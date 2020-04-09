Россия использует коронавирус для разведки сил НАТО

Россия ведет в Италии разведку под видом борьбы с COVID-19. Заявления итальянской газеты «La Stampa» имеют документальные подтверждения.

В прошлом месяце газета «La Stampa» провела расследование, показав, что недавняя высадка войск России в Италии под предлогом борьбы с пандемией COVID-19 на самом деле была масштабной разведывательной операцией, говорится в редакционной статье опубликованной на страницах издания экспертного центра «The Institute for Global Threats and Democracies Studies» («IGTDS»), пр6евод статьи подготовило агентство «Укринформ».

«Российские дипломаты сразу начали угрожать «очерняющим» Москву итальянским журналистам физической расправой, но Институт изучения глобальных угроз и демократий убедительно доказал правоту «La Stampa», – говорится в статье.

Россия официально угрожает итальянским средствам массовой информации за публикацию материалов, раскрывающих истинное назначение прибытия русской военной группировки и Италию.

«Анализ документальных материалов подтверждает, в частности, выводы итальянской газеты «La Stampa» о разведывательном характере русской миссии в этой стране, которая прикрывается помощью в борьбе с коронавирусом», – отмечают в статье.

Итальянский журналист Кристиан Рока заявил, что «министерство обороны России, которое в настоящее время размещает солдат и агентов на итальянской земле, запугивает итальянских журналистов, как это принято у них на родине». Это заявление последовало вслед за тем, как пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков озвучил угрозы в адрес журналиста газеты «La Stampa» Якопо Якобони.

Угрозы последовали за публикацией, в которой, в частности, указывалось, как в российской миссии в Италии, наряду со специалистами по бактериологической войне, находились также агенты кремлевской спецслужбы. Это коммюнике было опубликовано на странице посольства России в Риме в Facebook.

«Оно заканчивается угрозой в адрес журналистов издания «La Stampa»: «что касается отношений с реальными заказчиками русофобии «La Stampa», которые нам известны, мы напоминаем им их собственный древний афоризм: «Qui fodit foveam, incidet in eam» («Кто копает яму, в нее падает»). Для большей ясности: «Плохой пенни всегда возвращается». Из России с любовью», – подчеркивают в статье.

Фактически Россия допустила запугивание итальянских журналистов с использованием информационного ресурса Посольства России в Италии, что делает такую угрозу официальной позицией Кремля, распространяемой по официальным дипломатическим каналам. Это серьезный вызов свободы слову в Европе, поскольку ранее Москва не предпринимала подобных шагов на территории европейских государств.

«Фраза «Из России с любовью» стала хорошо известна благодаря роману Флеминга и фильму, который был снят в 1963 году из серии шпионских фильмов о Джеймсе Бонде. Название российской миссии в Италии само по себе дезавуирует шпионский характер операции», – отмечают в статье.

Российские военнослужащие в Италии. Российские военнослужащие в Италии. Российские военнослужащие в Италии. Пред 1 из 3 След

Российские военнослужащие в Италии, согласно данным МО России изучают язык страны пребывания, что не входит в обязанности медицинского персонала и являются признаком принадлежности к разведке или силам специальных операций России.

«Статьи в «La Stampa» не были опровергнуты ни премьер-министром Италии, ни министерством иностранных дел, ни министерством обороны, которое, похоже, стало жертвой пророссийской активности премьера Италии Джузеппе Конте», – подчеркивают в статье.

В настоящее время существует достаточное количество информации, которая дает возможность проанализировать российское военное присутствие в Италии и подтвердить тезисы журналистов «La Stampa».

«В интервью российскому телеканалу «Звезда», афилированному с МО России, командующий войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил об отправке в Италию 66 военнослужащих войск РХБЗ», – отмечают в статье.

Группировкой на месте руководит заместитель начальника войск РХБЗ Сергей Кикоть. Таким образом, основа группы должна также состоять из военнослужащих войск РХБЗ.

«Однако на кадрах, отснятых в аэропорту Пратика-ди-Маре хорошо видны шевроны военнослужащих, которые не относятся к войскам РХБЗ. В России существует практика, унаследованная с советских времен, когда, например, подразделения КГБ носили знаки распознавания ВВС или войск связи. Таким образом, военнослужащие ССО и военной разведки, очевидно, были направлены за рубеж с другими знаками различия», – подчеркивают в статье.

Ранее аналитики «IGTDS» указывали на то, что по крайней мере один из военнослужащих в составе русской группы в Италии, представляемый членом кировской военно-медицинской академии, на самом деле входил в состав Научно-исследовательского институтами микробиологии, который специализируется на биологическом оружии.

«Скриншот видео телеканала «Звезда» доказывает присутствие сотрудников российского НИИ микробиологии среди тех, кто прибыл в Италию», – отмечают в статье.

В комментарии начальника Генерального штаба Италии Вичирелли телеканалу «Звезда» отмечалось, что итальянская сторона нуждается в анестезиологах, реаниматологах и аппаратах искусственной вентиляции легких.

«В то же время в составе российского военного контингента в Италии преобладают военные химики. Россия прислала в Италию технику, которая применяется в боевых условиях для дезинфекции тяжелой военной техники в условиях химического заражения», – подчеркивают в статье.

Из России в Италию переброшены:

Российская техника в Италии. Российская техника в Италии. Российская техника в Италии. Российская техника в Италии. Российская техника в Италии. Российская техника в Италии. Пред 1 из 6 След

▪ модуль анализа и генотипирования,

▪ модуль обработки информации (смысл отправки отсутствовал в условиях известного штамма вируса). Разработки обеих единиц техники осуществлялось при сопровождении 48 Центральным НИИ МО России.

▪ 4 автомобиля с неопознанными модулями.

▪ авторазливочная станция АРС-14КМ – используется как для дезинфекции техники, так и для противодействия высокоточному оружию путем постановки аэрозольной завесы, скрытию передвижения колоны техники (13 единиц),

▪ дезинфекционный аэрозольный комплекс (3 единицы),

▪ машина биологической разведки (1 единица).

«Номерные знаки свидетельствуют о регистрации техники в Московской области, вероятно в подразделении 48-го Научно-исследовательского институту микробиологии Минобороны РФ в Сергиевом Посаде», – отмечают в статье.

В марте 2020 года в Центральном военном округе России проходили учения войск РХБЗ по борьбе с коронавирусом. На официальных кадрах Минобороны России видно, что в районе заражения в ходе учений военнослужащие находятся в специальных общевойсковых защитных комплектах в том числе в кабинах техники.

«Однако при изучении фотографий и видеоматериалов работы русских в Италии очевидно не соблюдение регламентов защиты личного состава и нарушение мер безопасности, что может указывать на принадлежность военнослужащих к другим подразделениям армии России», – подчеркивают в статье.

Российские военнослужащие собирают оборудование после полной дезинфекции дома престарелых Фонда святого Петра (Fondazione Casa di Riposo di Ponte S. Pietro Onlus). Лицо военнослужащего на крыше машины не защищено, что нарушает процедуру.

«Обращает на себя внимание тот факт, что, например, в одном из домов престарелых, где русские проводили дезинфекцию у находившихся в нем постояльцев не было диагностировано ни одного случая заражения COVID-19», – отмечают в статье.

Работа российской команды в Италии доказывает, что развернутый персонал не соблюдает базовые протоколы личной защиты, нарушая правила безопасности.

В составе отправленной в Италию группы находятся два сотрудника телеканала «Звезда», которое является штатным подразделением Министерства обороны России. Среди них Худолеев Константин, который владеет английским, французским и немецким языками, работал в Сирии, где получил ранение вследствие подрыва фугаса.

«Готовил репортажи с дискредитацией событий в Боливии. Вторым сотрудником «Звезды» является Вячеслав Амелютин– один из журналистов (оператор), который был депортирован из Эстонии за подготовку пропагандистской акции. Он, как и Амелютин, также работал в Сирии. Анализ работ обоих представителей телеканала «Звезда» указывает на их принадлежность к военной разведке России и участие в информационно-психологических подрывных операциях», – подчеркивают в статье.

Для Кремля операция в Италии является важной идеологической кампанией. В России отправку военного контингента в Италию рассматривают в контексте событий 13 апреля 1799 года, когда войска Российской Империи под командованием Александра Суворова перешла Альпы и вошли в Бергамо в рамках итальянской кампании.

«В соответствии с замыслом российского командования, данная операция должна стать повторением «победоносной освободительной кампании России в Италии против Запада, олицетворением которого является НАТО», – отмечают в статье.

Кроме пропагандистского и символического аспекта российской операции в Италии, существует техническая и военная задача российской группировки. Российский десант совершил 600 километровый марш бросок с базы Пратика ди Маре под Римом в направлении Ломбардии. Логика его перемещения выглядит бессмысленной, так как в 100-километровой зоне вокруг Бергамо находится минимум 4 аэродрома, способных принять транспортные самолеты типа Candid (Ил-76).

«Количество самолетов, осуществивших посадку в Пратика-ди-Маре, интервал их посадки напоминает аналогичную операцию в Крыму, в 2014 году, когда военно-российскими военно-транспортными самолетами в течение нескольких часов была развернута группировка, осуществившая захват ключевых стратегических объектов на полуострове, блокирование украинских воинских частей и в результате аннексировавших полуостров. Таким образом, операцию в Италии можно рассматривать, как отработку воздушной компоненты по развертыванию военной группировки в одной из стран НАТО», – подчеркивают в статье.

Согласно информации из источников в министерстве обороны России, в ходе переброски военной колоны отрабатывались действия российских военнослужащих на марше в условиях газовой (химической атаки). В частности, тестировались системы по созданию избыточного давления в кабинах военной техники, а также системной работы МО России в сфере защиты органов дыхания.

«Таким образом, имеются документальные подтверждения заявлений итальянской газеты «La Stampa»относительно того, что 80% российской помощи, направленной в Италию, бесполезно, а личный состав представлен не только военными медиками, но также сотрудниками разведки, сил специальных операций, и военными химиками», – подытожили в статье.