В «ДНР» хоронят по ночам умерших в пандемию

В «ДНР», под усиленной охранной местных «силовиков» и российских военных, хоронят умерших в период свирепствующей пандемии коронавируса.

В «ДНР» все «хорошо» с заболеваемостью короновирусом, но только по официальным данным, то выходит иная картина, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе.

«А вот когда говорят местные врачи и те же представители «МОЗ «ДНР» между собой. И заболевших в разы больше, и заразившихся чуть ли ни 500 чел, и смертные случаи не единичны», – сказано в сообщении Telegram-канала.

Например. Почти неделю назад в «ДНР» говорили, что заболело 8 человек.

«В это время в г. Моспино, что в 20 км от Донецка, но административно входящим в Донецк, уже было два заболевших на короновирус. Но их в статистику никто не включал», – отмечает Telegram-канал.

Вот эти двое, проживающие в Моспино по ул.Горького, ранее возвратились с заработков из Подмосковья. Собрали родственников, потом друзей, пообщались с соседями, в магазине, на рынке. В общим число инфицированных близко к 50. Но «МОЗ «ДНР» об этом ничего не говорит.

«Зато местные теперь злятся на приехавших из России и говорят: «Завезли, суки, от Путина. Валите … назад.» Наверное, так любят русский мир. И даже не хотят ехать получать российские паспорта», – подчеркивает Telegram-канал.

Но это так, к слову. А вот интересное рассказали жители с ул. Горняцкой.

«За Моспиным, когда ехать по дороге на Кутейниково, справа, где раньше был террикон шахты «Диктатура», местной властью было выделено поле под новое кладбище. Вот на этом кладбище хоронят орков», – отмечает Telegram-канал.

«Но странное дело, туда по ночам в сопровождении военных привозят и хоронят кого-то в целлофановых мешках и с мерами предосторожности: в респираторах и комбинезонах», – подчеркивает Telegram-канал.

Местные только узнали об этом и, по их словам, «это хоронят умерших от короновируса», так как «боевиков хоронили ночью только в 2014 году, чтоб никто не знал. А потом хоронили всех днем.»

«Мер Моспино Меренков Михаил Михайлович, рьяный помощник российским оккупантам, на вопросы жителей: кого по ночам хоронят, отвечает, что им об этом знать не положено», – отмечает Telegram-канал.

И это не единственное место, где хоронят по ночам.

Так, на юго-востоке Пролетарского района есть поселок шахты «№6-Капитальная».

«За поселком было старое кладбище, но из-за большого количества похороненных там боевиков, его закрыли. Рядом с ним, справа, как ехать к очистным сооружениям, открыли новое кладбище, где и хоронят орков», – подчеркивает Telegram-канал.

Так вот там тоже местные жители зафиксировали ночные захоронения в целлофановых мешках. На могилы ставят таблички с номерами. Привозят ночью на военных машинах.

«Ходят все в масках и защитных комбинезонах. Охраняют подходы полиция и военные», – отмечает Telegram-канал.

Местные считают, что это хоронят боевиков, которых «победил» короновирус прямо на передовой. Люди теперь боятся туда ходить.

«Ну а чтоб дынырийский народ и дальше ничего не знал и весело готовился к параду Победы, о чем настаивает Москва, официально в «ДНР» говорят, что от короновируса смертей нет!», – подытожил Telegram-канал.