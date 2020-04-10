Свирепство эпидемии коронавируса в «ЛНР»

Что реально происходит в Луганске в условиях «карантина» из-за пандемии коронавируса, и почему в «ЛНР» ситуация тяжелее, чем в «ДНР»?

Реальную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории так называемой «Луганской народной республики», скорее всего, можно охарактеризовать как эпидемию, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе.

Telegram-канал заявляет, что о том, что сколько человек больны на самом деле, можно только догадываться, так как в «ЛНР» нет ни системы выявления инфицированных, ни объективной статистики.

Большинство заболевших – это люди, вернувшиеся после поездок в Россию, и те, кто с этим людьми контактировал.

В частности, один из жителей Луганска, у которого выявили коронавирус, обратился в больницу вскоре после поездки в Ростовскую область, в город Гуково, где он получал российский паспорт. Ездил он туда, разумеется, не один, а в составе организованной группы.

То есть, высока вероятность того, что эта поездка была «с приключениями» для значительной части путешественников.

Ситуацию усугубляет то, что за паспортами луганчане ездили и будут ездить, поскольку российские кураторы поставили оккупационным «властям» «ЛНР» задачу до 1 мая сделать «гражданами России» как можно больше жителей «республики».

«Например, из докладных главврачей ей известно, что в начале апреля этого года в тяжелом состоянии госпитализирован житель Луганска Д.Мусиенко, у которого подтвердили коронавирус. Так вот заболел Мусиенко как раз после групповой поездки в Гуково (Ростовская область) для получения уже оформленного российского паспорта», – сказано в сообщении.

«Сколько еще человек, с которыми он ездил и с кем он общался после поездки, и скорее всего, уже являются инфицированными, можно только догадываться», – добавляет Telegram-канал.

Еще один источник распространения заразы – вернувшиеся с российских заработков жители оккупированной территории. Они, несмотря на предписания оккупационных «властей», местной санэпидслужбы и надзор «полиции», в большинстве своем не соблюдает режим самоизоляции.

Так, в Луганске выявили двух таких «заробитчан», которые привезли вирус из Москвы.

Но особенно серьезная ситуация в городах Антрацит и Красный Луч. Там это признали даже оккупационные «власти», приняв решение о закрытии этих городов на въезд\выезд. Но насколько эти меры эффективны в ситуации, в которой оказались жители городов?

Так, Telegram-канал пишет, что в Антраците один из вернувшихся из РФ «заробитчан», заразившийся там коронавирусом, заразил еще и свою супругу, работающую в одном из городских детских садов. То есть, масштаб катастрофы представить несложно.

«Но самое интересное, что жена Щербака, которая уже тоже госпитализирована с коронавирусом в больницу, работает в детском садике в Антраците, до момента госпитализации мужа все это время ходила на работу и посещала другие общественные места. По информации знакомой, таких фактов достаточно, но все они тщательно скрываются, чтобы не вызывать панику у местного населения», – отмечает Telegram-канал.

И все это усугубляется плачевным состоянием «республиканской» медицины. В больницах хроническая нехватка средств индивидуальной защиты для медиков, скорее всего, нет или очень мало экспресс-тестов и лабораторных тест-систем для выявления COVID-19.

В то же время инфекционные отделения переполнены пациентами с вирусной пневмонией, которая является одним из наиболее распространенных осложнений при заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией.

«Реальная ситуация в «ЛНР» с распространением коронавируса и количеством инфицированных больных гораздо хуже, чем в «ДНР» и не только потому, что скрывается «местными властями». Просто «ЛНР» – это мало интересующий россиян клочок, обеспечивающийся по остаточному принципу», – пишет «Вольнодумец».

«В Луганске инфекционные отделения, также как и в Донецке, забиты больными на пневмонию и «с осложнениями». При этом тестов для подтверждения или опровержения наличия коронавируса раньше вообще не было, а сейчас катастрофически не хватает, как и защитных средств для медицинского персонала», – добавляет Telegram-канал.

«Из-за несвоевременного выявления и локализации заболевания, в настоящее время в «ЛНР» началось масштабное внутреннее инфицирование населения, остановить которое практически невозможно», – добавляет автор.

Как сообщает Telegram-канал, в таких условиях многие врачи не считают для себя возможным продолжать работать в медицине и увольняются, понимая, что и пациентам не помогут, и себя, а также членов своих семей подвергают опасности. В общем, «народная республика» на грани катастрофы.

«Несмотря на то, что т.н. местная власть браво рапортует, что у них все под контролем, население между собой обсуждает возможные масштабы катастрофы и клянет россиян, не оказывающих им реальную помощь», – резюмирует Telegram-канал.