Россия активизировала свою пропаганду в Италии

Как отмечает создатель «Новичка» Мирзаянов, – «русские предлагают итальянцам 200 евро за хороший комментарий о Путине и российской «помощи».

Как сообщает итальянское издание «Repubblica», Москва начала компанию подкупа итальянцев в целях пропаганды. Через мессенджер WhatsApp распространяется массовая рассылка с предложением рядовым итальянцам 200 евро за хороший видео комментарий о Путине, России и российской «помощи» Италии, сообщает российский химик, создатель «Новичка» Вил Мирзаянов на своей странице в Facebook.

«Издание пишет, что Кремль использует социальные сети и фальшивую спонтанность видео, подаваемых и размещаемых в сети, для дезавуирования запятнанного имиджа путинской России», – пишет блогер.

Журналисты выяснили, что в кремлевской пропагандистской компании участвуют некоторые русские, живущие в Италии. Координирует эту компанию неназванное «российское средство информации».

«Русским жителям Италии предложено отправлять своим итальянским знакомым и друзьям предложение записать положительный видео комментарий и разместить его в Twitter, Facebook и Instagram», – отмечает Мирзаянов.

Итальянцев просят «сказать что-то хорошее» о российской «помощи» и Путине на фоне скандала в связи с посылкой Москвой в Италию военных вирусологов под видом гуманитарной помощи.

«Выяснилось, что на самом деле под видом помощи Италии Кремль организовал масштабную шпионскую операцию. СМИ прямо написали, что 80% поставок Москвы бесполезны для страны и это не более чем просто предлог попасть военным в страну», – подчеркивает Мирзаянов.

«Repubblica» связалась с одной девушкой, которая разместила положительный отзыв о российской «помощи» и Путине в популярной среди молодежи соцсети «TikTok». Девушка объяснила, что её попросил записать это видео её хороший друг. «Он сказал, что ему за это заплатят 200 евро».

Русские предлагают итальянцам 200 евро за хороший комментарий о Путине и российской «помощи» 12 апреля в 18:45… Geplaatst door Vil Mirzayanov op Zondag 12 april 2020

«Издание пишет, что итальянская разведка заметила необычную активность в Твиттере после приземления в Италии самолетов с российской «помощи». Тогда в соцсети резко увеличилось количество постов с одним и тем же рефреном: «итальянцы благодарят Путина, «в отличие от Евросоюза нам помогает Россия», «именно русские нам помогли» и пр.», – отмечает Мирзаянов.

Журналисты обратились в российское посольство с просьбой прокомментировать информацию о денежном вознаграждении за позитивный комментарий о Путине и российской «помощи». В посольстве России бурно возмутились, заявив, что «России не нужно признание за деньги…, мы и так получаем сотни звонков каждый день и письма с благодарностью от простых граждан, политиков, руководителей городов и регионов Италии».

«Ну, а кто ж сомневался-то…!», – подытожил Мирзаянов.