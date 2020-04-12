Россия не готова к борьбе с коронавирусом

Несмотря на все бравурные заявления российских властей и оказываемую «гумпомощь» другим странам, сама Россия оказалась неготовой к борьбе с эпидемией

Несмотря на бравурные заявления российских властей и постоянные в последнее время обращения Владимира Путина к россиянам, что все «под контролем», Россия, пишет на страницах портала «Рідна Україна» блогер Сергей Зинченко, а особенно российская столица – Москва, – вдруг оказалась совершенно неготова к эпидемии?

«Потому что, как отмечают сами россияне в социальных сетях, последние несколько десятилетий система здравоохранения только разрушалась рекордными темпами, и теперь у врачей нет даже самого элементарного – масок и халатов», – пишет блогер.

«А пик эпидемии в России еще только впереди!», – отмечает Зинченко.

И свидетельством этому является публичные заявления российских медиков.

Также, россияне уже в открытую, не боясь российских карательных органов, распространяют в соцсетях различные материалы, подтверждающие удручающее состояние дел по борьбе с коронавирусом в России.

«Кроме того, российские пользователи соцсетей постоянно выкладывают видео с очередями машин скорых помощь с пациентами с подозрением на коронавирус к больницам», – подытожил Зинченко.