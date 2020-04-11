Россия «паспортизует» ОРДЛО коронавирусом

Несмотря на введение ограничительных мер по распространению коронавируса и закрытие границы России с 18 марта, оккупационные власти ежедневно продолжают организовывать выезды жителей оккупированной части Донбасса на территорию России для получения российских паспортов, пишет на страницах портала «Фашик Донецкий» редактор Telegram-канала «Черная Туфелька».

«Я вчера уже писала, о прекрасных вирусных турах в Ростовскую область. Но я еще не знала о том, что «коронавирус не может стать причиной приостановки паспортизации оккупированных россией территорий», – пишет редактор.

В связи с тем, что в России сейчас катастрофическая эпидемиологическая ситуация, уровень которой российская власть пытается максимально скрывать, все прибывшие с территории России граждане с большой долей вероятности являются инфицированными COVID-19.

Существует настоящая угроза распространения вируса в «ДНР». По инсайду от одного из работников «Министерства здравоохранения «ДНР» 30.03.20 по маршруту Донецк – Матвеев Курган выезжала группа жителей «ДНР» для получения российских паспортов.

«Именно такие данные были получены мною от одного из первых лиц в так называемой «миграционной службе» дыныры после публикации моей статьи. Уже даже там понимают, что Кремлю плевать на распространение коронавируса на оккупированной части Донецкой и Луганской областей который завозят из рашки в качестве бонуса к паспорту с сиамской курицей очередные счастливые обладатели», – отмечает редактор.

Российские кураторы (читать как Кремль), «очень недовольны темпами паспортизации населения «ЛДНР» и выступили с категорическим указанием несмотря на эпидемию коронавируса и угрозу ее распространения, продолжить ежедневные централизованные выезды жителей резерваций для получения российских паспортов на территории россии.»

«Также дано четкое указание «местным властям» показывать маленькую статистику прироста заболевших и умерших от коронавирусной инфекции(что бы не облажаться с 0% как это уже произошло на россии) а все что выходит за дозволенные рамки продолжать списывать на любую другую болячку вроде бронхита, осложнения от гриппа и пневмонии», – подчеркивает редактор.

07.04.20 четыре человека из этой группы были госпитализированы с признаками COVID-19 (высокая температура и сухой кашель). Пока у всех диагностирована двухсторонняя пневмония. Двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Этим гражданам тесты еще не были проведены в связи с их дефицитом.

Как сообщил работник «министерства», изолированы только ближайшие родственники данных 4 человек. В то же время, не проверены и не изолированы жители, которые вместе с заболевшими непосредственно общались и ездили на территорию рф 30.03.20, а также другие граждане, которые выезжали в Ростовскую область за российскими паспортами с 31 марта по 7 апреля.

«В это же время, знаю от знакомого из целого «министерства здравохранения «ДНР», что там у некоторых лиц уже вторая стадия истерии, так как основным источником внутреннего заражения жителей дынырии продолжают оставаться местные прибывшие с территории россии, особенно из мааацквы. На хунту не спишешь, а зараженных только прибавляется», – отмечает редактор.

Как ему известно, положительные тесты на коронавирус были обнаружены у следующих лиц прибывших из на России и госпитализированы следующие персонажи:

1) Т. Домнышева в Макеевке,

2) В. Компаниец в Енакиево,

3) Д. Зелин в Донецке,

4) А. Тихобаев в Донецке,

5) Л. Строганова в Торезе.

«А вообще, в инфекционных отделениях Макеевки, Донецка и Горловки уже более 70 человек с подозрением на коронавирус и большинство из них очень тяжелые», – подчеркивает редактор

Ранее сообщалось, что кроме того в группе вместе с инфицированными ездили следующие жители:

▪ г. Донецк

1) Виктория Данилевская,

2) Сергей Бессараб,

3) Любовь Краснокутская,

4) Владимир Иваницкий,

5) Екатерина Сирячек,

6) Андрей Дорохин,

7) Галина Пономарева

8) Зоя Сингаевская,

9) Дмитрий Тараненко,

10) Елена Туркова,

11) Владислав Вежбицкий,

12) Олег Булгаков,

13) Даниил Дзисяк,

14) Елена Егорченкова,

15) Александр Клочко,

16) Евгения Козел,

▪ г. Макеевка:

1) Людмила Запорожец,

2) Юрий Круглов,

3)Оксана Погорелова,

4) Роксолана Лугавцова,

5)Олег Майборода,

6) Людмила Склярова,

7) Александр Тасынич,

8) Наталья Евтушенко,

9)Валентина Ковалева,

▪ г. Горловка:

1) Павел Попович,

▪ г. Иловайск:

1) Галина Зимнякова,

2) Сергей Костромин,

▪ г. Новоазовск:

1) Галина Дубовская,

▪ г. Снежное:

1) Ольга Алексеева,

2) Александр Табуровский,

▪ г. Торез:

1) Сергей Карелин,

2) Кирил Поздняков

▪ г. Харцызск:

1) Владимир Русинов,

2) Юлия Рыбакина,

3) Ольга Крит,

▪ г. Шахтерск:

1) Олег Гейнович,

2) Елена Булаева,

▪ г. Комсомольское:

1) Иван Пустовойт,

▪ г. Ясиноватая:

1) Елена Дорошенко,

2) Александр Бобошко,

▪ пгт. Новый Свет:

1) Оксана Ляшенко,

▪ пгт. Седово:

1) Владимир Погребенко

▪ пгт. Старомихайловка:

1) Лариса Ткаченко

▪ п. Верхнеторецкое

1) Елена Копица.

«Таким образом, практически во всех городах «ДНР» в скором времени может вспыхнуть эпидемия коронавируса, что в свою очередь приведет к полной блокаде (изоляции) самопровозглашенной республики, в первую очередь, со стороны той же России», – подытожила редактор.