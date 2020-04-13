Не вирус, так пожар: в России горят леса

Коронавирус в России позволил отвлечь всеобщее внимание от многих насущных проблем, которые в любой другой год уже бы не сходили с первых полос новостных лент. И одной из таковых проблем всегда в весенний период становились неконтролируемые лесные пожары, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Думаю, все прекрасно помнят это огромное количество сообщений в новостных лентах о горящей Сибири и превратившихся в пепел десятках населенных пунктов. Но если сейчас заглянуть в российское медиапространство, то самой обсуждаемой темой «с огоньком» является пожар в Чернобыльской зоне в Украине!», – пишет военно-политический обозреватель.

То есть, выходит, что в 2020-м в России коронавирус заменил пожары в лесах, которые не горят вовсе, а если и горят где-то, то только в Украине? А вот как бы и не так.

«Дело в том, что сейчас в России Сибирь полыхает ничуть не меньше, а даже и активнее, как для середины апреля, чем когда бы то ни было. А если быть точнее, то речь идет о 760 тысячах гектарах полыхающего леса по всей РФ. Всего же, с начала 2020 года в России пожарами было объято 1,8 млн гектаров леса!», – отмечает Коваленко.

Первое место по горящим сейчас в России лесам у Забайкальского края – 275 тыс. га леса, хотя официально сообщается о пожарах на 6,7 тыс. гектарах. Второе место у вездесущей Бурятии – 116 тыс. га, хотя, опять же, официально сообщается о пожарах на 106 га.

«Региональные власти намеренно скрывают ситуацию, ведь если ещё добавить к неконтролируемой эпидемии коронавируса, неконтролируемые лесные пожары, то, вольно – не вольно, но возникает вопрос, а что вообще действующая власть в России контролирует?», – резюмирует Коваленко.