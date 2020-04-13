Двойная игра: РПЦ уничтожает украинцев коронавирусом

РПЦ уличена в применении двойничных стандартов в отношение граждан Украины. РПЦ отменила массовые мероприятия в России и на оккупированных территориях.

В прошедшие входные в храмах Русской православной церкви в Украине (РПЦвУ) проводились праздничные богослужения с участием прихожан. В то же время в самой России и на оккупированных территория действует специальный циркуляр призывающий митрополии и епархии воздержатся от массовых мероприятий на церковных праздниках, пишет редакция Telegram-канала «Вольнодумец».

«Вчера прошло Вербное воскресенье. В храмах РПЦвУ («УПЦ МП») на территории Украины проходили службы с массовым участием прихожан, что в условиях нынешней эпидемиологической ситуации создает серьезную дополнительную угрозу распространения инфекции», – пишет редакция Telegram-канала.

В последнее время служители РПЦвУ не единожды публично призывали своих прихожан игнорировать нормы карантина, посещать богослужения и причащаться.

«И как следствие таких действий, например, в Киево-Печерской Лавре уже 90 зараженных на коронавирус и 2 умерших от этой болезни», – отмечает редакция Telegram-канала.

При этом, скандально известный владыка Павел, который призывал бояться греха, а не коронавируса, и настаивал идти на богослужения, госпитализирован. Сам храм закрыт киевскими властями на карантин.

«В то же время, по информации от священнослужителей «УПЦ МП», обитающих на территории «ДНР», в самой России Данилов монастырь 8 апреля разослал циркуляр по всем российским митрополиям и епархиям, с указанием воздержаться от массовых мероприятий в религиозные праздники, в том числе Пасхи», – подчеркивает редакция Telegram-канала.

Проводить богослужения можно только при участии духовенства и приходских сотрудников с обязательным разъяснением прихожанам заявления Кирилла о необходимости добровольного затвора (придерживаться норм самоизоляции и карантина).

«При этом, в рекомендациях к этому циркуляру говорится: «руководствуясь благословением Святейшего Патриарха, духовенству призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе дней Страстной седмицы и праздника Святой Пасхи», – отмечает редакция Telegram-канала.

Как отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, прихожане призываются понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних. С целью напоминания соответствующего содержания, примеры которых будут направлены из викариатств в рабочем порядке».

«Подтверждением тому священнослужители из «ДНР» предоставили указанный циркуляр, который зашел в конце прошлой недели в Шахтинскую епархию РПЦ. В то же время, они отметили, что данный циркуляр не заходил в РПЦвУ, а был только разослан по территории России и оккупированного Крыма», – подчеркивает редакция Telegram-канала.

«Такие двойные стандарты РПЦ: на территории Украины прихожан РПЦвУ призывают к посещению богослужений в условиях карантина, а в самой России дают указания максимально придерживаться карантина и самоизолироваться, следует рассматривать как диверсию, направленную на ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей стране», – подытожила редакция Telegram-канала.