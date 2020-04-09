Зона «русского мира»

«Карантин» Путина: регионы России закрывают границы

Российское правительство заявило о недопустимости закрытия границ между регионами страны. Такое заявление было сделано после инициатив глав ряда регионов.

Решение российского правительства было принято после того, как появился первый регион, который фактически заявил о таком закрытии – и это, естественным образом, была Чеченская республика, пережившая две разрушительные войны с центром, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

Хотя ее глава Рамзан Кадыров и отрицает то, что республика «зарыта», факты свидетельствуют об обратном.

«Даже живущие в республике пассажиры до сих пор не отмененного – похоже, это еще впереди – рейса из Москвы в Грозный должны будут обзавестись медицинской справкой об отсутствии у них симптомов нового коронавируса для попадания в Чечню», – пишет публицист.

Владимир Путин, уверен, сам дал старт этой «эпидемиологической вольнице», когда решил, что руководители регионов будут определять собственный перечень карантинных мер.

«Несмотря на вспышку эпидемии в России, главе государства, похоже, очень не хочется произносить слово «карантин». Он устраивает подданным «каникулы», как школьникам, а не как гражданам. А карантином должны заниматься царедворцы», – отмечает Портников.

И руководители российских регионов стараются, как умеют. Разумеется, пока что не каждый может позволить себе эпидемиологическую независимость Кадырова – глава Чечни у Кремля на особом счету, в Москве прекрасно понимают, что любой конфликт в Чечне может привести к новой кровопролитной войне на Северном Кавказе.

«Однако по мере нарастания эпидемии действия региональных руководителей будут все более жесткими. Уже сейчас режим въезда в Астраханскую область не сильно отличается от режима въезда в Чечню – пропускают только местных жителей», – подчеркивает Портников.

Ряд других регионов установил специальные блок-посты на въезде. Среди этих регионов, например, Республика Татарстан, у которой всегда были особые отношения с центральными властями и которая единственной из тогдашних субъектов федерации отказалась от подписания Федеративного договора. И, разумеется, появился блок-пост на границе аннексированного Крыма с Россией, на Керченском мосту.

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«Могут сказать, конечно, что это временные ограничения. Что эпидемия завершится – и ограничения на въезд отменятся сами собой», – отмечает Портников.

Но, во-первых, никто не знает, когда наступит конец эпидемии.

Во-вторых, каждый российский регион переживет напасть по-своему – в зависимости от эффективности местных властей и возможностей местной системы здравоохранения.

«Кремль сам дал жителям России возможность вспомнить, что не все зависит от Путина, что между регионами существуют границы, что борьба с эпидемией и ее последствиями будет проходить в Москве, Чечне и Ленинградской области совершенно по-разному», – подчеркивает Портников.

И борьба с последствиями, пожалуй, ключевое понятие – потому что после эпидемии восстановление экономики, думаю, как это всегда бывает в России, начнется со столиц, а не с окраин.

«И уж тем более не с оккупированных окраин. Не с Крыма», – подытожил Портников.

Автор Виталий Портников
Источник Крым.Реалии

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