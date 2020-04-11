Украинский рейд в оккупированный Крым

Ровно год назад, 4 апреля 2019 года, российский диверсант с паспортом гражданина Кыргызстана Алексея Ломако установил мину под сиденье машины офицера ГУ разведки Министерства обороны Кирилла Буданова (это имя офицера указано в тексте решения суда), пишет на страницах издания «Цензор.НЕТ» главный редактор Юрий Бутусов.

«Произошла невероятная случайность: Кирилл с другом, волонтером и ветераном военной разведки, поздно ночью зашли в «Ашан» на улице Вильямса в Киеве. Кирилл принимал меры предосторожности, и вычислить место его жительства российская разведка не смогла. Так что у Ломако было мало времени, ведь только здесь, на стоянке у магазина Буданов оставил машину без присмотра», – пишет главред.

Следить за машиной Буданова российским спецслужбам помогал предатель – Руслан Анатольевич Ткачук, сотрудник Государственной фискальной службы Украины.

«У него был доступ к системе видеонаблюдения Киева «Безопасный город» – это сеть из нескольких тысяч видеокамер. По этим камерам Ткачук отслеживал перемещение машины Буданова и передавал информацию врагу», – отмечает Бутусов.

Ломако спешил: он не знал, когда Буданов вернется к машине. Диверсант активировал детонатор мины, но в этот момент что-то заставило его сделать неверное движение – возможно, страх, возможно, увязавшаяся за ним бродячая собака. Одно неверное движение – и Ломако подорвал свою собственную мину. Взрыв! Диверсанту оторвало кисть руки, он едва остался жив, потому что заряд был кумулятивным (собака, по счастью, не пострадала).

Подорванный автомобиль украинского разведчика. Подорванный автомобиль украинского разведчика. Пред 1 из 2 След

«Произошло настоящее чудо!», – подчеркивает Бутусов.

Ломако уже не раз приезжал в Украину для организации этой диверсии. И в этот раз тоже прибыл, не скрываясь, на поезде «Москва-Одесса». Но в результате вся группа и все, кто помогал диверсанту, были задержаны благодаря профессиональной работе внутренней безопасности ГУР МО, Главной военной прокуратуры, СБУ. Ломако и предатель Ткачук до сих пор находятся в Украине под следствием.

«Разумеется, свою цель – офицера Кирилла Буданова – враг выбрал не случайно», – отмечает Бутусов.

В ноябре 2018-го года на телеканале «Россия 24» вышел сюжет о том, что офицеры украинской военной разведки Максим Шаповал, Александр Громов и Кирилл Буданов причастны к спецоперации, состоявшейся 7-8 августа 2016 года в районе Армянска в оккупированном Крыму.

«Начальник диверсионного управления ГУР МО Максим Шаповал был подорван в июне 2017-го радиоуправляемой миной, и по такому же сценарию должны были убить Буданова», – подчеркивает Бутусов.

По заявлению властей РФ, 6 августа 2016-го, накануне визита в Крым президента Путина, диверсионная группа ГУР МО Украины проникла на временно оккупированную территорию, однако была обнаружена.

Российское издание «Медиазона» написало по материалам российского суда:

«Версия следствия гласит, что пятеро украинских диверсантов, разбившись на две группы (из двух и трех человек), ⁠пересекли границу по морю и высадились в районе крымского села Рисовое ⁠в ночь на 7 августа 2016 года.

ФСБ установила, ⁠что среди них был лейтенант Алексей Сандул, участвовавший в вооруженном конфликте на ⁠востоке Украины; четверо остальных известны лишь по позывным — «Дэшик», «Лис», «Дмитрий» и «Кирилл».

На берегу Перекопского залива они извлекли из тайника оружие и выдвинулись к селу Суворово, чтобы потом на машине выехать на встречу с неизвестными сообщниками, прошли несколько километров вдоль берега, а затем повернули к селу, где повстречали машину с вооруженными спецназовцами, из показаний которых известны детали перестрелки».

По данным суда, группу диверсантов у кладбища села Суворово якобы должен был встретить на машине Dodge Caravan гражданин Украины Андрей Захтей. Он, считают россияне, затем должен был доставить украинских диверсантов по маршруту, но целей и задач операци не знал – был нанят всего лишь водителем. В результате предательства в машине Захтея украинских диверсантов поджидала засада.

Ночью с 6-го на 7-е августа начальник Управления ФСБ России в Крыму Виктор Палагин направил на захват украинцев свой спецназ – группу «Вымпел» во главе с подполковником Романом Каменевым, о котором Палагин в интервью изданию «Спецназ России» рассказал так:

«Я его сделал командиром спецназа в Курске, потом назначил командиром в Башкирии. После Башкирии пригласил его служить в Крым. Когда он приехал, он меня лично охранял. Мы даже пару дней жили в одном номере гостиницы. Я с ним ходил в разведку. Если бы вы его видели вживую…

Это атлант: высокий, крепкий, выносливый, умный, неимоверно добрый парень, именно такие «держат небо». Он прошел Чечню, десятки командировок на Кавказ, в Башкирию, где был ликвидирован ряд «моджахедов», даже целые отряды».

Подполковник Каменев вместе с группой своих бойцов находился в машине Захтея, другие «вымпеловцы» заняли позиции вблизи автомобиля и в резервной машине рядом, они рассчитывали внезапно захватить всю группу украинских диверсантов. Вот что произошло у кладбища дальше:

«В свете фар показался мужчина в камуфляже российских вооруженных сил без знаков различия. Dodge Caravan (в котором находился «Вымпел». – Ю.Б.) поравнялся с военным и остановился у могил на окраине крымского села Суворово. Мужчина (то есть, предполагаемый диверсант. – Ю.Б.) направился к автомобилю, но не успел он подойти к открытому окну со стороны водителя, как раздался крик: «Стоять, работает ФСБ!».

Из салона выбежали трое бойцов, вооруженных автоматами Калашникова со складными прикладами: двое бросились к капоту, третий прикрывал тыл (это группа захвата «Вымпела» во главе с Каменевым. – Ю.Б.). Через секунду они оказались под перекрестным огнем как минимум с трех сторон.

Подполковника Романа Каменева убили на месте. Прапорщик Сергей Волков был ранен в обе ноги. Он откатился в овраг, получил еще одну пулю — в грудь, но все же запустил сигнальную ракету. Единственный оставшийся в строю спецназовец, лейтенант Николай Ващенко, начал отстреливаться (настоящие имена Волкова и Ващенко засекречены, в материалах дела указаны лишь псевдонимы).

В этот момент на кладбище вылетел синий минивэн Volkswagen. Машину обстреляли по дороге, но она не остановилась, продолжая прорываться к первой группе. Из автомобиля высыпали четверо бойцов ФСБ. Они заняли круговую оборону, но огонь уже начал стихать: противник стремительно отступал. Весь бой занял не больше пяти минут».

Украинские диверсанты вырвались из засады, ошеломленный потерями «Вымпел» не посмел их преследовать, хотя диверсанты отходили пешком, а у «Вымпела» была машина.

«Мгновенно все силы МО, ФСБ и МВД РФ в оккупированном Крыму приступили к широкомасштабной операции по поиску украинских диверсантов, были подняты в небо боевые вертолеты, весь район Армянска и выезды из Крыма были блокированы», – подчеркивает Бутусов.

Насколько жесткие меры безопасности были приняты, можно понять по еще одному сюжету российских СМИ: в 4 утра 7 августа российский боевой вертолет расстрелял гражданскую автомашину «Шкода», которая выехала из село Рисовое и не остановилась на предупредительные выстрелы. Была тяжело ранена местная жительница Татьяна Фрич, которая ехала по своим делам и не поняла, что происходит.

«Однако обнаружить пешую группу украинских диверсантов на степной местности россиянам с применением всех сил и средств за сутки не удалось. Россияне заявили, что диверсионную группу должны были встречать – якобы, с этой целью туда въехали украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей, которых противнику удалось задержать (Панов вернулся по обмену пленными), но в реальности контакта у Панова и Захтея с диверсантами не было, это подтвердил российский суд», – отмечает Бутусов.

Оказалось, что несмотря на облаву, диверсионная группа сумела пробраться на самый север Крыма, к технологической дамбе через залив Сиваш! И ночью с 7 на 8 августа украинские диверсанты пошли на прорыв.

Дамбу охраняло подразделение 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ с бронетехникой и полным вооружением. Они знали, что здесь возможен прорыв. Но не ожидали, что несколько бойцов посмеют вступить с ними в бой.

«Ночью диверсанты сумели пробраться мимо российских военных, однако при выходе на дамбу их обнаружил часовой – водитель БМД ефрейтор Семен Сычев. Украинцы открыли огонь, Сычев был убит, а еще несколько российских десантников ранены. Диверсанты установили на дамбе противотанковую мину, чтобы сорвать преследование, и бегом по дамбе сумели без потерь прорваться в Украину», – подчеркивает Бутусов.

19 августа президент Путин заявил, что прорыв украинских диверсантов якобы был направлен на срыв Минских соглашений.

«Украинские официальные источники опровергают бои в Крыму диверсантов ГУР МО. Но россияне, судя по покушению на Шаповала и на Буданова, считают иначе», – отмечает Бутусов.

Если российская версия имеет какие-то основания, то все участники этой операции, Кирилл Буданов и те, кто прорывался в Крым и вышел с боем, достойны звания «Герой Украины». Это невероятный уровень профессионализма и героизма, экстраординарные морально-волевые качества. Люди приняли решение не сдаваться в, по сути, безвыходной обстановке, не бросили оружие, прорвались с боем. О таком следует снимать кино и читать лекции.

«По некоторым данным, Кирилл Буданов (или как его сейчас зовут) продолжает воевать и успешно выполняет боевые задачи. Это один из самых выдающихся и заслуженных украинских воинов», – подчеркивает Бутусов.

«От себя хочу в этот день пожелать здоровья и удачи Кириллу и его другу, который был с ним в машине. Поздравляю их со вторым днем рождения и уверен, что все патриоты Украины искренне присоединяются к поздравлениям», – подытожил он.