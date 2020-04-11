Украинский рейд в оккупированный Крым

Почему российский агент пытался взорвать украинского разведчика Кирилла Буданова? История потрясающего рейда спецназа ГУР Минобороны в Крым.
Ровно год назад, 4 апреля 2019 года, российский диверсант с паспортом гражданина Кыргызстана Алексея Ломако установил мину под сиденье машины офицера ГУ разведки Министерства обороны Кирилла Буданова (это имя офицера указано в тексте решения суда), пишет на страницах издания «Цензор.НЕТ» главный редактор Юрий Бутусов.
«Произошла невероятная случайность: Кирилл с другом, волонтером и ветераном военной разведки, поздно ночью зашли в «Ашан» на улице Вильямса в Киеве. Кирилл принимал меры предосторожности, и вычислить место его жительства российская разведка не смогла. Так что у Ломако было мало времени, ведь только здесь, на стоянке у магазина Буданов оставил машину без присмотра», – пишет главред.
Следить за машиной Буданова российским спецслужбам помогал предатель – Руслан Анатольевич Ткачук, сотрудник Государственной фискальной службы Украины.
«У него был доступ к системе видеонаблюдения Киева «Безопасный город» – это сеть из нескольких тысяч видеокамер. По этим камерам Ткачук отслеживал перемещение машины Буданова и передавал информацию врагу», – отмечает Бутусов.
Ломако спешил: он не знал, когда Буданов вернется к машине. Диверсант активировал детонатор мины, но в этот момент что-то заставило его сделать неверное движение – возможно, страх, возможно, увязавшаяся за ним бродячая собака. Одно неверное движение – и Ломако подорвал свою собственную мину. Взрыв! Диверсанту оторвало кисть руки, он едва остался жив, потому что заряд был кумулятивным (собака, по счастью, не пострадала).
«Произошло настоящее чудо!», – подчеркивает Бутусов.
Ломако уже не раз приезжал в Украину для организации этой диверсии. И в этот раз тоже прибыл, не скрываясь, на поезде «Москва-Одесса». Но в результате вся группа и все, кто помогал диверсанту, были задержаны благодаря профессиональной работе внутренней безопасности ГУР МО, Главной военной прокуратуры, СБУ. Ломако и предатель Ткачук до сих пор находятся в Украине под следствием.
«Разумеется, свою цель – офицера Кирилла Буданова – враг выбрал не случайно», – отмечает Бутусов.
В ноябре 2018-го года на телеканале «Россия 24» вышел сюжет о том, что офицеры украинской военной разведки Максим Шаповал, Александр Громов и Кирилл Буданов причастны к спецоперации, состоявшейся 7-8 августа 2016 года в районе Армянска в оккупированном Крыму.
«Начальник диверсионного управления ГУР МО Максим Шаповал был подорван в июне 2017-го радиоуправляемой миной, и по такому же сценарию должны были убить Буданова», – подчеркивает Бутусов.
По заявлению властей РФ, 6 августа 2016-го, накануне визита в Крым президента Путина, диверсионная группа ГУР МО Украины проникла на временно оккупированную территорию, однако была обнаружена.
Российское издание «Медиазона» написало по материалам российского суда:
«Версия следствия гласит, что пятеро украинских диверсантов, разбившись на две группы (из двух и трех человек), пересекли границу по морю и высадились в районе крымского села Рисовое в ночь на 7 августа 2016 года.
ФСБ установила, что среди них был лейтенант Алексей Сандул, участвовавший в вооруженном конфликте на востоке Украины; четверо остальных известны лишь по позывным — «Дэшик», «Лис», «Дмитрий» и «Кирилл».
На берегу Перекопского залива они извлекли из тайника оружие и выдвинулись к селу Суворово, чтобы потом на машине выехать на встречу с неизвестными сообщниками, прошли несколько километров вдоль берега, а затем повернули к селу, где повстречали машину с вооруженными спецназовцами, из показаний которых известны детали перестрелки».
По данным суда, группу диверсантов у кладбища села Суворово якобы должен был встретить на машине Dodge Caravan гражданин Украины Андрей Захтей. Он, считают россияне, затем должен был доставить украинских диверсантов по маршруту, но целей и задач операци не знал – был нанят всего лишь водителем. В результате предательства в машине Захтея украинских диверсантов поджидала засада.
Ночью с 6-го на 7-е августа начальник Управления ФСБ России в Крыму Виктор Палагин направил на захват украинцев свой спецназ – группу «Вымпел» во главе с подполковником Романом Каменевым, о котором Палагин в интервью изданию «Спецназ России» рассказал так:
«Я его сделал командиром спецназа в Курске, потом назначил командиром в Башкирии. После Башкирии пригласил его служить в Крым. Когда он приехал, он меня лично охранял. Мы даже пару дней жили в одном номере гостиницы. Я с ним ходил в разведку. Если бы вы его видели вживую…
Это атлант: высокий, крепкий, выносливый, умный, неимоверно добрый парень, именно такие «держат небо». Он прошел Чечню, десятки командировок на Кавказ, в Башкирию, где был ликвидирован ряд «моджахедов», даже целые отряды».
Подполковник Каменев вместе с группой своих бойцов находился в машине Захтея, другие «вымпеловцы» заняли позиции вблизи автомобиля и в резервной машине рядом, они рассчитывали внезапно захватить всю группу украинских диверсантов. Вот что произошло у кладбища дальше:
«В свете фар показался мужчина в камуфляже российских вооруженных сил без знаков различия. Dodge Caravan (в котором находился «Вымпел». – Ю.Б.) поравнялся с военным и остановился у могил на окраине крымского села Суворово. Мужчина (то есть, предполагаемый диверсант. – Ю.Б.) направился к автомобилю, но не успел он подойти к открытому окну со стороны водителя, как раздался крик: «Стоять, работает ФСБ!».
Из салона выбежали трое бойцов, вооруженных автоматами Калашникова со складными прикладами: двое бросились к капоту, третий прикрывал тыл (это группа захвата «Вымпела» во главе с Каменевым. – Ю.Б.). Через секунду они оказались под перекрестным огнем как минимум с трех сторон.
Подполковника Романа Каменева убили на месте. Прапорщик Сергей Волков был ранен в обе ноги. Он откатился в овраг, получил еще одну пулю — в грудь, но все же запустил сигнальную ракету. Единственный оставшийся в строю спецназовец, лейтенант Николай Ващенко, начал отстреливаться (настоящие имена Волкова и Ващенко засекречены, в материалах дела указаны лишь псевдонимы).
В этот момент на кладбище вылетел синий минивэн Volkswagen. Машину обстреляли по дороге, но она не остановилась, продолжая прорываться к первой группе. Из автомобиля высыпали четверо бойцов ФСБ. Они заняли круговую оборону, но огонь уже начал стихать: противник стремительно отступал. Весь бой занял не больше пяти минут».
Украинские диверсанты вырвались из засады, ошеломленный потерями «Вымпел» не посмел их преследовать, хотя диверсанты отходили пешком, а у «Вымпела» была машина.
«Мгновенно все силы МО, ФСБ и МВД РФ в оккупированном Крыму приступили к широкомасштабной операции по поиску украинских диверсантов, были подняты в небо боевые вертолеты, весь район Армянска и выезды из Крыма были блокированы», – подчеркивает Бутусов.
Насколько жесткие меры безопасности были приняты, можно понять по еще одному сюжету российских СМИ: в 4 утра 7 августа российский боевой вертолет расстрелял гражданскую автомашину «Шкода», которая выехала из село Рисовое и не остановилась на предупредительные выстрелы. Была тяжело ранена местная жительница Татьяна Фрич, которая ехала по своим делам и не поняла, что происходит.
«Однако обнаружить пешую группу украинских диверсантов на степной местности россиянам с применением всех сил и средств за сутки не удалось. Россияне заявили, что диверсионную группу должны были встречать – якобы, с этой целью туда въехали украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей, которых противнику удалось задержать (Панов вернулся по обмену пленными), но в реальности контакта у Панова и Захтея с диверсантами не было, это подтвердил российский суд», – отмечает Бутусов.
Оказалось, что несмотря на облаву, диверсионная группа сумела пробраться на самый север Крыма, к технологической дамбе через залив Сиваш! И ночью с 7 на 8 августа украинские диверсанты пошли на прорыв.
Дамбу охраняло подразделение 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ с бронетехникой и полным вооружением. Они знали, что здесь возможен прорыв. Но не ожидали, что несколько бойцов посмеют вступить с ними в бой.
«Ночью диверсанты сумели пробраться мимо российских военных, однако при выходе на дамбу их обнаружил часовой – водитель БМД ефрейтор Семен Сычев. Украинцы открыли огонь, Сычев был убит, а еще несколько российских десантников ранены. Диверсанты установили на дамбе противотанковую мину, чтобы сорвать преследование, и бегом по дамбе сумели без потерь прорваться в Украину», – подчеркивает Бутусов.
19 августа президент Путин заявил, что прорыв украинских диверсантов якобы был направлен на срыв Минских соглашений.
«Украинские официальные источники опровергают бои в Крыму диверсантов ГУР МО. Но россияне, судя по покушению на Шаповала и на Буданова, считают иначе», – отмечает Бутусов.
Если российская версия имеет какие-то основания, то все участники этой операции, Кирилл Буданов и те, кто прорывался в Крым и вышел с боем, достойны звания «Герой Украины». Это невероятный уровень профессионализма и героизма, экстраординарные морально-волевые качества. Люди приняли решение не сдаваться в, по сути, безвыходной обстановке, не бросили оружие, прорвались с боем. О таком следует снимать кино и читать лекции.
«По некоторым данным, Кирилл Буданов (или как его сейчас зовут) продолжает воевать и успешно выполняет боевые задачи. Это один из самых выдающихся и заслуженных украинских воинов», – подчеркивает Бутусов.
«От себя хочу в этот день пожелать здоровья и удачи Кириллу и его другу, который был с ним в машине. Поздравляю их со вторым днем рождения и уверен, что все патриоты Украины искренне присоединяются к поздравлениям», – подытожил он.