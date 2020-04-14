России пророчат «идеальный шторм» в экономике

Так например, эксперты Внешэкономбанка России прогнозируют, что во втором квартале доходы россиян опустятся на 17,5%. Опрос Высшей школы экономики показывает, что почти четверть граждан России полностью лишились денежных поступлений из-за гибридного карантина, рассказывает собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на канале YouTube.

«Я не сторонник теорий на тему «Россия – все» или «Путина завтра свергнут». Здесь большой запас прочности», – рассказывает корреспондент.

А когда деньги заканчиваются, то простые россияне не задают лишних вопросов «своему царю» – они терпеливы. При снижение уровня жизни россияне всего-то воруют продукты в магазинах.

«Россияне терпеливы и всего-то воруют продукты в магазинах», – отмечает Цимбалюк.

Чаще всего, когда соседние страны богатые и все у них хорошо, то и Украине тоже все – хорошо.

Следует заметить, что в случае с Россией этот принцип не работает: как только у них появляются лишние деньги, то они срочно «встают с колен» – то ли в Крыму, то ли на Донбассе, то ли в Сирии или Венесуеле с Африкой.

«Однако предлагать российскую модель нам в качестве примера просто нелепо – она уязвима и полностью зависит от цен на нефть», – резюмирует Цимбалюк.