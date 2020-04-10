Москва стала эпицентром эпидемии в России

Москва становится эпицентром распространения коронавируса в России, о чем свидетельствуют случаи выявленные в Китае. Но не так однозначно…

В России выявлено 1786 новых случаев заражения в 57 регионах, общее число инфицированных составило почти 12 тысяч, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Итак, согласно официальной статистике число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 1 786 человек, а их общее количество составило 11 917. Опять же, акцентирую внимание, что это официальная статистика, которая неоднократно поддавалась критике и заявлялось, что реальная ситуация с распространением коронавируса в России замалчивается и скрывается. Но, не о том речь…», – пишет военно-политический обозреватель.

Дело в том, что даже если использовать официальные данные по распространению коронавируса в РФ, то возникает жесткий диссонанс по целому ряду позиций.

«Например, глядя на картину буйства эпидемии в России, можно четко отметить эпицентр ее распространения – Москва. Как никак, а 1 124 новых случая пришлось именно на столицу», – отмечает Коваленко.

«С другой стороны, я по прежнему не понимаю, как дальневосточному региону, граничащему с Китаем, все это время удается избегать критической вспышки коронавируса, особенно если учитывать, что там проживает, официально, 3 млн китайцев… а сколько не официально? Парадокс? Еще бы!», – добавил он.

Еще один весьма примечательный момент – завоз из России в Китай коронавируса уже как второй волной. Возвращающиеся из Москвы через Владивосток в Китай граждане КНР оказываются носителями COVID-19.

«И снова Москва? При этом отмечу, что маршрут Москва-Владивосток-Поднебесная себе может позволить лишь состоятельный гражданин КНР – представитель класса выше среднего, а, следовательно, не вращающийся в кругах, скажем так, низов», – подчеркивает Коваленко.

И вот, если из России в Китай возвращается элита, один через один, будучи с коронавирусом, то представляете себе реальную ситуацию с простым рабочим классом, пашущем на Дальнем Востоке? И опять же… эпицентр – Москва.

«Более того, даже курсирующие между оккупированными территориями и Москвой представители недорспублик «ЛНР»/«ДНР» тоже оказываются в итоге носителями коронавируса. Да и расползание коронавируса в Киево-Печерской лавре произошло после контактов высшего духовенства с руководством из Данилова монастыря», – отмечает Коваленко.

Вывод в итоге напрашивается весьма неутешительный. Да, Москва и вправду стала эпицентром распространения коронавируса в России. Но латентным.

«Ведь во многом она таковой стала благодаря наличию более менее приемлемых условий для диагностирования и проведения тестов вируса. В столице есть возможность не только оперативно провести тест, но и живущие в столице могут себе просто это позволить. Что же до реальной картины в регионах, то ее себе страшно даже представить…», – подытожил Коваленко.