 9 раз больше предлагавшегося сокращения два месяца назад.

«Конечно, сейчас много говорят о том, что Россия может манипулировать данными и не сокращать добычу, но она не сможет экспортировать в прежних объемах, ведь таким образом выдаст нарушение сделки. А если РФ нарушит сделку, то не известно насколько жестко отреагирует ОПЭК+ и саудиты в частности», – подчеркивает Коваленко.

Саудиты же не только наращивают конкуренцию и вытеснение российской нефти с рынка, но и демпингуют ее до уровня убыточной добычи в России. Нефтяная война продолжается, а тот, кто грезил о мире – наивные глупцы.

«Хотя, сама попытка диктовать свои условия саудитам на рынке нефти – это уже априори квинтэссенция первозданной глупости», – подытожил Коваленко.